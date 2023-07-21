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Ekonomi

İkinci el araç satışında yeni yasak: Tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerine çıkılamayacak

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışında ilan platformları üzerinden yayımlanan ve düzenlemeye aykırılık teşkil edebilecek ilan sayısının 20 binden 5 binin altına düştüğünü açıkladı. Bakanlık ikinci el motorlu taşıtların tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması 1 Ocak 2024 tarihine kadar yasaklandığını da duyurdu.

09:26 . 21/07/2023 Cuma
DHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Ticaret Bakanlığı ikinci el araç ilanlarına yönelik hayata geçirilen düzenlemenin sonuçlarını açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle;

İlan platformları üzerinden yayımlanan ve düzenlemeye aykırılık teşkil edebilecek toplam ilan sayısının 20 binin üzerinde olduğu, yapılan kamuoyu bilgilendirmeleri sonucunda bu sayının 15 Temmuz'dan itibaren 7 bin seviyelerine gerilediği gözlemlendi.


Yapılan son incelemede, alınan düzenlemeye aykırılık teşkil edebilecek toplam ilan sayısının 5 binin altına düştüğü anlaşıldı. 

İkinci el motorlu taşıtların, tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması 1 Ocak 2024 tarihine kadar yasaklanmıştır.







#Ticaret Bakanlığı
#İkinci el oto
#Düzenleme
30 dakika önce
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