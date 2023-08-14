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Ekonomi

İkinci el otoya sıkı denetim: Müfettişler müşteri gibi arıyor

Otomotiv pazarına getirdiği düzenlemelerle fahiş fiyat mücadelesi veren Ticaret Bakanlığı 15 Temmuz’da çıkardığı, ‘İkinci el araçlar sıfır araç liste fiyatını geçemez’ kuralını sahada denetliyor.

04:00 . 14/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Bakanlık yetkilileri ‘gizli müşteri’ olarak aradığı ilan sahiplerinin yazılandan farklı şekilde daha yüksek bir bedel istemesi halinde cezai işlem uyguluyor. Galeri ilanlarına yoğunlaşan ve ticari işletmelere 300 bin liralık cezayı gönderen bakanlık, bireyselde ise şahsa ceza kesiyor.

66 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

Ticaret Bakanlığı, 15 Temmuz’da İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikle ikinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması

1 Ocak 2024 tarihine kadar yasaklamıştı. Yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, tüm gerçek ve tüzel kişilerin ilan verilmesi aşamasında “ilan platformları” tarafından uyarılıyor. Bu uyarıya rağmen söz konusu yasağa aykırı verilen ilanlarla ilan verenlere ilişkin bilgiler bakanlığa iletilerek takibi yapılıyor. Bakanlıktan elde edilen bilgiye göre şu ana kadar bu yasağa uymayanlara toplamda 66,6 milyon lira ceza kesildi. Bu da 222 kişi veya galeriye ceza kesildiği anlamına geliyor.



#Otomotiv
#İkinci El Araba
#Denetim
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