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Ekonomi

İki sigorta şirketine tedbir: 35 bin kişi için yeni kasko poliçesi düzenlendi

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Gri Sigorta ve Mellce Sigorta şirketlerinin iptal edilen poliçeleri nedeniyle oluşabilecek sigortalı mağduriyetinin önlenmesi amacıyla, tüm sigorta şirketlerinin pazar payları doğrultusunda sorumluluk alarak bugüne kadar yaklaşık 35 bin sigortalı için yeni kasko poliçesi düzenlendiğini duyurdu.

12:14 - 15/12/2023 Cuma
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

TSB'den iki şirkete tedbir kararı sonrasında gelinen sürece ilişkin yapılan açıklamada, sigorta şirketlerinin, iptal edilen poliçeleri yenilediği bildirildi.


Açıklamada, yönetim kurulunun 30 Kasım 2023'te aldığı tavsiye kararı çerçevesinde, Gri Sigorta ve Mellce Sigorta şirketlerinin iptal edilen poliçeleri nedeniyle oluşacak mağduriyetin engellenmesi ve teminatsız kalmamaları için tüm sigorta şirketlerinin büyük bir özveri ile çalıştıklarının memnuniyetle gözlemlendiği belirtildi.

İptal edilen poliçelerinin indirim uygulanarak yeni poliçelere aktarılması konusunda gönüllük esası ile hareket edilmesi prensip kararına rağmen tüm şirketlerin pazar payları ölçüsünde sorumluluk aldıklarına ve tavsiye kararına uyduklarına dikkat çekilen açıklamada, 14 Aralık 2023 akşamı itibarıyla yaklaşık 35 bin civarında sigortalı için yeni kasko poliçelerinin düzenlendiği, bir o kadar poliçenin de teklif aşamasında en uygun poliçe ile buluşturulması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.


TSB açıklamasında tüm bu süreç içerisinde başta acenteler olmak üzere tüm paydaş ve dağıtım kanallarının söz konusu yenileme işlemine yoğun destek vererek ortak bir çalışma sergilediğine de işaret edildi.







#Türkiye Sigorta Birliği
#Poliçe
#Sigorta
#Gri Sigorta
#Mellce Sigorta
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