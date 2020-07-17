İkinci el araç alımında vatandaşlara opsiyon tuzağı ile yüksek fiyat çekiyorlar İkinci el araçlarda alıcıya opsiyon tuzağı: Fahiş fiyata satmak için yapıyorlar Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşlar hem güvenliğini hem de sağlığını korumak için araç alımına rağbet etti. Bu süreçte özellikle ikinci el araç alımı arttı. Bu durumu fırsat bilen bazı uyanık satıcılar da internet üzerinden sattıkları araçların değerini çok üstünde fiyatlar yazarak pazarlamaya başladı. Ayrıca söz konusu ilanlara satıcılar ’opsiyon alınmıştır’ şeklinde not düşerek daha da fazla para koparmanın yolunu buldu. Araçlar sanki tükenmiş hissi vererek vatandaşların araştırmadan hemen araçları belirledikleri fiyatlardan almaları için bu tür oyunlar yaptıkları belirlendi.

Haber Merkezi 17 Temmuz 2020, 15:22 Son Güncelleme: 17 Temmuz 2020, 15:23 İHA