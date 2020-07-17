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Ekonomi İkinci el araçlarda alıcıya opsiyon tuzağı Fahiş fiyata satmak için yapıyorlar
OTOMOTİV

İkinci el araç alımında vatandaşlara opsiyon tuzağı ile yüksek fiyat çekiyorlar

İkinci el araçlarda alıcıya opsiyon tuzağı: Fahiş fiyata satmak için yapıyorlar

Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşlar hem güvenliğini hem de sağlığını korumak için araç alımına rağbet etti. Bu süreçte özellikle ikinci el araç alımı arttı. Bu durumu fırsat bilen bazı uyanık satıcılar da internet üzerinden sattıkları araçların değerini çok üstünde fiyatlar yazarak pazarlamaya başladı. Ayrıca söz konusu ilanlara satıcılar ’opsiyon alınmıştır’ şeklinde not düşerek daha da fazla para koparmanın yolunu buldu. Araçlar sanki tükenmiş hissi vererek vatandaşların araştırmadan hemen araçları belirledikleri fiyatlardan almaları için bu tür oyunlar yaptıkları belirlendi.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

İkinci el araç piyasasında ise fahiş fiyatlı ilanlar son dönemde dikkat çekiyor.

İKİNCİ EL ARAÇLARDA OPSİYON OYUNU

  • Yoğun araç talebine karşılık mesleği araç alım-satımı olmayan kişiler, internette fiyatları artırmaya çalışıyor. Bazı araç ilanlarına ’opsiyonlanmıştır’ yazılarak fiyat artırma oyunu yapılıyor. Söz konusu bu iddialar üzerine açıklamalar yapan İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, söylentileri doğruladı. Ertemel, talep artışını fırsat bilen kişilerin, internet üzerinden araç değerinin çok üstünde fiyatlar yazdıkları söyledi. Satıcıların, opsiyon oyunuyla satılık aracın asıl değerinden fazla teklif almasını amaçlıyor.

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FİYATLARI ARTIRIYORLAR

  • Konuyla ilgili açıklamalar yapan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, ikinci el araç piyasasındaki fahiş fiyatlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Ertemel ikinci el araç fiyatlarını bu işi merdiven altı yapanların arttırdığının altını çizerek, mesleği araç-satımı olmayan kişiler tarafından satılan araçların fiyatlarının, galeride satılan araba fiyatlarını geçtiğini kaydetti.

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SIFIR ARABA ALIP İNTERNETTE YÜKSEK YÜKSEK FİYATA SATIYORLAR

  • İkinci el araçlardaki fiyat artışlarının nedenleriyle ilgili konuşan Ertemel, meslek dışında olan kişilerin otomobil firmalarından sıfır araçları satın alıp daha sonra internet üzerinden yüksek bedellerle satmaya çalıştıklarını söyledi. Ertemel, bu fiyatları gören diğer satıcılarında kendi araçlarına hayali bedel belirlediklerini kaydetti.

Fiyatları düşürmeye çalıştıklarını belirten Ertemel, "İkinci el otomobil alacaklar, bunu galeriler veya güvenilir firmalar tarafından yapsınlar. Bu işi meslek edinip fiyatları artıranların tespit edilmesi gerekiyor. Fiyatı yüksek gösterip opsiyonlanmıştır diye yazıp alıcıları o fiyata ikna ediyorlar. Mesleği araç alım satım olmayanlar, bizim işimizi yaptıkları için fiyatlar yüksek. Maliye Bakanlığının bu konuya el atması gerekiyor. 2019 yılında satılan ikinci el araçların 7 milyon civarında olduğunu tahmin ediyoruz. İnternet ortamından yapılan satışları kayıtsız yapılıyor. Bu durumun önüne geçmek istiyoruz. Satışlar güvenli olsun" diye konuştu.

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