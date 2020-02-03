Ekonomi İkinci el otomobiller sıfır otomobil fiyatıyla yarışıyor
OTOMOTİV

İkinci el otomobiller sıfır otomobil fiyatıyla yarışıyor

Sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan aşırı yükseliş bütçesi sıfır otomobile yetmeyen vatandaşı ise ikinci el otomobile yönlendirdi. İkinci el tarafında ortaya çıkan talep ise fiyatları neredeyse sıfır otomobil fiyatlarına yaklaştırdı. Aynı aracın 2010 ile 2012 modelleri arasında 30 bin TL'lik farkın olduğunu belirten vatandaş ise ikinci el otomobillerin sıfır araç fiyatına satılmasından şikayetçi.

Haber Merkezi İHA
Otomobil alacaklar ikinci eldeki aşırı fiyat yüksekliğinden şikayetçi.
Otomobil alacaklar ikinci eldeki aşırı fiyat yüksekliğinden şikayetçi.

Diyarbakır’da her hafta sonu açılan ikinci el oto pazarı, araç almak isteyen vatandaşlarla dolup taşıyor.

Günde ortalama 500 aracın giriş yaptığı Diyarbakır Açık Oto Pazarı’nda vatandaşlar ikinci el araçların fiyatlarının yüksek olmasından şikayetçi.

SIFIR FİYATIYLA YARIŞIYOR

Araç almak için oto pazarına geldiğini belirten Mert Dağüstü, "İkinci el otomobil fiyatı sıfırıyla yarışıyor. İkinci el otomobil almaktansa fiyatlara bakınca sıfır araç almak daha mantıklı gibi geliyor.

Diyarbakır’da her hafta sonu açılan ikinci el oto pazarı araç almak isteyen vatandaşlarla dolup taşıyor.
Satıcılar araçlarını buraya getiriyorlar, 5 bin lira fazla yazıyorlar.

Herkes kafasına göre bir fiyat yazıyor. Öyle yükseliyor fiyatlar, alım gücümüzü tetikliyor" dedi.

2010 MODELİ 60 BİN, 2012 MODELİ İSE 90 BİN TL!

Fiyatların çok yüksek olduğunu ifade eden Burak Arpa da, "Araç almaya geldim ama fiyatlar uçuk olduğundan dolayı alamıyorum. 3 ay öncesindeki fiyatlar ile şimdiki fiyatları gözlemlediğim zaman şimdi fiyatlar çok çok yüksek. Devletimizin bir an önce bu fırsatçılara müdahale etmesi gerekiyor.

Diyarbakır’da her hafta sonu açılan ikinci el oto pazarı araç almak isteyen vatandaşlarla dolup taşıyor.

Fiyatların çok yüksek olduğunu ifade eden Burak Arpa da, "Araç almaya geldim ama fiyatlar uçuk olduğundan dolayı alamıyorum. 3 ay öncesindeki fiyatlar ile şimdiki fiyatları gözlemlediğim zaman şimdi fiyatlar çok çok yüksek. Devletimizin bir an önce bu fırsatçılara müdahale etmesi gerekiyor.

2010 model araç 60 bin lira, 2012 model araç ise 90 bin lira, arada çok çok fiyat farkı var.

Önceden araç fiyatları arasında 5 ya da 6 bin lira arasında bir fark olurdu ama şimdi 20 veya 30 bin lira fark var. Hal böyle olunca alamıyoruz" diye konuştu.

Diyarbakır’da her hafta sonu açılan ikinci el oto pazarı araç almak isteyen vatandaşlarla dolup taşıyor.

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