Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi İcradan yarı fiyatına satılık Maserati
OTOMOTİV

İcradan yarı fiyatına satılık Maserati

Trabzon'da özel bir hastanenin yarı fiyatına satışa çıkarılmasının ardından dikkat çeken son ilan İstanbul’dan geldi. 600 bin TL değerindeki 2014 model Maserati marka otomobil, yarı fiyatı olan 300 bin TL’ye icradan satışa çıkacak.

Haber Merkezi IHA
Foto/arşiv:Maserati
Foto/arşiv:Maserati

İcraburada.com internet sitesinde yer alan şartnameye göre, Maserati marka Quattroporte 2014 model otomobil, İstanbul Anadolu 18. İcra Dairesi tarafından 3 Temmuz günü saat 11.30’da Çekmeköy’de satışa çıkacak.

300 BİN TL'YE SATIŞA ÇIKACAK

Aracın yakıt tipi dizel olup vites tipinin otomatik, renginin ise gri olduğu bildirildi. Konuyla ilgili bilgi veren Caner Çakı, “Geçtiğimiz günlerde Porsche marka araç yine aynı fiyata ihaleye çıkmıştı. Bu defa 600 bin TL değerindeki Maserati marka aracı 300 bin TL’ye alma fırsatının bulunduğu bir ihale olacağını görüyoruz.

Maserati.

Araçlar icra ihalelerinde piyasa değerinin yarı fiyatına satışa çıkıyor. Bu da ihalelere katılım ve ilgiyi hayli arttırıyor özellikle 2. el araç almak isteyenlerin bu tarz ihalelere katılarak daha uygun fiyata daha güvenilir araçlar alabilme fırsatı bulacaklarını söyleyebiliriz. Alıcıların icradan alınan araçların tüm bilgilerine doğru bir şekilde ihaleye çıkmadan önce ulaştığını görebiliyoruz” dedi.

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