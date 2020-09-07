İkinci el otomobillerde 'kilometre' dolandırıcılığına dikkat: Bu oyuna gelmeyin

İkinci el araç alırken bazı vatandaşlar kilometre dolandırıcılığı nedeniyle mağduriyet yaşayabiliyor. Dolandırıcılar satılan otomobilin kilometre cinsinden kat ettiği mesafeyi düşürerek aracı ederinden fazla fiyatlara satabiliyorlar. Son dönemde oto ekspertizlerdeki testler ve cihazlarla araç kilometresinin değiştirilip değiştirilmediği anlaşılabiliyor.

Kilometre birimi mile çevriliyor

Bazı kötü niyetli satıcılar ise yeni bir yöntem kullanıyor. Asya ve Avrupa menşeli araçlarda mesafe göstergesi genellikle kilometre cinsinden gösterilirken, dolandırıcılar kilometre birimini mile çeviriyor.

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Bir mil yaklaşık 1,61 kilometreye tekabül ediyor ve bu sayede araçtaki mesafe göstergesinde çıkan sayı daha düşük oluyor. Konu hakkında bilgi sahibi olmayan ya da göstergede yazan birime dikkat etmeyen alıcılar ise mağduriyet yaşayabiliyorlar.

FOTOĞRAF 11 Resmi Gazete’de yayınlanan düzenlemeyle ÖTV’de yeni oranlar yürürlüğe girdi. Cari açığa olumsuz etki eden otomobil ithalatının azaltılması, yerli üreticinin desteklenmesi için ÖTV oranı artırıldı. Yapılan ÖTV zammı, ikinci el araç fiyatlarına da yansıdı. Vatandaşlar ikinci el arabalara yönelirken, ikinci el pazarında fiyatlar yükseldi. Bursa’da her pazar günü kapılarını açan ikinci el oto pazarı bugün yine erken saatlerde doldu taştı. İkinci el araçlarını satmak isteyen vatandaşlar ile yeni araç alacakların bir araya geldiği oto pazarında adım atacak yer kalmadı. Günün erken saatlerinde ikinci el oto almak için pazarı adım adım gezen vatandaşlar, bekledikleri fiyatları göremeyince şaşırdı. Geçen hafta sonu gelen ÖTV zammının ardından ikinci el oto fiyatlarının da artmasıyla vatandaşlar otomobil alamadan sadece bakmakla yetindi. Fiyatlar yüksek, başımız döndü <BR> <BR> 2 aydır araç baktığını ancak fiyatlardan başı döndüğünü belirten bir vatandaş, “Fiyatlar yüksek, başımız döndü. 40-45 bin liralık araç bakıyorduk ama hepsi 50-55 bine çıkmış. ÖTV zammından sonra tekrar fiyatlar artmış... Fiyatlar hiç azalmıyor. Millet bedavadan geziniyor. 2 aydır araç bakıyorum ama fiyatlar hep yüksek. Ben 92 model aracımı 16 bin liraya baktım, şu an o araba 25 bin lira yazmışlar” diye konuştu. Vatandaşın 2’inci el oto isyanı 'Fiyatlar uçtu, başımız döndü' Vatandaşın 2’inci el oto isyanı 'Fiyatlar uçtu, başımız döndü' Vatandaşın 2’inci el oto isyanı 'Fiyatlar uçtu, başımız döndü' Vatandaşın 2’inci el oto isyanı 'Fiyatlar uçtu, başımız döndü' Vatandaşın ikinci el oto isyanı: Fiyatlar uçtu, başımız döndü ÖTV oranlarının değişmesinin ardından ikinci el oto fiyatları tekrar yükselişe geçti. Fiyatları gören bir vatandaş, 2 aydır araç baktığını belirterek, “Fiyatlar yüksek, başımız döndü” dedi.

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“Bilmeden alan çok insan oldu”

Dolandırıcıların kullandığı bu yeni yöntem hakkında açıklama yapan oto ekspertizi Cihan Acar, sıradan alıcıların kilometre-mil arasındaki farka dikkat etmediğini belirtti.

Benzer durumlarla karşılaştıklarını belirten Acar, “Maalesef biz de birkaç defa bu durumlara şahitlik ettik. Aracının kilometre göstergesinde 400.000 yazan bir araçta bile çevirdiklerini de 230.000 gibi bir rakama tekabül ediyor.

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Tabi insanlar eğilip de bakmıyor, gösterge panelindeki o 237 bin küsur gibi bir rakama dikkat ediyor, yanındaki ‘ml’ yani mil kısmına dikkat etmiyor. Bu şekilde yapılmış çok ticaret oldu ama şimdi biz bunlara dikkat etmek zorundayız. Çünkü verdiğimiz raporda kilometre bilgisini istiyor, kilometre bilgisi yazılmayan raporlarda, TSE neden kilometre bilgisinin yazılmadığı soruyor, yazılmadığının bir açıklaması yoksa kabul edilmiyor, yani orada onu yazması gerekiyor. Araba alıyorsunuz, kilometre tür kaydına göre düşürülmüş gibi bir sorgulama yapıyorsunuz. Baktığınızda yok ama km yazmasına dikkat etmeleri gerekiyor bazı insanlar mil yazabiliyor, etik değil. Bilmeden alan insan çok oldu, almamasını öneriyoruz” şeklinde konuştu.

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