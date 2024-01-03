İhracat küresel kriz dinlemedi

Küresel ticaretteki 2 trilyon dolarlık daralmaya rağmen Türkiye’nin ihracatındaki artış trendi 2023’te de devam etti. Türkiye, Cumhuriyet’in 100. yıl dönümünün kutlandığı 2023’te, ihracatını yüzde 0,6 artırarak 255 milyar 809 milyon dolarla yeni bir rekora imza attı. Talebin gerilediği bir dönemde yaşanan deprem felaketi, bölgesel savaşlar ve çatışmalar ticarete olumsuz yansımış olsa da ihracatçılar alternatif pazarlara yönelerek kayıplarını telafi etmeyi başardı.

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI %79

2023 yılı ihracat verileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı toplantıyla Ankara’da açıklandı. 2023 yılı Aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre; ihracat yüzde 0,44 oranında artışla 22 milyar 999 milyon dolara yükseldi. İthalat yüzde 10,73 oranında azalışla 29 milyar 111 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. 2023 yılı Ocak-Aralık döneminde ise ithalat yüzde 0,51 oranında düşüşle 361 milyar 847 milyon dolar oldu. Aralıkta geçen yılın aynı ayına göre; ihracatın ithalatı karşılama oranı 8,78 puan artarak yüzde 79’a çıktı.

2 AYDIR CARİ FAZLA VERİYORUZ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, toplantıda yaptığı konuşmada, mal ihracatının 2024 yılında 267 milyar dolara, 2026’da da 302 milyar dolara yükselmesini hedeflediklerini söyledi. Bolat, hükümet programındaki stratejiler doğrultusunda, Cumhuriyet’in 100. yılının kırılan rekorlarla taçlandırıldığını ifade etti. 2023 yılının ikinci yarısından itibaren ihracatın artış eğiliminde olduğunu, ithalatta ise düşüş yaşandığını anlatan Bolat, şöyle devam etti:

“Dış ticaret dengemizdeki söz konusu iyileşmenin de cari işlemler açığımızın azalmasına katkı yapmakta olduğunu ve son 2 aydır cari işlemler dengesinde fazla verdiğimizi memnuniyetle belirtmek istiyorum. 2024 yılında, hükümetimizin belirlediği stratejik hedefler ve iş dünyamızın fedakarca çalışmaları, bakanlıklarımız arasındaki uyumlu çalışma sonucu aldığımız tedbirler ve milletimizin desteği ile yatırım, istihdam, üretim ve ihracat alanlarında büyümeye devam edeceğiz.”

Ailemize 18 bin firma daha katıldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe toplantıda yaptığı konuşmada, 2023 yılının ihracatçılar için zor geçtiğini söyledi. Gültepe, şunları kaydetti: “Küresel ihracattaki payımızı, yüzde 1,02’den 1,06’ya çıkardık. 2023’te ihracat ailemize 18 bin firma daha kattık. Toplam ihracatçı firma sayısında 120 bine ulaştık. 10 sektörde en yüksek ihracat değerine ulaştık. 23 sektörde 1 milyar dolar ihracat sınırını aştık.”

Son 20 yılda 7 kat büyüme KAYDETTİK

Mustafa Gültepe, Türkiye’nin 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde her alanda olduğu gibi ihracatta da önemli mesafe kat ettiğini vurguladı. İhracatın son 20 yılda 7 kat büyüdüğünü paylaşan Gültepe, şöyle devam etti: “Ortada büyük bir başarı var ama Türkiye’nin potansiyeli çok daha yüksek. Bu nedenle ülkemiz daha fazlasını hak ediyor. İhracatçılar olarak ülkemize hak ettiğinin en iyisini vermeyi kendimize borç biliyoruz.”

İlk üçte Almanya, ABD ve Irak var

Ocak-Aralık döneminde en fazla ihracat yapılan ülkeler 21 milyar 94 milyon dolarla Almanya, 14 milyar 834 milyon dolarla ABD, 12 milyar 789 milyon dolarla Irak olarak gerçekleşti. Aynı dönemde en fazla ihracat yapılan ülke grupları ise 104 milyar 329 milyon dolarla Avrupa Birliği, 45 milyar 758 milyon dolarla Orta Doğu ve 39 milyar 665 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri oldu.

Aylık İHRACAT (MİLYON $)

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ ZİRVEDE (BİN $)

YÜKTE HAFİF PAHADA AĞIR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, savunma sanayisinde yakalanan başarıyı diğer sektörlere de taşıyarak, yükte hafif, pahada ağır ürünlerin ihracatını artırmayı hedeflediklerini kaydetti. 2023’te mal ve hizmet ihracatının artırmak adına ihracatçılara toplam 11,7 milyar lira destek sağladıklarına işaret eden Bolat, bu yıl desteklerin 2 kattan fazla artacağını bildirdi. Bolat, “İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi vasıtasıyla da 12 binden fazla ihracatçımıza yaklaşık 57 milyar liralık kredi kefaleti sağladık” dedi.











