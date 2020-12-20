İhracat treni Çin’e vardı

Türkiye’den Çin’e doğru yola çıkan ve muhalif trollerin saldırısıyla gündeme oturan ilk yük treni, Uygur Özerk Bölgesi’nin Horgos istasyonundan giriş yaptığı Çin’deki son varı; noktası olan Xi’an kentine vardı. Güney koridorunu kullanarak Çin’e yük taşıyan ilk ihracat treni Çerkezköy’den Xi’an’a uzanan 8 bin 693 kilometrelik kesintisiz yolculuğunu 13 günde tamamladı.

Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi ve Türkmenistan’ın ardından Perşembe günü Çin’e giriş yapan tren, dün itibariyle yükünü bıraktı. Lojistik sektörünün Covid-19 pandemisinden olumsuz etkilenen deniz ve hava taşımacılığı yüzünden aksaması, endüstri ve tedarik zincirleri için Çin-Avrupa yük trenlerinin önemini arttırdı.

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TÜRKİYE’NİN LOJİSTİK ZAFERİ

İstanbul’dan yola çıkan ihracat treninin Çin’in Xi’an şehrine kesintisiz yolculuğunu tamamlanmasını değerlendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Çin İhracat Trenimiz, Çerkezköy’den Xi’an şehrine kesintisiz yolculuğunu tamamladı. Türkiye’nin lojistik gücünü geçtiği her kentten dünyaya duyuran Çin İhracat Treni, demir yolu taşımacılığındaki zaferimizdir” ifadesini kullandı.

Adil Karaismailoğlu

#ÇinTreniNerede

Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor üzerinden Çin’e ulaşan hracat treni, Türkiye’de 2 bin 323 kilometre, Gürcistan’da 220 kilometre, Azerbaycan’da 430 kilometre, Hazar Denizinde 420 kilometre, Kazakistan’da 3 bin 200 kilometre ve Çin’de 2 bin 100 kilometre olmak üzere toplamda 8 bin 693 kilometre yol kat etti. TCDD Taşımacılık A.Ş., muhalif trollerin saldırısıyla gündem olan ilk ihracat treninin yolculuğunu #ÇinTreniNerede etiketiyle takip edip paylaştı.