İhracatçılar ucuz atlattı: Almanya yine lider olurken, Türkiye iyi bir sınav verdi

Ticaret Bakanlığı'nın dış ticaret verilerine göre martta ihracat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,81 gerileyerek 13 milyar 426 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 3,13 artışla 18 milyar 821 milyon dolara yükseldi.

3 AYDA 42 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Mart ayı ihracatında görülen düşüşün ana nedeni, tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik anlamda çok büyük oranda olumsuz etkileyen Kovid-19 salgını oldu. Bu nedenle başta komşu ülkeler Irak ve İran sınırlarındaki karantina önlemleri olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde görülen pazar ve talep daralmaları ihracatı olumsuz etkiledi. Yılın ilk 3 ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,93 azalarak 42 milyar 783 milyon dolara gerilerken, ithalat yüzde 10,28 artarak 55 milyar 662 milyon dolara yükseldi. Ocak-mart döneminde dış ticaret hacmi yüzde 3,62 artışla 98 milyar 446 milyon dolara çıktı.

ALMANYA YİNE LİDER

En fazla ihracat yapılan fasıl "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları" grubu oldu. Bu kapsamda 1 milyar 741 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu grubu sırasıyla 1 milyar 377 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler", 705 milyon dolarla "elektrikli makine ve cihazlar" izledi. Söz konusu ayda en çok ithalat yapılan fasıl da 2 milyar 741 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" olarak kayıtlara geçti. Geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 283 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 880 milyon dolarla ABD ve 802 milyon dolarla İngiltere izledi. En fazla ithalat ise 1 milyar 951 milyon dolarla Almanya'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 467 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 420 milyon dolarla Çin takip etti.

REKLAM

İYİ SINAV VERDİK

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye'nin, ihracatçısının proaktif gücüyle dünya ekonomisini durma noktasına getiren koronavirüse karşı iyi bir sınav verdiğini belirterek, "Bu yılın üçüncü ayında, koronavirüs salgınının merkezinin en büyük ihracat pazarımız olan Avrupa Birliği'ne kayması, dünya genelinde gözlenen talep şoku ve tedarik zincirindeki kırılmaların etkisini, güçlü bir şekilde küresel ticaret üzerinde gözlemlemeye başladık ve ihracatımız da bu tablodan doğal olarak etkilendi" ifadelerini kullandı. Türkiye ihracatçısının proaktif gücüyle dünya ekonomisini durma noktasına getiren koronavirüse karşı iyi bir sınav verdiğini vurgulayan Gülle, şunları kaydetti: "Çin, Almanya ve İtalya gibi birçok ihracatçı ülkenin aksine ihracatçı sayımız artarken, pazarlarımızı genişletmeyi başardık. Firmalarımıza küresel ticarette bugün yaşanan olağanüstü gelişme ve koşullara rağmen ihracattan vazgeçmemeleri hasebiyle teşekkür ediyor ve tebrik ediyorum. Koronavirüs salgını dünya ekonomisi ve küresel ticarete yönelik öngörüleri tümüyle değiştirdi.”

İPTALLER TİCARİ HACMİ DARALTTI

Ruhsar Pekcan

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ticarete etkilerini en aza indirmek ve telafi etmek amacıyla Bakanlık olarak ihracatçılara yönelik her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, “Dünyaya örnek olacak temassız ticaret uygulamasıyla ‘Üretime ve ihracata devam’ diyoruz” ifadesini kullandı. Pekcan, başta komşu ülkeler Irak ve İran sınırlarında alınan karantina önlemleri nedeniyle araç giriş ve çıkışlarının sınırlandırılması olmak üzere, Avrupa Birliği ülkelerinde görülen talep daralmaları ve sipariş iptallerinin mart ayı ihracatındaki düşüşün ana nedenleri olduğunu bildirdi. Öte yandan Bakan Pekcan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespitine yönelik tıbbi tanı kitlerinin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun bilgisi ve onayı olmadan ithal edilemeyeceğini belirterek, “Vatandaşlarımızın yaşayabilecekleri olası mağduriyetler engellenmiş olacaktır” ifadesini kullandı.