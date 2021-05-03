Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi İki milyon eve bin 100 lira destek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İki milyon eve bin 100 lira destek

Kovid-19 kısıtlamalarından etkilenecek işletmelere nakit desteği aralıksız sürüyor. Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı’yla 2 milyonu aşkın haneye bin 100 lira nakit verilecek. Küçük işletmeler de KOSGEB aracılığıyla 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz kredi alabilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İki milyon eve bin 100 lira destek
Fotoğraf: Arşiv

Yükselen ekonomileri arasında gayrisafi yurtiçi hasılasına (GSYH) oranla vatandaşına en fazla nakit desteği sağlayan ülke olan Türkiye, bir yandan küresel salgınla mücadele ederken, diğer yandan da tam kapanmada kısıtlamalardan etkilenecek vatandaşlara ve işletmelere de nakit desteğini aralıksız sürdürüyor. Bu dönemde 2 milyonu aşkın haneye 1.100 lira nakit desteği sağlanacak. İşletmelere de KOSGEB aracılığıyla 75 bin liraya kadar destek verilecek. Paketin ayrıntılarını açıklayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 17 Mayıs tarihine kadar sürecek tam kapanmada ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak için “Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı” adlı yeni bir program başlattıklarını açıkladı.

Derya Yanık
Derya Yanık

Beş milyarlık yeni destek
GÜNDEM
Beş milyarlık yeni destek

HANELERE PROGRAMLA ULAŞIM

  • Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını duyuran Bakan Yanık, “Bir önceki sosyal destek başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu (Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakıflarınca) SYDV’lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye hane başı bin 100 lira tutarında ‘Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı’ ödemesi gerçekleştireceğiz” açıklamasında bulundu.

Vatandaşına en fazla desteği Türkiye verdi
EKONOMİ
Vatandaşına en fazla desteği Türkiye verdi

İŞLETME BAŞVURULARI 21 MAYIS’A KADAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu KOSGEB’in 5 milyar lira bütçeli yeni destek programının ayrıntılarını açıkladı. KOSGEB’in salgını nedeniyle zarar gören imalat sektöründeki işletmelerle 2017 ve sonrasında kurulan teknoloji tabanlı start-up’lar için bu programı başlattığını ifade eden Bakan Varank, başvuruları 3 ile 21 Mayıs arasında alacaklarını bildirdi. Bu kapsamda mikro ölçekli işletmelere 30 bin lira, küçük işletmelere 75 bin lira üst limitli destek vereceklerini vurgulayan Bakan Varank, “Bu programla, Kovid-19’dan etkilenen işletmelerimizi destekleyeceğiz. Kapsama giren ve 2020 yılı mart ayı istihdamını koruyan işletmelerimiz, bu destekten faizsiz yararlanacak. İşletmelerimiz 3 yıl sonra, yani 2024’ten itibaren ödemelerini eşit taksitlerle yapacak. Toplamda yaklaşık 130 bin işletmemiz programdan yararlanabilecek” açıklaması yaptı.

Pandemiyi destekle aşıyoruz
EKONOMİ
Pandemiyi destekle aşıyoruz

BANKA HESABI VE PTT KARTI OLMAYANA EVE TESLİM NAKİT

  • Destek ödemelerinin, daha önce e-Devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağını bildiren Bakan Derya Yanık, “Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin destek ödemeleri Ramazan Bayramı’na kadar konutlarına teslim edilecek. Ayrıca aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacak” dedi. Bakan Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahipliği durumunun e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın “Sosyal Yardım Sorgula” başlıklı bölümden kontrol edilebileceğini hatırlattı. Öte yandan Bakanlık, hanelere desteğin devamı için ayrıca 183 milyon lira ilave kaynak aktaracak.

Mustafa Varank
Mustafa Varank

İLK ÖDEME HAZİRAN’DA İŞLETMELER YARARLANSIN

Teknolojik faaliyetlere ilave 25 bin lira destek sağlanacağını duyuran Bakan Mustafa Varank, bu programla bir yıl önceki istihdamlarını koruyan işletmelere mikro ölçekliyse 3 ayda toplamda 30 bin, küçük ölçekliyse yine 3 ayda toplamda 75 bin liraya kadar destek vereceklerini bildirdi. Varank, “Şu anki hedefimiz, haziran ayında ilk destek ödemelerini yapmak. Mikro ve küçük ölçekli şartları tutan işletmelerimizin finansmana hızlı ve kolay erişimini sağlayacak bu desteğimizi bu programımızdan yararlanmaya davet ediyorum” dedi.

Abone Ol Google News
Dünya basınının iki yüzlülüğü

Dünya basınının iki yüzlülüğü

Söz konusu Türkiye olunca tüm hikaye değişiyor.
Kadıköyde 11ler belli oldu

Kadıköy'de 11'ler belli oldu

Fenerbahçe-Erzurumspor maçının canlı anlatımı için tıklayın.
Tedbirler tabloya yansıdı

​Vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor.

Çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi.
Futbolcuları<br>için oruç tutuyor

Futbolcuları
için oruç tutuyor

İtalyan kondisyoner, Beşiktaş'ın gizli kahramanı.

İhracata rekor kırdıran ülkeler

İhracata rekor kırdıran ülkeler

Türkiye adım adım 200 milyar dolara koşuyor.

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Anastasiadis'a tepki

​Bakan Koca konuşuyor

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.