Ekonomi İkinci el otomobilde al sat furyası
OTOMOTİV

İkinci el otomobilde 'al sat' furyası

Çip kriziyle yavaşlayan sıfır araç üretimi ve kur artışı nedeniyle ikinci el fiyatları durdurulamıyor. Otomobil, ulaşımla birlikte yatırım aracına da dönüştü. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç, vergi yükü de olmayan ‘ayakta al sat’ yöntemine dikkat çekerek, bu kayıt dışılık yüzünden fiyatların uçtuğunu söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​İkinci el otomobilde al sat furyası
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Pandemi, çip krizi, tedarik sorunu ve kurun yükselişi sebebiyle sıfır kilometre otomobillerin fiyatı yükselirken, bu durum ikinci el otomobil piyasasına da yansıdı. İkinci el otomobiller, bulunamayan sıfır kilometre araçların fiyatının üzerinde satışa çıktı. Ankara Oto Galericiler Derneği Başkanı İlkay Kalkan ve Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç piyasasındaki hareketliliği Yeni Şafak’a değerlendirdi.

İlkay Kalkan
İlkay Kalkan

YATIRIM ARACI OLDU

Kalkan ikinci eldeki yükselişi şöyle değerlendirdi: “Gelen son zamlar sonrası araba fiyatlarındaki artış, vatandaşı ev, arsa, gayrimenkul yerine araba almaya yönlendirdi. Bunun sebebi de araba fiyatlarındaki hızlı artış ve son model arabaların piyasaya daha az çıkmasıdır. Dövizden daha hızlı değerlendiği için insanlar arabayı alabildiği en erken zamanda alıp, fiyatını arttırmasını bekliyor. Bu da arabanın ulaşım aracından ziyade bir yatırım aracına dönüştüğünü gösteriyor.”

Aydın Erkoç
Aydın Erkoç

KAYIT DIŞI SATIŞ ENGELLENMELİ

MASFED Genel Başkanı Erkoç, ikinci elde piyasanın yükselmesinde ayak üstü al-satçılara dikkat çekti:“Ayak üstü otomobil ticareti yapanlar, ikinci el araç fiyatlarında ciddi artışa neden oluyor. Bugün fiyatların yükselmesinin en büyük sebeplerinden biri de ne yazık ki bu kayıt dışılık. İkinci el araç ticareti yapanlar için yetki belgesi çıktı, ancak denetimi olmadığı için kayıt dışılık devam ediyor. Bunun önüne geçilmediği sürece fiyatların yükselmesine engel olamayız.”

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