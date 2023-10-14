İhracatta Türk lirası damgası: Dokuz ayda 150 milyar lirayı aştı

Ticaret Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'nin ihracatı eylülde yüzde 0,3 artarak 22 milyar 670 milyon dolara çıktı. Bu rakam, en yüksek eylül ayı ihracat değeri olarak kayıtlara geçti.





İthalat aynı dönemde yüzde 14,1 azalışla 27 milyar 658 milyon dolara geriledi.





Dış ticaret hacmi ise yüzde 8,2 azalarak 50 milyar 328 milyon dolar oldu.





İhracat, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 azalarak 187 milyar 464 milyon dolara düşerken ithalat yüzde 1,3 artarak 274 milyar 755 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde dış ticaret hacmi yüzde 0,6 artışla 462 milyar 219 milyon doları buldu.





İhracatın seyri Türk lirasıyla ihracatı da etkiledi





Türk lirasıyla dış ticaret de Türkiye'nin dış ticaret hacmindeki gelişmelere paralel seyir izledi.





Buna göre, Türk lirasıyla ihracat ocakta 14 milyar 597 milyon lira, ithalat 30 milyar 738 milyon lira olurken dış ticaret hacmi 45 milyar 335 milyon liraya çıktı.





Türkiye'nin şubat ayı ihracatı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalışla 18,6 milyar dolara düştü. Türk lirasıyla ihracat da aynı ayda 13 milyar 765 milyon liraya geriledi. Türk lirasıyla ithalat bu dönemde 40 milyar 364 milyon lira, dış ticaret hacmi 54 milyar 129 milyon lira olarak kayıtlara geçti.





Mart ayıyla birlikte ihracatta yaşanan toparlanma, Türk lirasıyla dış satıma da yansıdı. Martta söz konusu ihracat, 17 milyar 884 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde Türk lirasıyla ithalat tutarı 45 milyar 755 milyon lira olurken dış ticaret hacmi 63 milyar 639 milyon liraya çıktı.





Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin dış satım üzerindeki olumsuz etkisi nisanda da devam ederken ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 azalışla 19,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu kapsamda söz konusu ayda Türk lirasıyla ihracat 14 milyar 288 milyon liraya, ithalat 43 milyar 123 milyon liraya, dış ticaret hacmi de 57 milyar 411 milyon liraya geriledi.





Mayısta yeniden yükselişe geçen Türk lirasıyla ihracat 16 milyar 195 milyon liraya çıkarken Türk lirasıyla ithalat 49 milyar 481 milyon lira, dış ticaret hacmi de 65 milyar 676 milyon lira olarak belirlendi.





Türk lirasıyla ihracat, haziranda 16 milyar 482 milyar lira, temmuzda 16 milyar 362 milyon lira olurken ağustosta 20 milyar 665 milyon liraya tırmandı. Türk lirasıyla dış ticaret hacmi de söz konusu aylarda sırasıyla 61 milyar 968 milyon lira, 70 milyar 955 milyon lira ve 72 milyar 766 milyon lira oldu.





Türk lirasıyla ihracat eylülde yüzde 27 arttı





Türk lirasıyla ihracat eylülde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27 artarak 20 milyar 342 milyon liraya yükseldi. Bu dönemde Türk lirasıyla ithalat tutarı 54 milyar 432 milyon lira olurken dış ticaret hacmi 74 milyar 774 milyon liraya ulaştı.





Türk lirasıyla ihracat, ocak-eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 77,2 artarak 150 milyar 581 milyon lirayı buldu. Bu dönemde Türk lirasıyla ithalat 416 milyar 73 milyon lira olarak kayıtlara geçti.





Yılın 9 ayında Türk lirasıyla gerçekleştirilen dış ticaret hacmi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 120,3 artışla 566 milyar 654 milyon lira olarak hesaplandı.





Öte yandan, eylülde Türk lirasıyla ihracat yapılan ülke sayısı 165, Türk lirasıyla ihracat yapan firma sayısı ise 15 bin 557 oldu.



