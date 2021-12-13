İkinci el oto ilanında satıcı kararsız kaldı

arabam.com’da 50 bin TL-100 bin TL aralığındaki ve 100 bin TL-150 bin TL aralığındaki araç ilan sayısında ortalama yüzde 5 azalma yaşanması otomobilini satmayı düşünen tüketicinin, değerinin artabileceği düşüncesi ile aracının satışını şu an beklettiğini gösteriyor. 350 bin TL ve üzerindeki araç ilan sayıları ise yüzde 6,3 oranında arttı. Kurdaki artışın otomobil fiyatlarına yansımasının yanında sektörü derinden etkiliyor.

EN ÇOK İLANI VERİLEN MARKA FİAT VE RENAULT

Verilen ilanlarda zirveyi Fiat ve Renault paylaşıyor. Bu markaları sırasıyla Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda izliyor. İlanlara model özelinde bakıldığında kasım ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri Clio, Astra ve Megane oldu. Bu üç modeli ise sırasıyla Focus, Passat ve Corolla takip ediyor.

EKONOMİ İkinci el otomobilde 'al sat' furyası

200-300 BİN KİLOMETRE ARALIĞI RAĞBET GÖRÜYOR

İkinci el piyasasında kasım ayında ilanlar en çok 200 bin kilometre- 300 bin kilometre arasındaki araçlar için verildi. Uygun fiyatlı, yüksek kilometreli araçlar için ilan verilmeye devam ediliyor. 50 bin-100 bin kilometre aralığındaki ilan oranları ise yüzde 14.

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