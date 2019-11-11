Ekonomi İklim krizinde bir ilk Fosil yakıtlara kaynak aktarımı durdurulacak
DÜNYA EKONOMİSİ

AB fosil yakıt fonlamasını durduracak

İklim krizinde bir ilk: Fosil yakıtlara kaynak aktarımı durdurulacak

Avrupa Birliği maliye bakanları iklim krizinin temel nedenleri arasında gösterilen fosil yakıtlara karşı ilk kez bir bildiriyi imzaladı. Alınan ortak karar doğrultusunda Avrupa Yatırım Bankası fosil yakıt projelerine milyarlarca euro para aktarımını durduracak. Sadece son 6 yıl içerisinde söz konusu projelerin 13.4 milyar euro fonlandığı belirtildi.

Haber Merkezi DHA
EIB geçen yıl fosil yakıtlar için yaklaşık 2.0 milyar euro fonlama sağladı.
EIB geçen yıl fosil yakıtlar için yaklaşık 2.0 milyar euro fonlama sağladı.

Avrupa Birliği maliye bakanları, Brüksel'de düzenledikleri toplantının ardından yayınladıkları ortak açıklama ile Avrupa Yatırım Bankası'nı (EIB) petrol, doğal gaz, kömür gibi fosil yakıt projelerini fonlamayı durdurması için uyardılar.

The New York Times'ın haberinde, "Bu, Avrupa Birliği'nin iklim politikasında büyük bir değişiklik anlamına geliyor ve fosil yakıt projeleri için milyarlarca euro büyüklüğünde fonlamanın durabileceğini ifade ediyor" denildi.

FOSİL YAKITLARA KARŞI İLK İMZA

Böylece, daha önce yalnızca kömür üretimi-tüketimine karşı çıkan AB üyesi ülkelerin maliye bakanları ilk kez, iklim krizinin temel nedenleri arasında gösterilen fosil yakıtlara karşı bir bildiriyi imzalamış oldular.

6 YILDA 13.4 MİLYAR EURO

EIB geçen yıl fosil yakıtlar için yaklaşık 2.0 milyar euro (2.1 milyar dolar) fonlama sağladı ve 2013 yılından bu yana sağladığı fonlama 13.4 milyar euro düzeyine yükseldi.

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?
EKONOMİ
Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Uber'in CEO'su Kaşıkçı cinayetine ilişkin sözlerinden pişman oldu
EKONOMİ
Uber'in CEO'su Kaşıkçı cinayetine ilişkin sözlerinden pişman oldu

Yeşil pasaportta limit 500 bin dolara indirildi
EKONOMİ
Yeşil pasaportta limit 500 bin dolara indirildi
Teşkilatta değişim sinyali

Teşkilatta değişim sinyali

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir açıkladı.
Yeni senaryo Irakta

Yeni senaryo Irak'ta

YPG, Irak'ın tartışmalı bölgelerine konuşlandırılabilir.
Yargıdanemsal karar

Yargıdan
emsal karar

​Nakit aldığı parayı kartla ödeyince işten atıldı.
İstanbul ve 10 ile yağış uyarısı

İstanbul ve 10 ile yağış uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Maaşını isteyen işçiye dayak

Maaşını isteyen işçiye dayak

Diğer işçilerin gözü önünde feci şekilde dövüldü.
Akdeniz'de<br>dev tatbikat

Akdeniz'de
dev tatbikat

​15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personel katılıyor.

500 bin dolara indi

500 bin dolara indi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmileşti.

Özel harekat<br>kapıları böyle kırdı

Özel harekat
kapıları böyle kırdı

10 mahalleye yönelik bin polisle şafak operasyonu.

Sözlerinden<br>pişmanlık duydu

Sözlerinden
pişmanlık duydu

​Cemal Kaşıkçı cinayeti için "ciddi bir hata" demişti.
Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
Bunlar mafya

Bunlar mafya

Trabzonspor eski başkanı ​Albayrak'tan hakem tepkisi.
Elini bile sıkmadı

Elini bile sıkmadı

​Juventus-Milan maçına damga vuran an.
Saat 11.11'de<br>11 milyon fidan

Saat 11.11'de
11 milyon fidan

2023 farklı noktada fidanlar toprakla buluşacak.
Ablası, eniştesi<br>ve yeğenini vurdu

Ablası, eniştesi
ve yeğenini vurdu

​Cezaevinden yeni çıkan genç dehşet saçtı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.