Ekonomi MASFEDten ikinci el araç alacaklara çağrı Şimdi tam zamanı
OTOMOTİV

​İkinci el araçta alım için tam zamanı: Fiyatlar düşüşe geçti

MASFED'ten ikinci el araç alacaklara çağrı: Şimdi tam zamanı

İkinci el araç fiyatlarının kasım ayı ile birlikte düşüşe geçtiğine dikkat çeken Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, yılın son dönemine girildiği bugünlerde ikinci el araç fiyatlarında yüzde 3 ila 10 oranında bir düşüş yaşandığını belirterek, ''Araç almayı düşünen vatandaşlarımız için şimdi tam zamanı'' dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, 2020 yılı ikinci el araç pazarını değerlendirdi.

Bu yılın ilk 10 ayında 5 milyon 671 bin 444’i otomobil, 1 milyon 434 bin 484’ü hafif ticari olmak üzere toplamda 7 milyon 105 bin 928 aracın el değiştirdiğini ifade eden Erkoç, ‘’Pandeminin olumsuz etkilerine rağmen ikinci el pazarında geçen seneye göre yüzde 18,9 oranında bir artış yaşandı. İkinci el araç pazarının bu yılı 8.7 milyon adet ile kapatmasını bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi ağırlık yine 7 milyona yaklaşan rakamı ile ikinci el otomobil satışlarında olacaktır’’ dedi.

KASIM AYI İLE FİYATLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ

Pandemi sebebiyle sıfır araç temininde yaşanan problemlerin yıl boyunca ikinci el araç fiyatlarının artmasına sebep olduğunu, ancak Kasım ayı itibariyle fiyatlarda bir düşüş yaşandığını söyleyen Erkoç, ‘’Yılın son dönemine girdiğimiz bugünlerde fiyatlar gevşemeye başladı. Önümüzdeki dönemde de pandeminin etkisiyle üretim ve tedarikte yaşanabilecek belirsizlikler nedeniyle fiyatlarda da değişkenlik görülebilir. Şu an ikinci el araç satın almak isteyenler için uygun bir zamandayız’’ dedi.

YÜZDE 10 DÜŞÜŞ VAR

Erkoç, yıl sonu itibariyle sıfır araçta arz talep dengesinin sağlanmasının ve bayiler tarafından yapılan yeni yıl kampanyalarının ikinci el fiyatlarının geri gelmesini sağladığını belirterek ‘’Salgın dolayısıyla ekonomide yaşanan sıkıntılara rağmen ikinci el araç sektöründe yıl boyunca artış yaşandı. Bu artış fiyatlarda spekülatif artışları da beraberinde getirmişti. Ancak şu an fiyatlarda yüzde 3 ile yüzde 10 oranında bir düşüş yaşanıyor’’ diye konuştu.

Erkoç, önümüzdeki dönemde de aşılanma çalışmaları ve vakaların düşmesi ile ötelenen ve bekleyen ikinci el talebinin de artacağını düşündüklerini belirterek şunları söyledi:

‘’Talepte olabilecek yükseliş, geçtiğimiz yaz boyunca yaşadığımız gibi bir fiyat artışını da beraberinde getirebilir. Ayrıca 2021 yılında pandemi sürecinin devamıyla ilintili olarak otomotiv firmalarında olası bir üretim kısıtlaması olduğu takdirde de fiyatlar artış gösterebilir. Bu durumda şu an araç almak isteyenler için çok uygun bir dönem.’’

Sıfır araçta yılın son kampanyaları: İşte 200 bin TL'nin altındaki 19 otomobil
FOTOĞRAF 42
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2020 yılının bitimine sayılı günler kala otomobil firmaları da ellerindeki bazı modeller için kampanya yarışına başladı.
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İkinci el araç fiyatlarındaki yükseliş sonrası sıfır tarafta kendisine araç bakanlar ise ağırlıkla 200 bin TL'nin altındaki otomobillere ilgi gösteriyor.
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Belli bir vadeye kadar sıfır faiz ve 25 bin TL'ye kadar varan indirimler sonrası ise fiyatlar da güncellendi.
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İşte yılın son günlerinde 200 bin liranın altındaki sıfır otomobiller..
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Fiat Egea 1.4 Fire 95 HP Easy manuel benzinli
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Kampanyalı satış fiyatı 123 bin 900 lira
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Fiat Panda 1.2 69 HP Urban manuel benzinli
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Kampanyalı satış fiyatı 129 bin 900 lira
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Renault Clio Touch 0.9 TCe 90 bg
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Tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı 137 bin 900 lira
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KIA Rio 1.2L 84 PS manuel benzinli
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Kampanyalı anahtar teslim satış fiyatı 139 bin 400 lira
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Hyundai İ10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)
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Tavsiye edilen nakit indirimli satış fiyatı 141 bin 600 lira
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Renault Clio Joy 1.0 SCe 72 bg
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Tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı 152 bin 900 lira
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KIA Picanto 1.0L 67 PS AMT benzinli
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Kampanyalı anahtar teslim satış fiyatı 153 bin 500 lira
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Citroen C3 1.2 PureTech 5 ileri manuel
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Kampanyalı anahtar teslim fiyatı 155 bin lira
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Dacia Sandero Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp
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Tavsiye edilen satış fiyatı 158 bin 900 lira
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Seat Ibıza 1.0 Evo 80 HP S&S Style
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Tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatı 161 bin 500 lira
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Hyundai İ20 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)
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Tavsiye edilen nakit indirimli satış fiyatı 166 bin lira
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Dacia Duster Comfort 1.0 Tce 100 bg 4x2
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Tavsiye edilen satış fiyatı 175 bin 900 lira
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Mitsubishi Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT
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Tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatı 178 bin 900 lira
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Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia
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Tavsiye edilen peşin alımlarda geçerli kampanyalı liste fiyatı 181 bin 800 lira
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Skoda Fabia 1.0 TSI 95 PS DSG Premium
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Aralık ayına özel 184 bin 400 lira
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Volkswagen Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline
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Satış fiyatı 187 bin 300 lira
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Toyota Corolla 1.6 Vision
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Satış fiyatı 190 bin 900 lira
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Peugeot 208 Signature 1.5 BlueHDi 100hp
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Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 192 bin 500 lira
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Citroen C-Elysee 1.5 BlueHDİ 6 ileri manuel
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Kampanyalı anahtar teslim fiyatı 192 bin 500 lira
Sıfır araçta yılın son kampanyaları: İşte 200 bin TL'nin altındaki 19 otomobil
Aralık ayına girilmesiyle otomobil firmaları da ellerindeki bazı modeller için kampanya yarışına girdi. Sıfır faiz ve 25 bin TL'yi bulan fiyatlar sonrası fiyat listeleri de güncellendi. Sıfır araçtaki kampanyanın yanı sıra vatandaşın ağırlıkla baktığı fiyat skalası ise 200 bin TL'nin altındaki otomobiller oluyor. İşte Fiat, Skoda, Renault, Kia, Cıtroen, Dacia, Seat, Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Volkswagen, Peugeot, Toyota'da yer alan 200 bin TL'nin altındaki sıfır otomobil markaları ve 2020 anahtar teslim fiyatları...


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