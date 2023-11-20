|
Ekonomi

İhracatta üretim yeri bazlı yeni sistem: Ticaret Bakanlığı tarih vererek duyurdu

Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜİK’in katılımıyla yürütülen ortak çalışma sonucu, ihracat istatistiklerini ölçmek amacıyla 'Firmaların Üretim Yerlerine Göre İl İhracat İstatistikleri' oluşturuldu. Buna göre; 1 Ocak 2024'ten itibaren ihracat verilerinin derlenmesinde şirketlerin üretim yerleri de dikkate alınacak.

09:37 - 20/11/2023 Pazartesi
AA
Firmaların üretim yerlerini esas alan ihracat istatistikleri Ocak 2024'ten itibaren, geçici olarak Ticaret Bakanlığı "Aylık Dış Ticaret Veri Bülteni"nde yayımlanacak.

Firmaların üretim yerlerini esas alan ihracat istatistikleri Ocak 2024'ten itibaren, geçici olarak Ticaret Bakanlığı "Aylık Dış Ticaret Veri Bülteni"nde yayımlanacak.

Ticaret Bakanlığı, yeni sistem kapsamında, illerdeki üretim yapısından kaynaklı ihracat istatistiklerini ölçmek amacıyla oluşturduğu "Firmaların Üretim Yerlerine Göre İl İhracat İstatistikleri"ni Ocak 2024'ten itibaren yayımlamaya başlayacak.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulan "İllere Göre Dış Ticaret İstatistikleri"nde, dış ticareti gerçekleştiren firmanın merkezinin bulunduğu il bilgisi esas alınıyor.



Bu durum, merkez ili ve üretim ili farklı firmalarda, ihracat istatistiklerinin merkez ili yönünde kümeleşmesine neden olabiliyor. Ayrıca dış ticaret firması aracılığıyla yapılan ihracatın, üretimin yapıldığı il yerine, dış ticaret firmasının bulunduğu ilde ihracatın kaydedilmesine yol açıyor.


Üretimin yapıldığı illerin tespiti amacıyla Ticaret Bakanlığı, ihracatçı/imalatçı bilgileri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sanayi sicil belgesi verileri, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığının kayıtlarıyla eşleştirildi.



Yeni sistem detaylı analize imkan verecek

Firmaların üretim yerlerini esas alan il ihracat istatistiklerinin Ocak 2024'ten itibaren, geçici olarak Ticaret Bakanlığı "Aylık Dış Ticaret Veri Bülteni"nde yayımlanması planlanıyor.


Ayrıca TÜİK tarafından da Resmi İstatistik Programı kapsamında 29 Şubat 2024’te yayımlanacak "Dış Ticaret İstatistikleri"nin Ocak 2024 Haber Bülteni ile birlikte kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor.


Üretim yerlerine göre ihracat istatistiklerinde, üretim hacmi yüksek sanayileşmiş illerin ihracatının öne çıktığı gözleniyor. Bu kapsamda elde edilen istatistikler, il, ürün, ülke ve benzeri alt kırılımlarda detaylı analize imkan vererek, illere göre ihracatın teknolojik seviyesi gibi önemli göstergeler içeriyor. Böylece, bu çalışmanın il bazlı/bölgesel politikaların veriye dayalı belirlenmesine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.



#Ticaret Bakanlığı
#ihracat
#şirket
#firma
25 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emekli çiftçilere 5 bin TL ikramiye ödemesi için Erdoğan devreye girdi: ÇKS’ye kayıtlı emekliye son dakika müjdesi