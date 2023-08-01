İkinci elde panik satışları başladı: Poşetleri çıkarılmamış araçlar geliyor

Son üç senedir çip krizi ile birlikte başlayan araba fiyatlarındaki artış akılalmaz noktaya geldi. Talebin artması ve yeterli üretimin olmaması fiyatları tırmandırdı. Bu duruma enflasyon ve kurdaki ani yükselişleri fırsat bilen vatandaşların ihtiyaç sebebiyle değil de yatırım amaçlı araba alması da eklenince zaten yüksek olan fiyatlar daha yükseğe çıktı. Fakat vatandaşlar yine araba almaktan geri durmadı. Öyle ki bayilerde araba kalmadı hatta araba almak isteten vatandaşlara 6 ay sonra teslim şartı koşuldu.





Bu gelişmeler sonrası vatandaşların haklı isyanına kulak veren hükümet sıfır ve ikinci el piyasası için peş peşe adımlar attı.





Hükümet ilk etapta satış için 6 ay ve 6000 kilometre sınırı getirdi. Daha sonra hükümet ikinci el otomobil ilanlarının sıfır modelden daha pahalı olmasını yasaklayan bir düzenleme getirerek uymayanlara 300 bin lira ceza kesmeye başladı.





Gazetevatan'da yer alan habere göre; Bunun yanında da 15 Temmuz'dan noterlere satıcının sadece yılda 3 araba satabileceğini deklare etti. Bu gelişmelerden sonra araba piyasasında büyük değişimler yaşandı. Ceza yememek için internetteki ilanlarını kaldıran araba satıcıları soluğu otomobil pazarlarında aldı.





Oto galerici Mustafa Öner ve Mesut Karaca piyasadaki son durum hakkında bilgi vererek vatandaşlara uyarılarda bulundu.





Poşetleri çıkarılmamış araçlar geliyor





Araba piyasası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Mesut Karaca araba pazarlarında büyük bir yoğunluk olduğunun altını çizerek , "Araba pazarlarında uzun zamandır görmediğimiz bir yoğunluk var. Satıcılar daha poşetleri bile çıkmamış arabalarını getirip satamaya çalışıyorlar. Hükümet tarafından atılan adımlar sonrası panik satışları başladı. Alıcı yoğunluğu da var ama bu durum satışlara yansımış değil. Bazı satıcıların hala ikinci el arabalarına sıfır değerinde fazla fiyat biçtiğini görüyoruz. Arabaya bayiden alırken ek paket gibi konuları bahane ederek fazla fiyat ödediklerini o yüzden sıfır değerinden fazla fiyata sattıklarını söylüyorlar." dedi.





Fiyatlar bir miktar geri çekilebilir





Karaca fiyatlarla ilgili de konuşarak, "Yaşlı araba fiyatlarında azda olsa bir fiyat artışı mevcut. Gözlemlerimize göre ihtiyacı olan vatandaşlar genellikle yaşlı arabaları tercih ediyorlar. Yatırım için araba almak dönemi de neredeyse bitmek üzere. Çünkü hükümetin aldığı kararlar sonrası araba alıp satma işi zorlaştı. Önümüzdeki aylarda özellikle ikinci el araba fiyatlarında düşüşler bekleniyor. Çoğu vatandaş bekleme konuma geçmiş durumda." ifadelerini kullandı.





Önümüzdeki üç ay kritik öneme sahip





Hükümetin attığı adımları da değerlendiren galerici Mustafa Öner , "Hükümetin fiyatları düşürmeyi kafasına koyduğunu görebiliyoruz. Peş peşe atılan adımların etkileri piyasaya yansımaya başladı. Bunun en önemli belirtisi garajlardaki ve otoparklardaki poşeti çıkmamış arabaların artık araba pazarlarına getirilmesi olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bu adımların etkilerini önümüzdeki aylarda eylül, ekim, kasım aylarında daha net görebileceğimizi söyleyebiliriz." dedi.















