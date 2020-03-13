Ekonomi İhtiyaç belirlendi stoklar hazırlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İhtiyaç belirlendi stoklar hazırlandı

Önceki gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’de yeni tip koronavirüs tespitinin ilk kez yapıldığına dair açıklaması sonrası ülkede gereksiz bir panik havası oluştu. ‘Kalabalıktan uzak durun’ çağrısını dikkate alan vatandaşlar online satış platformlarına başvurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Satışlarının katlandığını ve işlerin yoğunlaştığını belirten sektör temsilcileri, ihtiyaçları belirleyerek, olası acil durumlar için stokların 3 katına çıkarıldığını dile getirdi.

SATIŞLARDA REKOR KIRILDI

Geçtiğimiz hafta ile kıyasladığında bu hafta sipariş sayılarına ek olarak, sepet tutarlarında ciddi artış gözlemlendiğini belirten online satış firması Getir temsilcileri, “Geçtiğimiz akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasından bu yana yükselen ve ürünlerin farklılaştığı bir grafik gözlemledik. Su, makarna, bakliyat, konserve gıdalar, un, sabun ve kolonyada ciddi bir artış yaşandı. Uzun süre dayanabilecek ve stoklanabilecek ihtiyaç malzemelerinin siparişleri arttı” yorumunu yaptı.

STOKLAR 3 KATINA ÇIKARTILDI

Yaklaşık 1 aydır süreci yakından takip ettiklerini ifade eden şirket temsilcileri, “1 haftadır ciddi olarak çalışıyoruz ve 4 gün önce bu süreci sağlıklı şekilde yönetebilmek için bir yönetim masası kurduk. Tedariği nasıl yönetebileceğimiz ve talep artarsa nasıl karşılayabileceğimiz üzerine çalıştık. Merkez depolarımızda temel gıdalar başta olmak üzere stok miktarlarını 2-3 katına çıkardık” açıklamasında bulundu.

539 ÜRÜNE İŞLEM YAPTI

Trendyol ise, koronavirüs ile ilgili gelişmelerin devamındaki fiyat oluşumlarındaki fahiş artışa karşı 539 ürüne işlem yaptığını duyurdu. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, “Serbest piyasa ekonomisinde pazar yeri olarak faaliyet gösteren platformumuzda satıcılar tarafından satışa sunulan ürünlerin fiyatlarını biz belirlemiyor ve müdahale edemiyoruz. Fiyat kontrollerine ara vermeden devam ediyoruz ve tespit edeceğimiz haksız fiyat oluşumları ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Sizler de haksız fiyat oluşumu olduğunu düşündüğünüz ürünleri fiyat.kontrol@trendyol.com e-mail adresine iletmeye devam edebilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

  • ÜRETİCİDEN FİYAT ARTIŞI TEPKİSİ
  • Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (MÜSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Uysallı, makarna, bulgur, un gibi ürünlerin üretiminde sıkıntı olmadığını, vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiğini belirterek, “Piyasaya arz ettiğimiz makarnanın fiyatında herhangi bir artış yapmadık. Fiyatlar bir ay öncesiyle kuruşuna kadar aynı. Kimse fırsatçılık yapmaya kalkmasın. Herkesten hassas davranmalarını bekliyoruz” dedi. Uysallı, makarnada bir internet sitesinde fahiş fiyat artışının görülmesiyle insanların tedirgin olduğunu ifade etti.
  • KOLONYAYA TALEP 5 KAT ARTTI
  • Kolonya üreticisi Eyüp Sabri Tuncer Kozmetik Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer, “Mağazalarımızdan kolonya satışına talep 5 kat, internetten satışlara da 7 kat arttı. Raflarda ve depolarımızda mal var” dedi. Tuncer, 60 derece üzeri, özellikle 70-80 derecedeki ürünlerde dezenfektan özelliğinin çok yüksek olduğuna dikkati çekti. Tuncer, insanların daha yüksek gramajlı ürünlere yöneldiğine işaret etti.

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