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OTOMOTİV

İkinci el otomobillerde 'son dakika' dolandırıcılığı: Bu tuzağa düşmeyin

Galericiler, son günlerde hareketlenen ikinci el otomobil alım satımında, araçlarını satmak isteyen vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı. İzmir’de galericilik yapan Fahri Karlık, dolandırıcıların, aldıkları otomobilin parasını saat 17.00’den sonra EFT yöntemiyle gönderip, noterde işlemi gerçekleştirdikten sonra bankayla görüşerek para transferini iptal ettiğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
İkinci el araç piyasasının 6 ay daha normale dönmesi beklenmiyor.
İkinci el araç piyasasının 6 ay daha normale dönmesi beklenmiyor.

Son dönemde hareketlenen ve yüksek fiyatlarıyla gündeme gelen ikinci el otomobil alım satımlarında yoğunluk oluşunca, dolandırıcılar da bu durumdan yararlanmaya başladı.

  • Alıcı gibi davranan dolandırıcılar, saat 17.00'den sonra satıcıyla anlaştığı ücreti EFT (iki farklı banka arasındaki para transferi) yoluyla gönderiyor. Ancak saat 17.00’den sonra banka üzerinden yapılan para transferi, bir gün sonraya kalıyor. Noterde yapılan satış işlemlerinin ardından dolandırıcılar, bankayla görüşerek EFT işlemini iptal ediyor. Bazı dolandırıcılar ise, ‘Parayı aktardım ama sistemde sorun var’ gibi bahanelerle satıcılara yine son dakika aceleyle noter evrakını imzalatmaya çalışıyor.

Vatandaşları dolandırıcılara karşı uyaran galerici Fahri Karlık, "Kötü niyetli insanlar araca gündüz bakıyorlar, rakamda anlaşıyorlar. 'Paramızı temin edip gelelim' diyorlar. Saat 17.00'den sonra geliyorlar. Aracın 3'te 1 parasını veriyorlar. 'Kalanını size EFT yapalım' diyorlar. O saatten sonra EFT olmuyor. Parayı EFT yapıyormuş gibi gösterip, aracın satışını alıp EFT'yi iptal ediyorlar. EFT işlemlerinde çok büyük problemler oluyor. Parayı ekrandan gösteriyorlar hesaba geçmiş gibi ancak sonra iptal ettiriyorlar. Vatandaş da noterde parasını aldığını beyan ettiği için hiçbir şekilde hak talep edemiyor" dedi.

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'HESAPTA PARALARINI GÖRDÜKTEN SONRA İMZA ATMALARI GEREKİYOR'

Alım satımlarda büyük sıkıntılar yaşandığını söyleyen galerici Ferdi Savaş, "Saat 17.00'den sonra hesaba para geçmiyor, ama satış veriliyor. Kişiler bundan mağdur oluyor. O saatten sonra EFT hesaba geçmiyor. İnsanlar internet bankacılığından parayı görmeden noter satışını vermiş bulunuyorlar. Vatandaşların hesapta paralarını gördükten sonra imza atmaları gerekiyor. İkinci el piyasasında şu an için yoğunluk söz konusu. Mevcut sistemin korunacağını ve fiyatlarda düşüş olmayacağını tahmin ediyoruz. Rakamları şahıslar arttırıyor. Araç alacak kişi, galeri yerine şahıstan almayı yeğliyor. Bankacı, polis, memur, herkes bu işi yapıyor. Bu konuda iyileştirmeler yapılıyor. İnşallah sadece yetki ve yeterlilik belgesine sahip kişiler bu işi yapacak. Biz de bu günleri bekliyoruz" diye konuştu.

DHA
Galericiler, son günlerde hareketlenen ikinci el otomobil alım satımında, araçlarını satmak isteyen vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

‘KAPORA FIRSATÇILARI HAYALİ ARAÇLARI SATIYOR’

Piyasada ikinci elin revaçta olduğunu söyleyen Karlık, "İlan sayfalarında vatandaş aracını ilana koyuyor. Kaparo fırsatçıları ise hayali araçları ilana koyuyor. Örneğin bir aracın bedeli 100 bin TL ama kişi galerinin koyduğu ilanı kopyalayıp, ilana koyuyor. 'Ev aldığım için acil 85 bin TL'den satılık' yazıyor. Çanakkale'den adres gösteriyor ancak müşteri aradığı zaman 'Şu anda uygun değilim Ankara'dayım. 2 gün sonra döneceğim. Çok fazla arayan var, bin TL kaparo bırakın' diyor. Bu şekilde 20 kişiden biner TL toplayıp, haksız kazanç elde edip, hattını iptal ettiriyor. Vatandaşlar muhatap bulamıyorlar. Vatandaşlar buna çok dikkat etsinler, bu tür oyunlara gelmesinler' diye uyardı.

İkinci el otomobile rağbet ve fiyat arttı, esnaf araç bulamıyor
FOTOĞRAF 7
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İkinci el otomobil pazarının merkezlerinden İzmir Otokent'te, bugünlerde hareketlilik yaşanıyor. Pazara gelen araçlar, kısa sürede alıcı buluyor.
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Koronavirüs salgını dolayısıyla otomobil fabrikalarının kapanmasının talepleri ikinci ele yönlendirdiği değerlendirilirken, Mayıs ayında, satışların bir önceki aya göre yüzde 15 ila 25 arasında arttığı belirtildi. Fiyatlardaki artış ivmesinin, yukarı doğru devam ettiği açıklandı.
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İzmir Otomobilciler ve Galericiler Derneği ile Otokent Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi Demir, Koronavirüs nedeniyle de parası olan insanlar, torununa çocuğuna kıyamıyor. Onlar toplu taşıma kullanmasın diye ikinci el araç alıyorlar. Bunun sonrası ne oldu. Trafik de sıkışmaya başladı dedi. Artış oranlarından bahseden Demir, Son 3-4 aydır 50 bin liraya aldıkları araç, bugün 65 bin oldu. Artışlar yüzde 15- 20'yi buldu, hatta daha da fazla bu oran dedi.
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Emlak bürosu sahibi Hakan Arslan (40), Araç almaya geldim. Bundan 3 ay önce aracımı satmıştım. Aynı aracı aynı paraya bulamadığımı gördüm. Bundan 3 ay önce 64 bin liraya sattığım araç için 84-85 bin lira isteniyor. Esnaf arkadaşlar, 'Sıfır otomobil üretilmiyor. İkinci el araçlara rağbet yoğunlaştığı için fiyatlar bu kadar yükseldi' diyor. Aracı bulana kadar aramaya devam edeceğim diye konuştu.
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İkinci el otomobil satışı yapan bir firmanın sahibi evli ve 4 çocuk babası Kadir Gültekin (38), Şu an ikinci el piyasası yüksek. Gittikçe de yükseliyor. Sıfır araç üretilmediği için bu durum, ikinci el satışlarını etkiledi. Talep çok. Ancak biz araç da bulamıyoruz. Bu şekilde nasıl gidecek, bilemiyoruz. Bir önceki aya göre yüzde 20 ila 25 arasında bir artış söz konusu. Sattığımız aracın yerine yeni bir araç bulamıyoruz dedi.
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Bir diğer firma sahibi evli ve 1 çocuk babası Burak Emre Akata (42) da, Sıfır araçlar üretilmiyor koronavirüsten dolayı. İkinci el fiyatları arttı. Sattığımız aracın yerine yenisini koyamıyoruz. Araç fiyatları yüzde 20-25 arttı. İnternet sitelerinde bizden daha pahalı fiyatlar isteniyor. Gereksiz bir şekilde piyasa fiyatlarında bir şişme var. Bu konudan esnaf olarak çok muzdarip olduk. Üretim olmaya başladığı zaman inşallah piyasamız biraz oturmaya ve düzelmeye başlar dedi.
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İkinci el otomobile rağbet ve fiyat arttı, esnaf araç bulamıyor
İkinci el otomobile rağbet ve fiyat arttı, esnaf araç bulamıyor
Koronavirüs salgınıyla birlikte otomobil fabrikalarının kapanması nedeniyle ikinci el otomobile talep arttı. Araç fiyatları yüzde 15 ila 25 oranında artarken, esnaf ise satacak otomobil bulamamaktan dert yandı.


'PİYASA TAVAN YAPMIŞ'

Araç satın almak için galerileri dolaşan vatandaş Samet Top, "Bugün araç bakmaya geldim. Piyasa aşırı değişmiş. Fiyatlar çok yükselmiş. Kendime göre araç bulamadım. Piyasa tavan yapmış. Askere gitmeden önce aracımı satmıştım, şu anda ise arada 15 bin TL'nin oynadığını söyleyebilirim. Araç satın alırken özellikle galeriden almaya çalışıyorum. Araç alırken dükkan sahibinin diksiyonuna, konuşmasına dikkat ediyorum. Bilgi vermesi oldukça önemli. EFT yoluyla araç alıp, satıyorum. Hesaba gelmeden de kesinlikle bu işlemi yapmam" dedi.

'EN AZ 6 AY NORMALE DÖNMEZ'

  • İkinci el piyasasını değerlendiren galerici Zekayi Akçimen ise, "İkinci el piyasasında fiyatlar en az bir 6 ay süre boyunca normale dönmez. Bu işin ticaretini yapan kişiler, yüksek fiyattan aldıkları araçları zararına vermez. Her ne kadar ÖTV düşse de aldığı fiyatın altına düşmez. Binici bazında ise kişi arabasının piyasası neyse alım satımına devam eder ama galerilerde düşmez" ifadelerini kullandı.

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