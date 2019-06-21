Ekonomi Yavuz Avrupayı rahatsız etti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İkinci sondaj gemisi Avrupa Birliği'ni rahatsız etti​

'Yavuz' Avrupa'yı rahatsız etti

Türkiye'nin Kıbrıs'a dün ikinci sondaj gemisi 'Yavuz'u uğurlaması Avrupa Birliği'ni rahatsız etti. Avrupa Birliği devlet başkanları, Kıbrıs açıklarına hidrokarbon aramak için ikinci sondaj gemisini gönderen Türkiye'ye sondaj faaliyetlerinin "hukuk dışı" ve AB'nin "uygun karşılık vermeye hazır" olduğu uyarısında bulundu.

Haber Merkezi Reuters
Sondaj gemisi 'Yavuz' Kıbrıs'ta arama yapmak üzere Enerji Bakanı fatih Dönmez'in de katıldığı törenle uğurlandı.
Sondaj gemisi 'Yavuz' Kıbrıs'ta arama yapmak üzere Enerji Bakanı fatih Dönmez'in de katıldığı törenle uğurlandı.

Türkiye, dün ikinci sondaj gemisini doğalgaz ve petrol aramak üzere üç ay süreyle Kıbrıs'ın doğu açıklarına gönderirken, kendi kıta sahanlığı ve KKTC'nin ruhsat alanlarında arama çalışmalarını kesintisiz sürdüreceğini açıkladı.

'TÜRKİYE İTİDAL GÖSTERMELİ'

AB liderlerinin dünkü nihai açıklamasında, "Avrupa Konseyi bu tür hukuk dışı eylemlerin AB-Türkiye ilişkileri genelinde ciddi olumsuz etkilerinin altını çizmektedir. Avrupa Konseyi Türkiye'den itidal göstermesini istemektedir" denildi.

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Açıklamada "hedefi belirlenmiş önlemler"den de bahsedildi.

Avrupa Birliği'nin bu tür önlemleri arasında seyahat yasakları veya Türkiye uyruklu kişi ve şirketlerin mal varlıklarının dondurulması yer alabiliyor.

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