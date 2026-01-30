Tesla'dan radikal karar: İki modelin üretimi sona eriyor

Tesla, Model S ve Model X’in ABD’deki üretimini sonlandırma kararı aldı. Şirketin, üretim hatlarını robotik projesi Optimus için kullanacağı belirtilirken, daha önce bazı pazarlarda satıştan kaldırılan iki modelin küresel pazarlardan tamamen çekilmesi bekleniyor.
Tesla, stratejik bir dönüşüm kararı alarak Model S ve Model X’in üretimini durdurmaya hazırlanıyor.
Model x ve Model S'nin üretimi durduruluyor
Elon Musk'ın sahip olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla 2 modelinin üretimini durduruyor. Şirket, Model X ve Model S üretimini durdurarak üretim süreçlerini Tesla'nın robotik projesi Optimus için kullanacak.
"Biraz üzücü"
Üretim durdurma haberini şirketin CEO'su Elon Musk verdi. Musk, bu değişimin "biraz üzücü" olduğunu ancak şirketin "otonom bir geleceğe yönelik genel geçişinin" bir parçası olduğunu söyledi.
Tesla'da tarihi düşüş
Tesla'nın mevcut gelirinin büyük bir kısmını oluşturan temel elektrikli araçlar, rakiplerinin genellikle daha düşük fiyatlarla daha yeni modeller piyasaya sürmesiyle baskı altında kalmaya başlamıştı. Elektrikli araçlar için ABD'de vergi teşvikinin sona ermesi ve Musk'ın siyasi tutumu nedeniyle şirketin otomobil satışları düşmeye başlamıştı.