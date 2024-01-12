İhracat birim değer endeksi Kasım ayında yükseldi

Türkiye'den 2023'te yapılan çay ihracatı yüzde 11 artışla 25 milyon 388 bin 621 dolara ulaştı. Türkiye, 2023 yılında 120 ülkeye yaptığı çay satışından 25 milyon 388 bin 621 dolar gelir elde etti. Her geçen yıl ihracatı artan Türk çayına en çok talep Belçika, Birleşik Krallık ve ABD'den geldi. Türkiye, geçen yıldan farklı olarak Polonya, Slovakya, Dubai, Brezilya, Antigua ve Bermuda, Gabon, Sao Tome ve Principe, Uruguay, Portekiz, Dominika, Dominik Cumhuriyeti, Togo, Letonya, Ruanda ve Zambiya'ya da çay sattı.