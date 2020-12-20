Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi İhracat treni Çine vardı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İhracat treni Çin’e vardı

İstanbul’dan yola çıkan yük treni Çin’in Xi’an şehrine ulaştı. 8 bin 693 km yol kat eden tren, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülkeden geçerek yükünü indirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Çin ihracat treni, demir yolu taşımacılığındaki zaferimizdir” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çin’e yük taşıyan ilk ihracat treni yolculuğunu tamamladı.
Çin’e yük taşıyan ilk ihracat treni yolculuğunu tamamladı.

Türkiye’den Çin’e doğru yola çıkan ve muhalif trollerin saldırısıyla gündeme oturan ilk yük treni, Uygur Özerk Bölgesi’nin Horgos istasyonundan giriş yaptığı Çin’deki son varı; noktası olan Xi’an kentine vardı. Güney koridorunu kullanarak Çin’e yük taşıyan ilk ihracat treni Çerkezköy’den Xi’an’a uzanan 8 bin 693 kilometrelik kesintisiz yolculuğunu 13 günde tamamladı.

Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi ve Türkmenistan’ın ardından Perşembe günü Çin’e giriş yapan tren, dün itibariyle yükünü bıraktı. Lojistik sektörünün Covid-19 pandemisinden olumsuz etkilenen deniz ve hava taşımacılığı yüzünden aksaması, endüstri ve tedarik zincirleri için Çin-Avrupa yük trenlerinin önemini arttırdı.

TÜRKİYE’NİN LOJİSTİK ZAFERİ

İstanbul’dan yola çıkan ihracat treninin Çin’in Xi’an şehrine kesintisiz yolculuğunu tamamlanmasını değerlendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Çin İhracat Trenimiz, Çerkezköy’den Xi’an şehrine kesintisiz yolculuğunu tamamladı. Türkiye’nin lojistik gücünü geçtiği her kentten dünyaya duyuran Çin İhracat Treni, demir yolu taşımacılığındaki zaferimizdir” ifadesini kullandı.

Adil Karaismailoğlu

#ÇinTreniNerede

  • Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor üzerinden Çin’e ulaşan hracat treni, Türkiye’de 2 bin 323 kilometre, Gürcistan’da 220 kilometre, Azerbaycan’da 430 kilometre, Hazar Denizinde 420 kilometre, Kazakistan’da 3 bin 200 kilometre ve Çin’de 2 bin 100 kilometre olmak üzere toplamda 8 bin 693 kilometre yol kat etti. TCDD Taşımacılık A.Ş., muhalif trollerin saldırısıyla gündem olan ilk ihracat treninin yolculuğunu #ÇinTreniNerede etiketiyle takip edip paylaştı.

İlk ihracat treni Çin’de: İki kıta, iki deniz, iki ülke geçti
EKONOMİ
İlk ihracat treni Çin’de: İki kıta, iki deniz, iki ülke geçti
Abone Ol Google News
2023 zafer yılımız olacak

2023 zafer yılımız olacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı.
Bebekleri fareler kemiriyor!

Bebekleri fareler kemiriyor!

​Yunanistan'da mülteciler insanlık dışı şartlarda yaşıyor.
Yoğun bakımda facia

Yoğun bakımda facia

Hastanede oksijen tüpü patladı: 10 ölü!
İhracat treni<br>Çin'e vardı

İhracat treni
Çin'e vardı

​Demir yolu taşımacılığında zafer.
CHP’li belediye bataklık olmuş

CHP’li belediye bataklık olmuş

​Adana güne rüşvet operasyonu ile uyandı.
16 ülkeye 60 bin solunum cihazı

16 ülkeye 60 bin solunum cihazı

​14 günde seri üretime geçilmişti.

Libya'da<br>lojistik üssü olsun

Libya'da
lojistik üssü olsun

​10 milyar dolarlık ihracat hedefi.
Pandemi siber korsanlığı artırdı

Pandemi siber korsanlığı artırdı

​Bakanlık raporunda çarpıcı sonuçlar.
Fenerbahçe 'düşüyor'

Fenerbahçe 'düşüyor'

Fenerbahçe, ligde oynadığı son 6 karşılaşmada 4 mağlubiyet aldı.
'Yolların ayrılması geç değil'

'Yolların ayrılması geç değil'

Fenerbahçe'ye Erol Bulut çağrısı.
'Söyleyecek <br>bir şey yok'

'Söyleyecek
bir şey yok'

​Erol Bulut, istifa beklentilerine yanıt verdi.
Polisten <br>alkışlanacak hareket

Polisten
alkışlanacak hareket

"​Sizleri Allah başımızdan eksik etmesin."
VAR görüntüsü <br>kafaları karıştırdı

VAR görüntüsü
kafaları karıştırdı

​Gaziantep-Fenerbahçe maçında tartışılan 'ofsayt' kararı.
Vaka sayısında <br>hızlı düşüş

Vaka sayısında
hızlı düşüş

​Sağlık Bakanlığı son bilgileri açıkladı.
TSK'dan <br>gövde gösterisi

TSK'dan
gövde gösterisi

​İzmir'den nefes kesen fotoğraflar.
Trabzonspor<br> geriden geldi

Trabzonspor
geriden geldi

Trabzonspor 1-0 geriye düştüğü maçta Rizespor'u mağlup etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.