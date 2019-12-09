Ekonomi İkinci el pazarı 7 milyonu bulur
OTOMOTİV

İkinci el pazarı 7 milyonu bulur

İkinci el otomotiv pazarı büyümeye devam ediyor. Tarihteki en yüksek 2. el araç satışı ekimde 816 bin adetle rekorları alt üst etti. Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “Yıl sonunda 7 milyona yakın ikinci el aracın satılacağını ve yeni bir rekor kırılacağını düşünüyoruz” dedi.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye ikinci el araç pazarında rekora koşuyor. Bu yılın ilk 11 ayında 6 milyon aracı geçen 2. el otomotiv pazarının yıl sonunda 7 milyonu bulacağını ifade eden Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız son durumu değerlendirdi.

Emre Ayyıldız

AYLIK BAZDA REKOR KIRILDI

Faizlerin düşmesiyle birlikte otomobile olan talebin yeniden canlandığını belirten Ayyıldız, “Sıfır araç pazarında Kasım ayında 58 bin adetlik satışla bu yılın rekoru kırıldı. Bankalar faizleri düşürdü, finansmana erişim kolaylaştı ve otomobile olan talep yeniden başladı. Sıfır araç pazarındaki bu hareketlilik dışında, ikinci el araç pazarında da rekor satışlar görüyoruz. Ocak ayında 446 bin olan ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satışının, ekim ayında 816 bine ulaştığını ve bir ayda satılan en yüksek satış hacmi ile tüm zamanların rekorunu kırdığını görüyoruz” diye konuştu.

İNTERNETTEN SATIŞLAR ARTIYOR

ikinciyeni.com üzerinden ikinci el stışları yaptıklarını söyleyen Emre Ayyıldız sözlerini şöyle sürdürdü: “ikinciyeni.com olarak, 2014 yılından bu yana yarattığımız sürdürülebilir başarımıza 2019 yılında da devam ediyoruz. Toplam 400 bini aşan üye sayımızla, 60.000’den fazla teklif veren tüketicilerimiz ile kurulduğumuzdan bugüne 100 bine yakın ikinci el araç satışı gerçekleştirerek, toplamda 5 milyar TL’nin üzerinde e-ticaret hacmi gerçekleştirdik. Yılda ortalama 20.00 adet aracın satışını gerçekleştirdiğimiz platformumuzda, 2019 yılında 1.180 adet kurumsal, 996 adet bireysel müşterimiz platformumuz üzerinden satışlarını gerçekleştirdi.”

2018’DE 6 MİLYON SATILMIŞTI

  • Kasım ve aralık aylarındaki satışların da eklenmesiyle ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satışlarında başka bir rekor daha beklediklerini açıklayan Ayyıldız, “Geçtiğimiz yılın toplamında 6 milyon 156 bin ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satılmıştı. Yılın son iki ayında satılacak araçlarla birlikte 2019 yılında yaklaşık 7 milyon ikinci el otomobil ve hafif ticari aracın satılmasıyla tüm zamanlarda en fazla satış yapılan yıl olarak yeni bir rekor kırılmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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