IKBY'den Türkiye'ye petrol ihracatı açıklaması

IKBY Başbakanı Barzani de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatının yeniden başlamasına ilişkin anlaşmamızı sonuçlandırmak için Bağdat'a gidiyorum." ifadelerine yer verdi.

IKBY Başbakan Danışmanı Bevar Hınsi de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak bütçe yasa tasarısına göre IKBY hükümetinin günlük 400 bin varil petrol göndermesi gerektiğini belirterek, "O nedenle eğer IKBY'den çıkan petrol sevk edilmezse Irak bütçe tasarısı da sorunlu hale gelir." ifadelerini kullanmıştı.