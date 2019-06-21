'Yavuz' Avrupa'yı rahatsız etti

Sondaj gemisi 'Yavuz' Kıbrıs'ta arama yapmak üzere Enerji Bakanı fatih Dönmez'in de katıldığı törenle uğurlandı.

Türkiye, dün ikinci sondaj gemisini doğalgaz ve petrol aramak üzere üç ay süreyle Kıbrıs'ın doğu açıklarına gönderirken, kendi kıta sahanlığı ve KKTC'nin ruhsat alanlarında arama çalışmalarını kesintisiz sürdüreceğini açıkladı.

'TÜRKİYE İTİDAL GÖSTERMELİ'

AB liderlerinin dünkü nihai açıklamasında, "Avrupa Konseyi bu tür hukuk dışı eylemlerin AB-Türkiye ilişkileri genelinde ciddi olumsuz etkilerinin altını çizmektedir. Avrupa Konseyi Türkiye'den itidal göstermesini istemektedir" denildi.

EKONOMİ Yavuz kararlılığın adı olacak

Açıklamada "hedefi belirlenmiş önlemler"den de bahsedildi.

Avrupa Birliği'nin bu tür önlemleri arasında seyahat yasakları veya Türkiye uyruklu kişi ve şirketlerin mal varlıklarının dondurulması yer alabiliyor.



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