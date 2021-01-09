Ekonomi İkinci el araç alacaklar dikkat Önü 2012 arkası 2010 model çıktı
OTOMOTİV

İkinci el araç alacaklar bu hileye dikkat: Önü 2012 arkası 2010 model çıktı

İkinci el araç alacaklar dikkat: Önü 2012 arkası 2010 model çıktı

İkinci el otomobilde ortaya çıkan hileler akıllara durgunluk veriyor. Bunlardan biri ise son zamanlarda sıklıkla karşılaşılan iki aracın birleştirilmesi oluyor. Söz konusu mağduriyetin son adresi İstanbul oldu. Satın aldığı ikinci el aracın ön kısmının 2012 model bir araca, arka kısmının ise 2010 model bir araca ait olduğu öğrenerek hayatının şokunu yaşayan adam, hukuk mücadelesi başlattı.

Haber Merkezi İHA
Satın aldığı aracın önü 2012 arkası 2010 model çıktı.
Satın aldığı aracın önü 2012 arkası 2010 model çıktı.

İstanbul’da araç satın alan bir şahıs hayatının şokunu yaşadı. Benzinciye giden adam, aracın ön kısmının 2012 model bir araca, arka kısmının ise 2010 model bir araca ait olduğu öğrendi. Hayatının şokunu yaşayan adam, hukuku mücadelesi başlattı.

'BİR PARÇA DEĞİŞİNİ VAR' DENİLDİ

İstanbul’da yaşayan Buğra Yıldız kısa bir süre öne araç almaya karar verdi. Bir internet sitesi üzerinden bulduğu aracı görmeye giden Yıldız aracı beğendi ve aracı almadan önce kurumsal bir ekspertiz firmasına götürerek kontrol ettirdi. Burada yapılan kontrollerde araçta 1 parça değişen ve 7 parça boya olduğu söylendi. Yıldız, ekspertize güvenerek aracı satın aldı.

Aracı aldıktan kısa bir süre sonra yakıt almaya giden talihsiz adam burada aracının benzinli olmasına rağmen pompacının dizel pompayı taktığını gördü. Pompacıyı aracın benzinliği olduğu konusunda uyaran Yıldız, "aracın yakıt deposu dizel" yanıtını aldı.

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BAŞKA BİR ARAÇLA KESİLEREK BİRLEŞTİRİLMİŞ

Hayatının şokunu yaşayan Yıldız, hemen aracı İzmit’te bulunan ünlü bir ekspertiz firmasına götürdü. Burada yapılan incelemelerde aracın sadece iki kapısını orijinal olduğu ve başka bir araçla kesilerek birleştirildiğini öğrendi.

Yaşadığı soku bir türlü üzerinden atamayan Buğra Yıldız ise “Ben aracıma yakıt almaya gittiğim de pompacı bana dizel pompasının bu araca girdiğini söyledi. Ben bundan şüphelendim ve aracı bir özel servise götürdüm. Özel serviste ki usta bana aracınla ilgileniyorum satmak ister misin dedi. ’Aracı inceleyebilirsin’ ağabey dedim. O da aracı incelemeye başladı. Bu sefer bana ’aracın eklemesi var ekleme kaynak izleri var’ dedi.

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SATICI ARACINI GERİ ALMADI

Bu sefer ben aracı alırken eksper yaptırdığım firmanın genel merkezine gittim. Çünkü bana aracı alırken 1 parça değişen 7 parça boya var demişlerdi. Sonrasında genel merkez aracın ekli olduğunu kabul etti ama bu sefer de bizi ekspertiz yaptırdığımız bayiye göndererek ’biz onlara isim hakkı verdik sorumluluk onlara ait. Bayi de sizin aracınıza bakan eleman bizim değil genel merkezin elemanı o ilgilenecek’ dedi. Satıcı kabul etmiyor aracını geri almıyor. Eksper hatasını kabul ediyor ama bana diyor ki ’benden alabileceğin tek şey bana verdiğin eksper ücreti onu da mahkemeyi kazanırsan alabilirsin.’"

ÖNÜ 2012 ARKASI 2010

Hukuk mücadelesi başlattığını söyleyen Yıldız, "Ben de aracı aldım ekspertiz uzmanı Sami Tarcan’a götürdüm. Aracın önü 2012 model ama arka kısmı 2010 model başka bir araca ait. Ben aracı 2012 model diye almıştım. Araçta orijinal olan tek şey sağ ve sol ön kapı bunlardan da birinin camı orijinal sadece camına kadar değiştirmişler aracı biz çok mağduruz. Bize yapılan dolandırıcılık işi yargıya taşıdık elimizden ne gelirse kendimizi savunacağız” diye konuştu.

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SADECE İKİ KAPISI ORJİNAL!

Aracı son olarak inceleyen ve aracın ekleme bir araç olduğunu tespit eden ekspertiz uzmanı Sami Tarcan ise, "Buğra arkadaşımız aracı orijinal 6 parça boya var diye almış. Sonra beni aradı ve şüphelerinden bahsetti. ’Ben de aracı görmem lazım görmeden bir şey diyemem’ dedim. Ancak yaptığımız incelemede aracı direklerinden ve tabanından keserek başka bir araç kupasının takıldığını tespit ettik. Aracı bir tarafından anlamasalar bile sol tarafından kesilen nokta yamuk gözüküyor. Çok küçük bir nokta da boya değeri yüksek çıkıyor geri kalan noktalar da orijinal gibi duruyor. Arkadaş aracı 2012 model diye almış ama aracın önü 2012 arka kısmı 2010 ve araçta sadece iki kapı orijinal. Geri kalan bütün parçalar çıkma takılmış. Aracı kaynatarak birleştirmişler olası bir kaza da nasıl bir hasar alır bilemiyorum. Eksper yapan firmanın bu anlamaması imkansızdı çünkü aracı lifte kaldırdığımızda bile alttan ek yerleri görünüyor. Araç alacak kişiler önce aracın kilometre ve hasar kaydını sorgulasınlar ondan sonra iyi bir firmaya gidip ekspertiz yaptırsınlar bunun kurumsal olması şart değil iyi bir ustaya kontrol ettirsinler” dedi.

İkinci el araçta 2020'nin en çok satılan 10 markası belli oldu
FOTOĞRAF 17
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İkinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, 2020 yılında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 2 milyon 53 bin 55 adet satış gerçekleşti.
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2019 yılında 1 milyon 771 bin 257 adetlik satış yapılmıştı. Böylece satışlarda 2019'a göre yüzde 16 artış kaydedildi. İkinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı 17 olarak belirlendi
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İkinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı 17 olarak belirlendi
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2020 yılında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında en çok tercih edilen otomotiv markası Türkiye'de yatırım kararından vazgeçen Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW) oldu.
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Türkiye'de herhangi bir üretim tesisi bulunmayan VW markalı araç satışı 304 bin 780 adet olurken, VW'nin ikinci el online satışlarda pazar payı yüzde 15 olarak belirlendi.
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Volkswagen’i sırasıyla, 266 bin 31 adetle Renault,
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207 bin 490 adetle Ford,
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191 bin 826 adetle Fiat,
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122 bin 62 adetle Opel,
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108 bin 63 adetle BMW,
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105 bin 283 adetle Mercedes-Benz,
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104 bin 245 adetle Hyundai,
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95 bin 541 adetle Peugeot
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74 bin 619 adetle Toyota izledi.
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2020 yılında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında VW'nin Passat modeli 87 bin 105 satışla ilk sırada yer aldı.
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Satışlarda, Renault'nun Clio modeli 70 bin 479 adetle ikinci, Ford'un Focus modeli 65 bin 672 adetle üçüncü, Renault Megane 62 bin 82 adetle dördüncü ve Opel Astra da 57 bin 795 adetle beşinci sırada yer aldı.
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Ardından 54 bin 422 adetle Renault Fluence, 48 bin 905 adetle Toyota Corolla, 42 bin 243 adetle VW Golf, 41 bin 635 adetle Renault Symbol ve 40 bin 622 adetle de VW Polo sıralandı.
İkinci el araçta 2020'nin en çok satılan 10 markası belli oldu
İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen yıl en çok tercih edilen otomotiv markaları belli oldu. İşte sırasıyla 2020 yılında en fazla satılan ikinci el otomobil markaları..


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