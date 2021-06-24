Ekonomi Turizmde yüzler gülüyor İki ülkeden 8 milyona yakın turist gelecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Turizmde yüzler gülüyor: İki ülkeden 8 milyona yakın turist gelecek

Rusya'dan kısıtlamaların kaldırılmasıyla başlayan turist akını turizm sektöründe yüzleri güldürüyor.Hav trafiğinde yüzde 45'lik artış yaşanırken otel rezervasyonlarında ise patlama yaşandı. Konuyla ilgili konuşan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu yıl sonunda Rusya’dan gelen toplam ziyaretçi sayısının 4-4,5 milyon, Almanya’dan gelecek toplam ziyaretçi sayısının ise 2,5 ila 3 milyon bandında gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

Haber Merkezi AA
İki ülkeden 8 milyona yakın turist gelecek
Antalya’ya hava yoluyla iki günde 18 bin Rus turist geldi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm sektöründeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rusya’nın Türkiye’ye ilişkin seyahat kısıtlamalarını kaldırdığını açıklanmasıyla birlikte Rusya’dan Türkiye’ye yönelik turizm hareketliliğinin başladığını belirten Bağlıkaya, “Salgın koşullarında herhangi bir olumsuz gelişme yaşanmaması ve uçuşların devam etmesi durumunda Rusya pazarından talebin yaz aylarında yüksek seyredeceğini, ertelenmiş taleplerin de etkisiyle bu talebin sonbahar aylarında da devam edeceğini değerlendiriyoruz. Sezonun kasım ayına kadar uzamasını bekliyoruz.” diye konuştu.

Rusya’dan Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısının salgın öncesi dönem olan 2019 yılında 7 milyonu aştığını, bu dönemdeki ziyaretçilerin 2,7 milyonunun 1 Ocak-30 Haziran 2019'da gelirken, 1 Temmuz- 31 Aralık 2019'da gelen Rus ziyaretçi sayısının 4,3 milyonun üzerinde gerçekleştiğini anımsatan Bağlıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2021 yılında Rusya pazarı açısından sezon seyahat kısıtlamaları nedeniyle geç açılmış oldu. Dolayısıyla 2019 yılı verilerini yakalamak mümkün olmayacaktır. Yılın ikinci yarısında İstanbul’a gelen ziyaretçi sayısının da 2019 yılındaki verilerin gerisinde kalacağını öngörmekteyiz. Bu çerçevede yılın kalan döneminde uçuşların herhangi bir kesintiye uğramadan devam etmesi durumunda 2021 yılı sonunda Rusya’dan gelen toplam ziyaretçi sayısının 4-4,5 milyon bandında gerçekleşmesini öngörüyoruz. Rusya’dan uçuşların başladığı 22 Haziran 2021 tarihinde Antalya Havalimanı’na gelen toplam uçak sayısı 144 iken bu uçakların 40’tan fazlası Rusya’dan gelmiştir.”

“Almanya’dan Türkiye’ye yönelik satışlarda ciddi bir ivme yakalandı”

Bağlıkaya, Almanya’nın, 1 Temmuz'dan itibaren vaka sayısının düşük olduğu yerlere seyahat kısıtlamalarını kaldıracağını duyurduğunu anımsatarak, “Türkiye, Almanya’nın seyahat sınırlamasını kaldıracağı ülkeler için belirlediği kriterleri karşılıyor. Bu çerçevede Almanya’dan Türkiye’ye seyahat kısıtlamalarının 1 Temmuz’dan itibaren tamamen kaldırmasını bekliyoruz.” dedi.

Rus turist tamam sıra İngiliz'de: İkinci müjde 28 Haziran'da gelebilir
EKONOMİ
Rus turist tamam sıra İngiliz'de: İkinci müjde 28 Haziran'da gelebilir

Almanya’dan Türkiye’ye 2019 yılında 5 milyon ziyaretçi geldiğini hatırlatan Bağlıkaya, 1 Ocak-30 Haziran 2019’da Almanya’dan Türkiye’ye gelen ziyaretçi 1,8 milyon iken, yılın ikinci yarısında 3,2 milyon Alman ziyaretçinin ağırlandığını söyledi.

Türkiye’nin Alman pazarında tüketiciler tarafından merakla takip edilen, beklenen bir destinasyon olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, “Almanya’daki meslektaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde Türkiye’ye yönelik satışlarda ciddi bir ivme yakalandığı yönünde bilgiler almış durumdayız. Dolayısıyla temmuz başından itibaren çok sayıda Alman misafiri ülkemizde ağırlayacağımızı ifade edebiliriz. Salgın kaynaklı herhangi bir kısıtlama gelmezse yıl sonuna kadar Almanya’dan gelecek toplam ziyaretçi sayımızın 2,5 ila 3 milyon bandında gerçekleşmesini bekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

“(Fransa) Birçok tur operatörü, Türkiye’ye yönelik charter seferleri başlatmaya hazırlanıyor”

Bağlıkaya, 2019 yılında 876 bin Fransız’ın Türkiye’ye geldiğini belirterek, 2021 yılının ilk yarısında Fransa’dan Türkiye’ye yönelik seyahatlerinin önü kapalı iken Fransa’nın Türkiye’yi kırmızı ülkeler listesinden çıkarma kararının turizm amaçlı seyahatlerin önünü açtığını dile getirdi.

Söz konusu kararla birlikte Türkiye’den dönenler için zorunlu karantina uygulanmayacak olması nedeniyle birçok tur operatörünün, Türkiye’ye yönelik charter seferleri başlatmaya hazırlandığını vurgulayan Bağlıkaya, “Dolayısıyla Fransa pazarında 2020 yılına göre bir artış beklentisine sahibiz. Bu çerçevede Fransa’dan 400 bin ila 500 bin bandında ziyaretçi gelmesini öngörüyoruz.” dedi.

Rus turistler için dikkat çeken tavsiye: Borçları kapatın!
EKONOMİ
Rus turistler için dikkat çeken tavsiye: Borçları kapatın!
“İsviçre’den Türkiye’ye yönelik rezervasyonlarda artış yaşanıyor”

Firuz Bağlıkaya, İsviçre’nin haziran ayı başında Türkiye’yi riskli ülke kategorisinden çıkardığını belirterek, İsviçre’de faaliyet gösteren tur operatörlerinden aldıkları bilgilere göre Türkiye’nin riskli ülke kategorisinden çıkarılmasının ardından Türkiye’ye yönelik rezervasyonlarda da artış yaşandığını bildirdi.

Bu beklentiler çerçevesinde 2021 yılı sonunda toplam 150-200 bin bandında İsviçreli misafirin Türkiye’de konuk edilmesini öngördüklerini anlatan Bağlıkaya, 2019 yılının ilk yarısında İsviçre’den Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı 110 bin, yılın ikinci yarısında gelen İsviçreli sayısı ise 200 bin kişi olduğunu hatırlattı.

Güvenli turizmden 11 milyar dolar kazandık
EKONOMİ
Güvenli turizmden 11 milyar dolar kazandık

Antalya'dan sonra Bodrum'a da Rus turist akını başladı
FOTOĞRAF 8
Title
Korona virüs (Covid-19) vakalarının Nisan ve Mayıs ayında Türkiye’de çoğalmasıyla birlikte Rusya vatandaşlarını Türkiye’ye göndermeyeceğini açıklamıştı. Hızlı bir şekilde vaka sayılarında düşüş yaşanmasına Rusya, Türkiye’ye olan uçuş yasağını kaldırdı.
Title
Bu yıl 3 milyon Rus turistin beklendiği Türkiye’de özellikle Antalya başta olmak üzere Muğla ve Aydın’ın tatil yörelerinde Rus turist yoğunluğu olacağı öğrenildi. Bodrum’a ise Rusya’dan gelen uçak sayısın yükselmeye başladığı belirtildi.
Title
22 Haziran itibariyle Bodrum’a gelen turistler bugünde Milas - Bodrum havalimanında yoğunluk oluşturdu.
Title
Görevliler uçaktan inen Rus turistlerin maske takması konusunda uyarılarda bulundu. Termal kameralara geçen turistler daha sonra tur otobüslerine binerek gidecekleri otellerin yolunu tuttu.
Title
Title
Title
Title
Antalya'dan sonra Bodrum'a da Rus turist akını başladı
Pandemi nedeniyle Türkiye'ye gelemeyen Rus turistler uçuş yasağının kaldırılması ile akın akın Akdeniz ve Ege'ye gelmeye başladı. Bodrum'a 22 Haziran'da giriş yapmaya başlayan turistler bugünde Milas-Bodrum havalimanında yoğunluk oluşturdu.

Akın akın geliyorlar: Ruslar hava trafiğini yüzde 45 artırdı
FOTOĞRAF 8
Title
Rusya, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 ay Türkiye uçuşlarına kısıtlama getirdi. Geçen hafta Antalya'ya gelen ve Antalya Havalimanı başta olmak üzere kentteki turistik tesisler, müze ve ören yerlerini inceleyen Rus heyetinin olumlu raporunun ardından 18 Haziran Cuma günü kısıtlama kaldırıldı. Karar Rus turistler kadar Türk turizm sektörünün temsilcilerini de memnun etti.
Title
Rezervasyonlar için tur operatörleriyle iletişime geçen Rus tatilciler, Antalya'da tatil planları yaptı. İlk Rus turist kafilesi de 22 Haziran Salı günü saat 05.40'ta Antalya Havalimanı'na geldi.
Title
Moskova'dan kalkan Türk Hava Yolları uçağıyla gelen 132 yolcu, sezonun ilk Rus turist kafilesi oldu. Turistler Türkiye'ye gelmeden önce Rusya'da yaptırdıkları PCR testlerinin negatif sonuçlarını havalimanı girişinde kurulan kontrol noktasında gösterdikten sonra pasaport kontrolüne geçebildi. Günlük ortalama 15-20 bin turistin beklendiği Antalya'da, sezonda 5 milyon civarı Rus turistin ağırlanacağı tahmin ediliyor.
Title
Yoğun günlerin hafta sonları olduğunu ifade eden Varol, “Yurt dışından gelen yolcu sayılarıyla birlikte günlük 35 binleri gören rakamlar var. Ruslarla birlikte bu rakamlar günlük 50 binleri buluyor. Özellikle bu temmuz ağustos ayı için iyi beklentiler oluştu. Almanya'dan da iyi haberler alıyoruz. İngiltere kendi içindeki sorunları çözünce gelişler başlayacak. Ukrayna 2019'un üzerine çıktı. Vaka sayıları azaldı, iyi bir yaz olacağını tahmin ediyoruz diye konuştu.
Title
Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, Rusya'nın 10 farklı havalimanından Antalya'ya gelişlerin başladığını belirtti. Farklı ülkelerden de gelişlerin devam ettiğini kaydeden Varol, “Rusların gelmeye başladığı ilk günde 40'tan fazla uçak ve 10 binin üzerinde yolcu ciddi bir rakam. Bu durum ilerleyen günlerde rakamın artacağını gösteriyor dedi.
Title
Title
Title
Akın akın geliyorlar: Ruslar hava trafiğini yüzde 45 artırdı
Rusya'nın uçuş kısıtlamasını kaldırmasının ardından Antalya'ya binlerce Rus turistin gelmesi havalimanını hareketlendirdi. Rusların günlük hava trafiğini yüzde 45 artırmasıyla ikinci terminal de faaliyete geçirildi. Rusya'nın 10 farklı havalimanından Antalya'ya gelişlerin başladığını belirten Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, "Rusların gelmeye başladığı ilk günde 40'tan fazla uçak ve 10 binin üzerinde yolcu ciddi rakam. Yurt dışından gelen yolcu sayılarıyla günlük 35 binleri gören rakamlar var. Ruslarla bu rakamlar günlük 50 binleri buluyor. Vaka sayıları azaldı, iyi yaz olacağını tahmin ediyoruz" dedi.


Abone Ol Google News
40 yıldır gözü gibi bakıyor

40 yıldır gözü gibi bakıyor

'Altın Anne' ömrünü 3 engelli çocuğuna adadı.
Seni göndereceğim

'Seni göndereceğim'

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a flaş sözler.
45 milyonu aştı

​Sağlık Bakanlığı uygulanan toplam aşı sayısını açıkladı

​Yarın hizmete girecek iki ilin bir yıllık ihtiyacını karşılayacak

​FETÖ'cü firari sanıkların mal varlıklarına el konulacak.

Dört yıl önce hobi olarak başladı.

​Haziranda 1,5 yılın zirvesine çıktı

En sonunda 12 yaşındaki oğlu ikna etti.

Bakan Yanık: 1000 TL pandemi desteği ödemesi yaptık
Ekonomi

Bakan Yanık: 1000 TL pandemi desteği ödemesi yaptık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamada, "108 bin 262 haneye daha 1000 TL pandemi desteği ödemesi yaptık" ifadelerini kullandı.
Türkiye bu cinayete kilitlendi: Necla-Metin Büyükşen çiftini kim öldürdü?
Hayat

Türkiye bu cinayete kilitlendi: Necla-Metin Büyükşen çiftini kim öldürdü?

Üç yıl önce Konya'da evlerinde öldürülen Necla-Metin Büyükşen çiftinin cinayeti hala çözülemedi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tekrar gündeme getirilen Necla-Metin Büyükşen çiftinin ölümü tüm Türkiye'nin merak konusu oldu. Çiftin oğulları olan Uğur Büyükşen ve cinayet sırasında evde olan Büşra Büyükşen konuyla ilgili detaylı açıklamalar yapmıyor. Necla-Metin Büyükşen çiftinin doktor olan oğulları Osman Büyükşen ise ailesinin katillerini arıyor. Mehir tartışmasıyla tekrar gündeme gelen olayın detayları haberimizde.
Fatih Altaylı hakaret ettiği kadını köşe yazısında hedef aldı: Hak ettiğin karşılığı alırsın
Gündem

Fatih Altaylı hakaret ettiği kadını köşe yazısında hedef aldı: Hak ettiğin karşılığı alırsın

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından, Cemile Taşdemir isimli kullanıcının atmış olduğu bir tweete, "Yaratık, benim bu rezillikle ne alakam var. Şerefsizlik yapma" ifadeleriyle karşılık vermişti. Altaylı, bugünkü köşe yazısında "Bana saldıran bu hesaba hak ettiği yanıtı verdim. Türbanlı isen türbanlısın. Ben de pantolonluyum, ceketliyim! Birine haksız bir ithamda bulunursan, hak ettiğin karşılığı alırsın" diyerek bir kez daha Taşdemir'i hedef aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.