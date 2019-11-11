İklim krizinde bir ilk: Fosil yakıtlara kaynak aktarımı durdurulacak

EIB geçen yıl fosil yakıtlar için yaklaşık 2.0 milyar euro fonlama sağladı.

Avrupa Birliği maliye bakanları, Brüksel'de düzenledikleri toplantının ardından yayınladıkları ortak açıklama ile Avrupa Yatırım Bankası'nı (EIB) petrol, doğal gaz, kömür gibi fosil yakıt projelerini fonlamayı durdurması için uyardılar.

The New York Times'ın haberinde, "Bu, Avrupa Birliği'nin iklim politikasında büyük bir değişiklik anlamına geliyor ve fosil yakıt projeleri için milyarlarca euro büyüklüğünde fonlamanın durabileceğini ifade ediyor" denildi.

FOSİL YAKITLARA KARŞI İLK İMZA

Böylece, daha önce yalnızca kömür üretimi-tüketimine karşı çıkan AB üyesi ülkelerin maliye bakanları ilk kez, iklim krizinin temel nedenleri arasında gösterilen fosil yakıtlara karşı bir bildiriyi imzalamış oldular.

6 YILDA 13.4 MİLYAR EURO

EIB geçen yıl fosil yakıtlar için yaklaşık 2.0 milyar euro (2.1 milyar dolar) fonlama sağladı ve 2013 yılından bu yana sağladığı fonlama 13.4 milyar euro düzeyine yükseldi.

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