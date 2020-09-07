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Ekonomi İkinci el otomobillerde kilometre dolandırıcılığına dikkat Bu oyuna gelmeyin
OTOMOTİV

İkinci el otomobillerde 'kilometre' dolandırıcılığına dikkat: Bu oyuna gelmeyin

Son dönemde hareketlenen ve fahiş fiyatlarıyla gündeme gelen ikinci el otomobil alım satımlarında yoğunluk dolandırıcılara yeni alanlar oluşturuyor. Buna bağlı olarak ikinci el araç ticaretinde kilometre dolandırıcılığına karşı uyarılarda bulunan oto ekspertizleri, kilometre ibaresi mile çevrilmiş araçlara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi İHA
İkinci el araçlarda dolandırıcılar kilometre birimini mile çeviriyor.
İkinci el araçlarda dolandırıcılar kilometre birimini mile çeviriyor.

İkinci el araç alırken bazı vatandaşlar kilometre dolandırıcılığı nedeniyle mağduriyet yaşayabiliyor. Dolandırıcılar satılan otomobilin kilometre cinsinden kat ettiği mesafeyi düşürerek aracı ederinden fazla fiyatlara satabiliyorlar. Son dönemde oto ekspertizlerdeki testler ve cihazlarla araç kilometresinin değiştirilip değiştirilmediği anlaşılabiliyor.

Kilometre birimi mile çevriliyor

  • Bazı kötü niyetli satıcılar ise yeni bir yöntem kullanıyor. Asya ve Avrupa menşeli araçlarda mesafe göstergesi genellikle kilometre cinsinden gösterilirken, dolandırıcılar kilometre birimini mile çeviriyor.

Parasını ödediği lüks cipe şok eden ÖTV farkı: 55 bin TL daha istediler
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Parasını ödediği lüks cipe şok eden ÖTV farkı: 55 bin TL daha istediler

Bir mil yaklaşık 1,61 kilometreye tekabül ediyor ve bu sayede araçtaki mesafe göstergesinde çıkan sayı daha düşük oluyor. Konu hakkında bilgi sahibi olmayan ya da göstergede yazan birime dikkat etmeyen alıcılar ise mağduriyet yaşayabiliyorlar.

Vatandaşın ikinci el oto isyanı: Fiyatlar uçtu, başımız döndü
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Resmi Gazete’de yayınlanan düzenlemeyle ÖTV’de yeni oranlar yürürlüğe girdi. Cari açığa olumsuz etki eden otomobil ithalatının azaltılması, yerli üreticinin desteklenmesi için ÖTV oranı artırıldı.
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Yapılan ÖTV zammı, ikinci el araç fiyatlarına da yansıdı. Vatandaşlar ikinci el arabalara yönelirken, ikinci el pazarında fiyatlar yükseldi.
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Bursa’da her pazar günü kapılarını açan ikinci el oto pazarı bugün yine erken saatlerde doldu taştı. İkinci el araçlarını satmak isteyen vatandaşlar ile yeni araç alacakların bir araya geldiği oto pazarında adım atacak yer kalmadı.
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Günün erken saatlerinde ikinci el oto almak için pazarı adım adım gezen vatandaşlar, bekledikleri fiyatları göremeyince şaşırdı.
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Geçen hafta sonu gelen ÖTV zammının ardından ikinci el oto fiyatlarının da artmasıyla vatandaşlar otomobil alamadan sadece bakmakla yetindi.
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Fiyatlar yüksek, başımız döndü <BR> <BR> 2 aydır araç baktığını ancak fiyatlardan başı döndüğünü belirten bir vatandaş, “Fiyatlar yüksek, başımız döndü. 40-45 bin liralık araç bakıyorduk ama hepsi 50-55 bine çıkmış. ÖTV zammından sonra tekrar fiyatlar artmış...
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Fiyatlar hiç azalmıyor. Millet bedavadan geziniyor. 2 aydır araç bakıyorum ama fiyatlar hep yüksek. Ben 92 model aracımı 16 bin liraya baktım, şu an o araba 25 bin lira yazmışlar” diye konuştu.
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Vatandaşın 2’inci el oto isyanı 'Fiyatlar uçtu, başımız döndü'
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Vatandaşın 2’inci el oto isyanı 'Fiyatlar uçtu, başımız döndü'
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Vatandaşın 2’inci el oto isyanı 'Fiyatlar uçtu, başımız döndü'
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Vatandaşın 2’inci el oto isyanı 'Fiyatlar uçtu, başımız döndü'
Vatandaşın ikinci el oto isyanı: Fiyatlar uçtu, başımız döndü
ÖTV oranlarının değişmesinin ardından ikinci el oto fiyatları tekrar yükselişe geçti. Fiyatları gören bir vatandaş, 2 aydır araç baktığını belirterek, “Fiyatlar yüksek, başımız döndü” dedi.

“Bilmeden alan çok insan oldu”

Dolandırıcıların kullandığı bu yeni yöntem hakkında açıklama yapan oto ekspertizi Cihan Acar, sıradan alıcıların kilometre-mil arasındaki farka dikkat etmediğini belirtti.

  • Benzer durumlarla karşılaştıklarını belirten Acar, “Maalesef biz de birkaç defa bu durumlara şahitlik ettik. Aracının kilometre göstergesinde 400.000 yazan bir araçta bile çevirdiklerini de 230.000 gibi bir rakama tekabül ediyor.

İkinci elde ÖTV zammı: Bir günde 30 bin TL arttı
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İkinci elde ÖTV zammı: Bir günde 30 bin TL arttı

Tabi insanlar eğilip de bakmıyor, gösterge panelindeki o 237 bin küsur gibi bir rakama dikkat ediyor, yanındaki ‘ml’ yani mil kısmına dikkat etmiyor. Bu şekilde yapılmış çok ticaret oldu ama şimdi biz bunlara dikkat etmek zorundayız. Çünkü verdiğimiz raporda kilometre bilgisini istiyor, kilometre bilgisi yazılmayan raporlarda, TSE neden kilometre bilgisinin yazılmadığı soruyor, yazılmadığının bir açıklaması yoksa kabul edilmiyor, yani orada onu yazması gerekiyor. Araba alıyorsunuz, kilometre tür kaydına göre düşürülmüş gibi bir sorgulama yapıyorsunuz. Baktığınızda yok ama km yazmasına dikkat etmeleri gerekiyor bazı insanlar mil yazabiliyor, etik değil. Bilmeden alan insan çok oldu, almamasını öneriyoruz” şeklinde konuştu.

İkinci el online otoda en çok satılanlar belli oldu
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INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, geçen ay Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 181 bin 568 adet satış gerçekleşti. Satışlarda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48, mayısa kıyasla da yüzde 3'lük artış kaydedildi.
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Yılın ilk 6 ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarı, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 939 bin 467 adet olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın ilk yarısında 838 bin 379 adetlik satış gerçekleşmişti.
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En çok satılan 10 marka <br> <br> İlk yarıda ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında en çok tercih edilen otomotiv markası 138 bin 823 adet satışla VW oldu.
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VW'yi, 125 bin 648 adetle Renault, 95 bin 459 adetle Ford, 89 bin 667 adetle Fiat, 56 bin 415 adetle Opel, 48 bin 628 adetle BMW, 47 bin 542 adetle Mercedes-Benz, 46 bin 862 adetle Hyundai, 44 bin 122 adetle Peugeot ve 33 bin 178 adetle Toyota takip etti. <br> <br> Söz konusu markaların ilk yarı satışları, ikinci el online araç pazarının yüzde 77'sini oluşturdu.
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En hızlı Peugeot ve Fiat satıldı <br> <br> Bu dönemde online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 33 gün olurken, en hızlı satılan markalar 29 günle Peugeot ve Fiat oldu. <br> <br> En yavaş satılan ise 39 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz olarak belirlendi.
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Passat, Clio ve Focus ilk 3'te <br> <br> Söz konusu dönemde ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirve yine değişmedi.
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Satışlarda, VW'nin Passat modeli 40 bin 998 adetle ilk sırada yer aldı. Passat'ı, 32 bin 774 adetle Renault Clio, 28 bin 984 adetle Ford Focus, 28 bin 424 adetle Renault Megane, 26 bin 693 adetle Opel Astra, 25 bin 892 adetle Renault Fluence, 21 bin 970 adetle Toyota Corolla, 20 bin 74 adetle Renault Symbol, 18 bin 510 adetle VW Golf ve 18 bin 163 adetle BMW 3 Serisi izledi.
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Ticaride en çok satılanlar <br> <br> Hafif ticari araçlar kategorisinde ise 21 bin 450 adetle Fiat Doblo ilk sırada yer aldı.
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Fiat Doblo'yu, 16 bin 522 adetle Fiat Fiorino, 15 bin 753 adetle Ford TransitTourneo Connect, 14 bin 758 adetle Ford TransitTourneo Courier, 11 bin 189 adetle VW Caddy, 9 bin 995 adetle VW Transporter, 9 bin 753 adetle Ford Transit, 9 bin 129 adetle Renault Kangoo, 8 bin 63 adetle Peugeot Partner ve 5 bin 214 adetle Citroen Berlingo takip etti.
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Günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor <br> <br> Öte yandan, makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti INDICATA, Türkiye'de ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.
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Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan kurum ve kuruluşların online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanırken, bu verilerin içinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.
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İkinci elde bir araç ilanı, bir kurum veya kuruluş tarafından internetten tamamen kaldırıldığında satış olarak sınıflandırılıyor.
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İkinci el online otoda en çok satılanlar belli oldu
İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında ilk yarıda en çok tercih edilen markalar belli oldu. Bu listeye bakmadan otomobil almayın. İşte en hızlı alınıp satılan ikinci el arabalar...


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