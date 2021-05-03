İki milyon eve bin 100 lira destek

Yükselen ekonomileri arasında gayrisafi yurtiçi hasılasına (GSYH) oranla vatandaşına en fazla nakit desteği sağlayan ülke olan Türkiye, bir yandan küresel salgınla mücadele ederken, diğer yandan da tam kapanmada kısıtlamalardan etkilenecek vatandaşlara ve işletmelere de nakit desteğini aralıksız sürdürüyor. Bu dönemde 2 milyonu aşkın haneye 1.100 lira nakit desteği sağlanacak. İşletmelere de KOSGEB aracılığıyla 75 bin liraya kadar destek verilecek. Paketin ayrıntılarını açıklayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 17 Mayıs tarihine kadar sürecek tam kapanmada ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak için “Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı” adlı yeni bir program başlattıklarını açıkladı.

REKLAM

Derya Yanık

GÜNDEM Beş milyarlık yeni destek

HANELERE PROGRAMLA ULAŞIM

Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını duyuran Bakan Yanık, “Bir önceki sosyal destek başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu (Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakıflarınca) SYDV’lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye hane başı bin 100 lira tutarında ‘Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı’ ödemesi gerçekleştireceğiz” açıklamasında bulundu.

EKONOMİ Vatandaşına en fazla desteği Türkiye verdi

İŞLETME BAŞVURULARI 21 MAYIS’A KADAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu KOSGEB’in 5 milyar lira bütçeli yeni destek programının ayrıntılarını açıkladı. KOSGEB’in salgını nedeniyle zarar gören imalat sektöründeki işletmelerle 2017 ve sonrasında kurulan teknoloji tabanlı start-up’lar için bu programı başlattığını ifade eden Bakan Varank, başvuruları 3 ile 21 Mayıs arasında alacaklarını bildirdi. Bu kapsamda mikro ölçekli işletmelere 30 bin lira, küçük işletmelere 75 bin lira üst limitli destek vereceklerini vurgulayan Bakan Varank, “Bu programla, Kovid-19’dan etkilenen işletmelerimizi destekleyeceğiz. Kapsama giren ve 2020 yılı mart ayı istihdamını koruyan işletmelerimiz, bu destekten faizsiz yararlanacak. İşletmelerimiz 3 yıl sonra, yani 2024’ten itibaren ödemelerini eşit taksitlerle yapacak. Toplamda yaklaşık 130 bin işletmemiz programdan yararlanabilecek” açıklaması yaptı.

REKLAM

EKONOMİ Pandemiyi destekle aşıyoruz

BANKA HESABI VE PTT KARTI OLMAYANA EVE TESLİM NAKİT

Destek ödemelerinin, daha önce e-Devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağını bildiren Bakan Derya Yanık, “Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin destek ödemeleri Ramazan Bayramı’na kadar konutlarına teslim edilecek. Ayrıca aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacak” dedi. Bakan Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahipliği durumunun e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın “Sosyal Yardım Sorgula” başlıklı bölümden kontrol edilebileceğini hatırlattı. Öte yandan Bakanlık, hanelere desteğin devamı için ayrıca 183 milyon lira ilave kaynak aktaracak.

Mustafa Varank

İLK ÖDEME HAZİRAN’DA İŞLETMELER YARARLANSIN

Teknolojik faaliyetlere ilave 25 bin lira destek sağlanacağını duyuran Bakan Mustafa Varank, bu programla bir yıl önceki istihdamlarını koruyan işletmelere mikro ölçekliyse 3 ayda toplamda 30 bin, küçük ölçekliyse yine 3 ayda toplamda 75 bin liraya kadar destek vereceklerini bildirdi. Varank, “Şu anki hedefimiz, haziran ayında ilk destek ödemelerini yapmak. Mikro ve küçük ölçekli şartları tutan işletmelerimizin finansmana hızlı ve kolay erişimini sağlayacak bu desteğimizi bu programımızdan yararlanmaya davet ediyorum” dedi.