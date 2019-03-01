Ekonomi İhracatı uçuracak kelime Ay Çin
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2019 Çin Yılı! Bu kelime Çin’e ihracatı uçurabilir: “Ay Çin”

İhracatı uçuracak kelime: 'Ay Çin'

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 2019 yılını “Çin Yılı” ilan etti. Ege Bölgesi, Çincede sevgi ve aşk anlamına gelen “Ay Çin” (Ai Qinhai) şeklinde çevrildiği için Egeli ihracatçılara Çinli firmalarla yaptıkları çalışmalarda aşk bölgesinden geldiklerini vurgulamaları ve bu sayede pozitif bir etki bırakmaları tavsiye ediliyor.

Haber Merkezi IHA
Ege İhracatçı Birlikleri tarafından 2019 yılı 'Çin Yılı' ilan edildi.
Ege İhracatçı Birlikleri tarafından 2019 yılı 'Çin Yılı' ilan edildi.

Egeli ihracatçıların hedefi Çin pazarına girmek olurken bu sebeple Ege İhracatçı Birlikleri tarafından 2019 yılı “Çin Yılı” ilan edildi ve buna yönelik çeşitli çalışmalar başlatıldı. Bu büyük potansiyel taşıyan pazara girmek için de Egeli ihracatçıların işini kolaylaştıran bir kelime mevcut; “Ay Çin”.

Çinlilerin yabancı bir ismi Çinceye benzeterek çevirdiğini, Ege’nin de Çinliler tarafından “Ay Çin” olarak çevrildiğini kaydeden daha önce Pekin Ticaret Müşavirliği görevinde bulunmuş Mustafa İlker Özdem, “Bu çok şanslı bir çeviri olmuş. Çünkü ‘Ay Çin’, ‘sevgi ve aşk’ anlamına geliyor. Böyle olunca bir insan ‘Türkiye’, ‘Yunanistan’, ‘Ege’ dediği zaman Çinlilerin aklına aşk geliyor ve çok pozitif duygular ediniyorlar. Genç bir şarkıcı da 2017 yılında ‘Seni romantik Türkiye’ye götürmek istiyorum’ diye bir şarkı yaptı. Bu şarkı çok büyük bir ilgi gördü. Çin’e sıcak yaklaşan firmalarımız pazarlama çalışmalarında mutlaka Ege’den geldiğini belirtirken ‘aşk bölgesinden geliyoruz’ gibi vurgu yapmalarını tavsiye ederim” dedi.

ÇİNLİ ŞARKICI "FAHRİ TURİZM ELÇİSİ" İLAN EDİLMİŞTİ

2018 yılında Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, “Seni romantik Türkiye’ye götürmek istiyorum” şarkısıyla meşhur olan Çinli şarkıcı Xiao Zhang’ı "Fahri Turizm Elçisi" ilan etmişti. Xiao Zhang’ın sosyal medya hesabından canlı yayınladığı buluşmada Çinli gençler, Büyükelçi Önen’e Türkiye hakkında sorular sormuş, Önen genç sanatçıya Türkiye turu, iki hayranına da Türkiye’ye uçak bileti hediye etmişti. Çinli şarkıcı, geçtiğimiz Ocak ayında da Şanlıurfa Göbeklitepe’yi gezmiş, ardında sıra gecesine katılarak acılı çiğ köfte yeyip halay çekmişti. Müzisyenin bu şarkısının turizme de büyük katkı sağlayacağı belirtilmişti.

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18 MİLYAR DOLAR DIŞ TİCARET AÇIĞI

2018 yılında Çin’e 2,9 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi. Aynı dönemde Ege İhracatçı Birlikleri üyelerinin Çin’e ihracatı ise 295 milyon dolar oldu. Çin’den yapılan ithalat ise 20,8 milyar dolar seviyesinde.

Çin’in, Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında 17. sırada olduğunu belirten EİB Koordinatör Başkanı Jack Eskinazi, “Çin çok büyük bir potansiyel taşıyor. Bizler bu pazarda senelerdir olmamız gereken yerde maalesef olamadık. Çin çok önemli bir potansiyele sahip. İhmal ettiğimiz bu pazarda yerimizi alabilmemiz için çalışmalara başladık. 2018 yılında Çin’e 2,9 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu çok düşük bir rakam. Aynı dönemde Ege İhracatçı Birlikleri üyelerinin Çin’e ihracatı ise 295 milyon dolar oldu. Çin’den yaptığımız ithalatımız ise 20,8 milyar dolar. 18 milyar dolar dış ticaret açığı veriyoruz. Ege İhracatçı Birlikleri 2019 yılını ’Çin Yılı’ ilan etti. Bu çok önemli bir karar. Tahmin ediyorum ki 2019 yılında bunun meyvelerini alamasak da 2020 yılında meyvelerini alırız diye düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

Takım elbiseli kravatlı simitçi
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Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 2005'te emekli olan Berksun, emekliliğinden sonra çeşitli kentlerde otel mutfaklarında şeflik, restoranlarda bulaşıkçılık, taksicilik gibi işler yaptı.
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Yaklaşık 5 ay önce Bursa'ya gelen Berksun, her gün aynı yerde takım elbisesi, kravatı ve boyalı ayakkabıları ile simit arabasının başına geçerek, ekmek teknesini temizledikten sonra simitlerini sıralayıp satışa başlıyor.
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Önünden geçenlerin ilgisini çeken Berksun, kentte kravatlı simitçi olarak tanınıyor.
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Berksun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa'ya taşınır taşınmaz bir iş aramaya başladığını ve bu sırada simitçilik yapma fikrinin aklına gediğini söyledi.
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Bir simitçiye gittiğini ve simit satmak istediğini anlattığını belirten Berksun, Simitleri aldım bir kahvehanenin önünde satmaya başladım. Fırınlardan büfelere simit götürüp sattım. Sonra beni simit arabasının başına yönlendirdiler. Ben, nerede çalışırsam çalışayım iş şartlarına göre elbisemi giyerim ama gelirken takım elbiseyle gelir, çıkarken yine takım elbiseyi giyer çıkarım. diye konuştu.
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Takım elbiseli bir simitçinin herkesin ilgisini çektiğini aktaran Berksun, şunları kaydetti: Artık herkes, alışmaya başladı. Temiz bir görüntü oluyor. Ben de temizliği seven biriyim. Hayatı seviyorum. Böyle bir yolumuz var, gidiyoruz. Emekli oldum olalı aynı devlet kurumuna gidiyor gibi evden aynı şekilde çıkarım. Tıraşımı olurum, takım elbisemi giyerim. Emekli olduktan sonra İzmir'de taksicilik yaptım. Orada da aynıydım.
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Berksun sözlerini şöyle sürdürdü: Aslında topumun böyle şeylere ihtiyacı var. Burada simitleri bitiremezsem gidip kahvehanenin önünde takım elbiseyle simit satıyorum. Kahvehanelerde beni 'kravatlı simitçimiz' diye bekliyorlar. Başka simitçiden almıyorlar. Eldivenlerimi takıyorum, peçeteyle birlikte isteyene veriyorum.
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TAKIM ELBİSEYLE İŞE GELEN BULAŞIKÇI: Berksun, takım elbise ve kravatın kendisi için bir hayat felsefesi olduğunu dile getirdi.
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Bursa'ya gelmeden önce Alanya'da bir otelde bulaşıkçılık yaptığını aktaran Berksun, Otel sahibiyle bir anımız oldu. Patron beni gördüğünde, 'Hoşgeldiniz, günaydın beyefendi' dedi. 'Hoşbulduk' dedim. 'Bir arzunuz var mı' diye sordu. 'Efendim ben burada çalışıyorum' dedim. Beni takım elbiseyle görünce şaşırdı. Daha sonra beni çağırttı ve 'Artık mutfaktan sen sorumlusun' dedi. diye konuştu.
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Bir simitçinin takım elbiseyle işini yapmasına herkesin farklı tepkiler verdiğini vurgulayan Berksun, Bazıları yan yan bakıyor. Bazıları da gerçekten başka simitçiden alacakken beni görünce benden almaya geliyor. Ben, 'Buyrun simit' diye seslendiğimde şaşırarak, dönüp 'Sen simitçi misin' diyor. ifadesini kullandı.
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Çarşı esnafından Coşkun Konuk da Berksun'u uzun zamandır tanıdığını belirterek, temizliği, titizliği, esnaflığı, müşterisine karşı davranışları, takım elbisesi ve kravatıyla, boyalı, pırıl pırıl ayakkabılarıyla her zaman sevilen biri olan Berksun'a uğramadan, simit almadan dükkanı açmadıklarını söyledi.
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Güne Kravatlı simitçinin Hayırlı işler temennisiyle başladıklarını dile getiren Konuk, Çarşı esnafından ziyade vatandaşlar da simit almayacak olsa bile dönüp tezgahın başına gelip ondan simit alır. Bir kere tanıştıktan sonra bir daha çarşıya gelip onu gördüğünde selam vermeden, simit almadan geçmezler. dedi.
Takım elbiseli kravatlı simitçi
Bursa'da her gün kravatı ve takım elbisesiyle geldiği seyyar arabasının başında simit satan 60 yaşındaki memur emeklisi Ahmet Berksun, şık kıyafeti ve kibar tavırlarıyla dikkati çekiyor, vatandaşların takdirini topluyor.

İsviçre keçisinin sütünden yaptığı kadayıf tatlısı yok satıyor
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İstanbul'da kadayıf tatlısı üreticisi olan Sinan Çamlı, 19 yıl önce Giresun'un Dereli İlçesi, Eğrianbar köyünde üretim atölyesi kurdu.
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Çamlı'nın oğulları Yasin ve Seçkin Çamlı da babasıyla çalışmaya başladı.
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Ürettikleri tatlıların pazar payını artırmak için çalışma yürüten iki kardeş, keçi sütüne yöneldi.
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Türkiye’den seçkin keçi ırklarından süt alan kardeşler, İsviçre'den getirdiği Saanen türü süt keçisinden elde ettikleri sütlerle kadayıf tatlısı üretti.
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'KEÇİ SÜTÜ ÇOK SAĞLIKLI' Keçilerin bakımını ve süt sağımını yapan Yasin Çamcı, bölgenin şartlarının keçi bakmaya uygun olduğunu belirterek sağlıklı bir ürün sunabilmek için anne sütüne en yakın olan keçi sütünü tercih ettiklerini söyledi.
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Çamcı, Günlük 20 kilo süt alıyoruz. 6 tanesini İsviçre’den diğerlerini ülkedeki ırklardan getirdik. Ancak şu anda İsviçre keçilerini damızlık olarak kullanmak istiyoruz. Elde ettiğimiz sütleri kadayıf, güllaç, salamura peynir ve yoğurt olarak değerlendiriyoruz. Keçi sütünün kullanılmasını sağlık sektörü onayladığı için taleplerimiz artıyor. Giresun’a her hafta dağıtım yapıyoruz. Birçok ile gönderiyoruz dedi.
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'AŞIRI TALEP GÖRÜYOR' Keçi sütlü kadayıfın daha sağlıklı olduğunu anlatan Çamcı, Aşırı talep görüyor, biz de bu imkanı halkımıza sunuyoruz. Türkiye’de keçi sütlü kadayıfı ve güllacı ilk yapan biz olduk. Bunu tadanlar enerjilerine enerji kattığını söyleyip talepte bulunuyorlar. Herkesin keçi sütlü kadayıf ve güllacı tatmalarını isterim diye konuştu.
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TALEPLERE YETİŞMEK İÇİN MAKİNE GELİŞTİRİLDİ Seçkin Çamcı da, taleplere yetişmek için makine geliştirdiklerini belirterek Bu makine için de patent girişimimiz oldu. Onun sonucu bekliyoruz. Bu süt çok sağlıklı ve anne sütüne en yakın süt durumunda. Bunu da değerlendirip kendi ürünlerimizde kullanıyoruz. Müşterilerimiz olumlu tepki alıyor ve talepleri yerine getiriyoruz ifadelerini kullandı.
Title
İsviçre keçisinin sütünden yaptığı kadayıf tatlısı yok satıyor
Title
İsviçre keçisinin sütünden yaptığı kadayıf tatlısı yok satıyor
Title
İsviçre keçisinin sütünden yaptığı kadayıf tatlısı yok satıyor
Title
İsviçre keçisinin sütünden yaptığı kadayıf tatlısı yok satıyor
Title
İsviçre keçisinin sütünden yaptığı kadayıf tatlısı yok satıyor
İsviçre keçisinin sütünden yaptığı kadayıf tatlısı yok satıyor
Giresun'un Dereli İlçesi, Eğriambar köyünde, Yasin ve Seçkin Çamcı, İsviçre'den getirdiği Saanen türü süt keçisinden elde ettikleri sütlerle kadayıf tatlısı üretti. Kısa sürede ünü ilçeyi aşan ve ülkeye yayılan kadayıf tatlısı, yoğun sipariş alıyor. Çamcı kardeşler, 15 olan keçi sayısını 300'e çıkararak elde edecekleri sütlerle kadayıf tatlısı üretimini artırmayı hedefliyor.

İş başvurusuna geldi, kuyruğu fırsata çevirdi
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Diyarbakır’da Büyükşehir Belediyesi, Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla 387 memur alınacağını duyurdu. Duyuru üzerine işsiz olan öğrenci ve vatandaşlar memur olmak için, başvuru merkezine akın etti.
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Başvurunun alındığı Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi önünde yüzlerce metrelik kuyruk oluştu. Memurluk için başvuruya gelen Sinan Sarıca, uzun kuyruğu görüce işi ticarete döktü.
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Başvuruda zorunlu olan dosyalardan bulup başvuru merkezinin önünde satış yapmaya karar veren Sarıca, günde 300 dosya satıyor.
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Sarıca, 6 Mart’ta kadar sürecek olan başvuru kuyruğunu son güne kadar değerlendirmeyi düşündüğünü aktardı.
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TİCARET ZEKASI: Lisans mezunu olarak memur alımına başvurmak için gelen Sinan Sarıca, başvurudaki uzun kuyruğu görünce işi fırsata çevirdiğini söyledi.
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Sarıca, “İş başvurusuna geldim, uzun bir kuyruk görünce bu işi değerlendirip fırsata çevirelim dedim. İş başvurusu yapıldığı yerde dosya satmaya karar verdim. Tam dosya 4 lira, sade dosyayı ise 2 liradan satıyoruz. Bu işi ticaret zekası olarak değerlendirdik. 2 günde 300 tane dosya sattık, havanın durumuna bağlı çalışıyoruz. Yağmur yağarsa bizim işler de kesilir, yağmazsa böyle bereketli sıra olmaya devam ederse biz de satışa devam edeceğiz” dedi.
İş başvurusuna geldi, kuyruğu fırsata çevirdi
Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi 387 memur alımı ilanına çıktı. İş ilanını duyan vatandaşlar, başvuru merkezi önünde yüzlerce metrelik kuyruk oluştururken, kuyruk sırasında memurluk için başvuruya gelen Sinan Sarıca kuyruk sırasını fırsata çevirdi.


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