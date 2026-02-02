İkinci el otomobil yedi milyonu yakalar

2014 yılından bu yana Türkiye’de Yes Oto tarafından temsil edilen dünyanın en büyük araç kiralama markası Enterprise Rent-A-Car, büyüme hamlesini iki yeni şirketi bünyesine katarak sürdürüyor. Bu kapsamda Yes Oto, İkinciyeni ve Carwizz şirketlerinin katılımıyla pazardaki liderliğini güçlendirecek.

Özarslan Tangün

12 BİN FİLO ARACINI KENDİ SATABİLECEK

Enterprise’ın 12 bini aşkın aracıyla Türkiye’nin her yerine hizmet verdiğini anlatan Yes Oto’nun CEO’su Özarslan Tangün, “Tüm Türkiye’de yaygın hizmet noktası, 12 bin adedi aşkın, bakımlı ve düzenli yenilenen genç araç portföyü ve iş bilgisi yüksek kadroları ile öne çıkan Enterprise Türkiye, İkinciyeni satış platformu ve Carwizz ekspertiz hizmetlerinin de katılımıyla tüm iş ortakları ve son kullanıcılar için, Türkiye ikinci el araç sektörüne yeni bir soluk getirecek ve ciddi bir katma değer üretecek. Türkiye’deki sürdürülebilir büyüme stratejimizi destekleyen bu satın alma işlemi, hem kendi filomuzun satışlarını destekleyecek hem de ikinci el sektöründe tüm aktörlerin ihtiyacı olan güvenilir ve yüksek teknoloji ile hizmetleri destekleyecek” diye konuştu.

11 MİLYON ARAÇ EL DEĞİŞTİRİYOR

2025 yılı itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıt sayısının 33,6 milyon olduğunu ifade eden Özarslan Tangün, “Bunların 22,3 milyon adedi otomobil ve hafif ticari araçlar. 2025 yılında ikinci el noter devri sayısı toplamda yaklaşık 11,2 milyon adet olarak gerçekleşmiş. 2025 yılında ikinci el son kullanıcıya yönelik tekil satış sayısının yaklaşık 8-8,5 milyon adet, otomobil ve hafif ticari araç özelinde ise yaklaşık 6-6,5 milyon adet seviyesinde gerçekleştiği tahmin edilmektedir. 2026 yılı için de yaklaşık yüzde 10 büyüme ile 7 milyon tekil son kullanıcının ikinci el araç satın alacağını tahmin etmek yanlış olmaz. Bu araçların neredeyse tamamına yakını da, hatta bazıları birden çok kez, fiziki ekspertize tabi tutuluyor. Dolayısı ile her iki iş kolunda da ticari büyüklük ve potansiyel mevcut” açıklamasında bulundu.











