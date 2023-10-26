İkinci kez rotasını İsrail yerine Marmaris'e çevirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkmenistan doğal gazının ve elektriğinin, küresel piyasalara arzında da mutlaka iş birliği yapmamız gerekiyor. Bir taraftan ikili iş birliği, Türkiye- Türkmenistan iş birliği, diğer taraftan Azerbaycan'ın da dahil olduğu 3'lü iş birliği programlarıyla mutlaka enerji alanında çok daha güçlü bir iş birliği yapmamız lazım" dedi.