İkinci el araçta büyük manipülasyon: Fiyatlarda yüzde 30 fazla var!

Kamu bankaları ekonomiye destek olmak için dörtlü kredi paketini hayata geçirdi. Konut, tatil ve sosyal ihtiyaçlara yönelik düşük faizli kredi imkanı sunan paketlerde ikinci el araçlara yönelik de avantajlı finansman ihtiyacı yer alıyor.

Taşıt kredisi paketi kapsamında ikinci el binek araç veya ticari araç satın alacaklar yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli kredide azami limit ise 150 bin TL olacak.

Atılan adım sonrası gözler ikinci el piyasasına çevrildi. yenisafak.com'a konuşan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel atılan adımın piyasayı hareketlendirebileceğini ifade ederken , ikinci elde kangren haline gelmiş bir sorun için ise çağrıda bulundu.

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel.

OTOMOTİV TEKRARDAN CANLANACAK

Sıfır ve ikinci el otomobil alımına yönelik açıklanan pakette yer alan finansman avantajlarının oldukça olumlu olduğunu belirten İMAS Başkanı Ertemel, düşük faizin yanı sıra pakette yer alan 60 ay vade ve 6 ay ötelemenin durağanlaşmış olan otomotiv sektörünün tekrardan canlanacağını belirtti.

Ertemel, kredi paketi ile ikinci elde rakamların da yukarı yönlü ivme kazanacağını söyledi.

KAYIT DIŞI SATIŞLAR FİYATLARI YÜKSELTİYOR

İkinci el otomotiv satışında en büyük sıkıntının kayıt dışı olduğunu ifade eden Ertemel, son yıllarda aşırı derecede artan ikinci el araç fiyatlarındaki yükselişin arka planında da bu durumun büyük bir pay sahibi olduğunu ifade ederek, ''Otomotiv sektöründe olmayıp dışarıdan alım satım yapan kişilerin bu sektöre yönelmesinden dolayı rakamlar sürekli yukarı doğru çıkıyor.'' dedi.

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3,5 MİLYON ARACIN KAYDI YOK!

2019 yılında noter kanalıyla yapılan satışlardan elde edilen verilere göre 7 milyon civarında ikinci el otomobil satışı olduğunu bu rakamın ise 3,5 milyonun kayıt dışı olarak alınıp satıldığını ifade eden Ertemel, işleri bu olmadığı halde piyasadan bu araçların alınıp fiyatları da manipüle edilerek satışa konulduğunu dile getirdi.

FİYATLARDA YÜZDE 30 KÖPÜK VAR

Kayıt dışı tarafta yapılan satışlardan kaynaklı ikinci el araç fiyatlarında yüzde 30 civarında bir köpük olduğunu da aktaran Ertemel, ikinci el araçlara son yıllarda olan ilgi sonrası kayıt dışı olarak araç alıp satanların sayısının da giderek arttığını söyledi.

Ertemel, söz konu şahısların fiyatları yukarı yönlü manipüle etmesinden kaynaklı araç alım-satım işiyle uğraşanların gerçek fiyatları bir türlü belirleyemediğini, bu yüzden kendilerinin de araçları yüksek fiyattan alınıp yüksek fiyatla satmak zorunda kaldığını da sözlerine ekledi.



Kayıt dışı ikinci el araç satışından yıllık vergi kaybının 3 milyar TL olduğu belirtiliyor.

BİR YILDA 70 BİN TL ARTTI

Kayıt dışılığın yanı sıra sıfır araç tedarikinde yaşanan sıkıntı ve koronavirüse bağlı gelişmelerin de fiyatları etkilediğini kaydeden Ertemel fiyatlardaki yükselişi ise şu sözlerle ifade etti: ''Örnek vermek gerekirse geçen sene 2016 model Mercedes C-200 dizel AMG araç 200-220 bin TL civarındaydı. Bugün için bu rakam 290 bin TL'ye kadar çıktı. Yine bir passat 150 bin Tl civarındayken 200-220 bin TL bandına kadar yükseldi.''

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3 MİLYARLIK KAYIP!

İkinci eldeki kayıt dışılığın çözümü için Maliye Bakanlığı'nın noterlerle entegre olup bu tarz alım satım yapan kişileri tespitini yaparak ceza uygulanması gerektiğini de belirten Ertemel, ''Kayıt dışı satışlar devleti de ciddi anlamda zarar uğratıyor. İkinci el otomotiv satışından yıllık vergi kaybının 2-3 milyar TL civarında olduğunu tahmin ediyoruz.'' dedi.