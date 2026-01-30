Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Otomotiv
Tesla'dan radikal karar: İki modelin üretimi sona eriyor

Tesla'dan radikal karar: İki modelin üretimi sona eriyor

16:2130/01/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Tesla, Model S ve Model X’in ABD’deki üretimini sonlandırma kararı aldı. Şirketin, üretim hatlarını robotik projesi Optimus için kullanacağı belirtilirken, daha önce bazı pazarlarda satıştan kaldırılan iki modelin küresel pazarlardan tamamen çekilmesi bekleniyor.

Tesla, stratejik bir dönüşüm kararı alarak Model S ve Model X’in üretimini durdurmaya hazırlanıyor.

Model x ve Model S'nin üretimi durduruluyor

Elon Musk'ın sahip olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla 2 modelinin üretimini durduruyor. Şirket, Model X ve Model S üretimini durdurarak üretim süreçlerini Tesla'nın robotik projesi Optimus için kullanacak.

"Biraz üzücü"

Üretim durdurma haberini şirketin CEO'su Elon Musk verdi. Musk, bu değişimin "biraz üzücü" olduğunu ancak şirketin "otonom bir geleceğe yönelik genel geçişinin" bir parçası olduğunu söyledi.

Tesla'da tarihi düşüş

Tesla'nın mevcut gelirinin büyük bir kısmını oluşturan temel elektrikli araçlar, rakiplerinin genellikle daha düşük fiyatlarla daha yeni modeller piyasaya sürmesiyle baskı altında kalmaya başlamıştı. Elektrikli araçlar için ABD'de vergi teşvikinin sona ermesi ve Musk'ın siyasi tutumu nedeniyle şirketin otomobil satışları düşmeye başlamıştı.

#Tesla
#Model s
#Model X
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEMESİ 30 OCAK 2026: Emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak 2026? SSK, Bağ-Kur emekli fark ödeme tarihleri...