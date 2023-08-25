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Ekonomi

İkinci elde köpük ortadan kalktı: Fiyatlar geriliyor satışlar hızla artıyor

Ticaret Bakanlığının ikinci el piyasasındaki kayıt dışılığın ve fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla yaptığı düzenlemeler sektörü rahatlatmaya başladı. ve Atılan adımlar sonrası fiyatlarda gerileme yaşanırken, ikinci el otomobil satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,7 artarak 4 milyon 486 bin 122 oldu.

14:41 . 25/08/2023 Cuma
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine yaptığı derlemeye göre, noter aracılığıyla yapılan devir işlemlerini gösteren ikinci el araç satışında ocak-temmuz döneminde yaşanan artışlar dikkati çekti.


Temmuzda ikinci el otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,1 artarak 567 bin 274'e, diğer araç satışları yüzde 53,4 artışla 334 bin 451'e ulaştı. Böylece toplam araç satışları yüzde 39,3 yükselerek 901 bin 725 oldu.


Bu yılın 7 ayında ise ikinci el otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,7 artarak 4 milyon 486 bin 122, toplam araç satışları da yüzde 24 artışla 6 milyon 616 bin 447 oldu.


- Yılın 7 ayındaki ikinci el araç satışlarında otomobil öne çıktı


Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, AA muhabirine, ikinci el otomobil satışlarında yaşanan artışa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


Yılın 7 aylık döneminde ikinci el piyasasında alım-satımların sıfır araç satışlarındaki artışlarla kıyaslandığında sönük kaldığını ifade eden Erkoç, "İlk 7 ay içinde, ikinci el piyasada, en yüksek satış sayıları otomobilde 741 bin 828 ile mayısta, toplam satışlarda da 1 milyon 104 bin 572 ile yine aynı ayda görüldü." dedi.


Aylık olarak ikinci el satışlarında en yüksek artışın yüzde 39,8 ile motosiklette olduğuna dikkati çeken Erkoç,
"Kamyonet satışları da yüzde 22,3 artış gösterirken artış oranı, minibüste yüzde 7,9, kamyonda yüzde 1,5, otobüste yüzde 0,1'le düşük kaldı. Öte yandan 7 aylık dönemlere göre traktör satışlarındaki artış yüzde 4,5'te kaldı." ifadesini kullandı.

- "Fahiş fiyat artışları son buldu"


Ticaret Bakanlığının ikinci el piyasasındaki kayıt dışılığın ve fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla yaptığı düzenlemelerin sektörü rahatlatmaya başladığına ve bu dönemde fiyatlarda gerileme yaşandığına dikkati çeken, Erkoç şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi Ticaret Bakanı'mız Ömer Bolat göreve geldiğinde sektör temsilcileri ile geniş çaplı bir toplantı gerçekleştirmiş, sektörde yaşanan aksaklıkların çözümü noktasında çok önemli adımlar atmaya başlanmıştı. Bu doğrultuda hayata geçirilen 6 ay 6 bin kilometre kısıtlamasının bireysel satışları da kapsaması ve ikinci el araçların ilan yoluyla sıfır araçların fiyatının üzerinde satılmasını engelleyen düzenleme fiyatlara olumlu olarak etki etmeye başladı. Fiyatların yavaş yavaş geri geldiğini, köpüğün ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Alınan tedbirlerin fiyatları olumlu etkilemesi ikinci araç satışlarının artmasına katkı sağladı."

#ikinci el araç
#MASFED
#Aydın Erkoç
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