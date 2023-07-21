İkinci el araç satışında yeni yasak: Tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerine çıkılamayacak

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Ticaret Bakanlığı ikinci el araç ilanlarına yönelik hayata geçirilen düzenlemenin sonuçlarını açıkladı.
İlan platformları üzerinden yayımlanan ve düzenlemeye aykırılık teşkil edebilecek toplam ilan sayısının 20 binin üzerinde olduğu, yapılan kamuoyu bilgilendirmeleri sonucunda bu sayının 15 Temmuz'dan itibaren 7 bin seviyelerine gerilediği gözlemlendi.
İkinci el motorlu taşıtların, tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması 1 Ocak 2024 tarihine kadar yasaklanmıştır.