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Ekonomi

İkinci el araçta yeni fiyat oyunu: İlanda düşük gösterip açıklamada ekstra ücret istiyorlar

Ticaret Bakanlığı otomobilde ortaya çıkan fahiş fiyatlara yönelik çok sayıda tedbiri hayata geçirerek alınan önlemleri sıkılaştırırken bu alanı kendilerine büyük bir kazanç kapısı olarak gören fırsatçılar ise bakanlığın aldığı tedbirleri aşmak için her yolu deniyor. Online platformlarda-satıcıların son düzenleme sonrasında 2. el araç fiyatını düşük göstererek ilanın açıklamasında ekstra ücret istediği görüldü.

08:23 . 19/07/2023 Çarşamba
Diğer
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Sıfır oto ile 2. el araç fiyatları astronomik bir şekilde açılınca ilk önce araç satışında ‘6 ay ve 6 bin kilometre’ kuralı getirildi. Buna rağmen fiyatlardaki hareketlilik devam ederken, Ticaret Bakanlığı önceki günlerde 2. el araç satışına ilişkin yeni bir düzenlemeyi duyurdu.


Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, ikinci el araç satış fiyatı, sıfır araç satış fiyatının üzerinde olamayacaktı. Bu durum 1 Ocak 2024’e kadar yasaklandı ve yönetmelik de 15 Temmuz’da yürürlüğe girdi.


500 bin lirayı aşan ekstra ücret

Milliyet'in haberine göre, Online satış platformlarındaki bazı satıcılar 2. el araçlarını sıfır araçtan pahalıya satabilmek için yeni bir yöntem geliştirdi. Ceza yememek için aracını sıfır araç fiyatından düşük listeleyen satıcılar ilanın açıklama kısmında ise ekstra ücretler sıralıyor. Bu durumda 2. el aracın satış fiyatı türlü gerekçeler gösterilerek sıfır araç fiyatını sollamış oluyor. 2. el araç sitelerinde bunun örneklerine de sıkça rastlanıyor. Satıcılar araca yaptırdıkları çeşitli işlemler ve ekledikleri aksesuarlar için alıcıdan 30 bin liradan başlayıp 500 bin lirayı bile aşan ekstra ücret istiyor.


Sosyal medyada da kullanıcılar ikinci el araç satışlarında ekstra para istendiğine dair şikâyetlerde bulunuyor. Örneğin, bir vatandaşı sıfır araç satışı yapan bayilerin de liste fiyatına ek olarak para istediğini ya da zorunlu ekstra paket satışı yaptıklarını aksi halde aracı satmadıklarını belirtiyor. Bu yönde ikinci el araç satış sitelerinde de satıcıların ekstra para istediğini belirten vatandaşlar, CİMER’e şikâyette bulunduğunu ifade ediyor.


Üst sınırdan ceza

Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 2023 yılının ilk 6 ayında fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen 369 firmaya toplam 152 milyon 820 bin 477.5 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023 yılı ilk 6 ayda Ticaret İl Müdürlüklerince 81 ilde haksız fiyat denetimleri kapsamında market denetimi başta olmak üzere toplam 6 bin 673 firma ve 31 bin 129 ürüne ilişkin denetim gerçekleştirildi.


Buna ek olarak; son dönemde otomotiv sektörüne ilişkin artan şikayetler kapsamında, 9 Haziran’dan itibaren İl Müdürlüklerince 648 yetkili bayide denetim yapıldı.


Sıfır kilometre araçlarda stokçuluk yaptığı tespit edilen 13 otomotiv bayisine 15 aykırılıktan 2023 yılı ceza üst sınırından olmak üzere toplamda 66 milyon 879 bin TL idari para cezası verildi.





#İkinci el otomobil
#Ticaret Bakanlığı
#Otomobil
#Fahiş fiyat
27 dakika önce
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