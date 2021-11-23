Ekonomi İktidarı hedef alan haber siteleri Pelit üzerinden algı operasyonu yaptı Yalanlama geldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İktidarı hedef alan haber siteleri Pelit üzerinden algı operasyonu yaptı: Yalanlama geldi

Birbirine yakın saatlerde organize bir şekilde manipülasyon gerçekleştirmeye çalışan haber sitelerinin yalanı elinde patladı. Siteler, Pelit Şirketler Grubu'nun satış ve sevkiyatları durduğunu iddia ederek aslı olmayan bir yazışmayı dolaşıma soktu. Bunun üzerine Pelit'ten yapılan açıklamada ise tüm üretim, satış ve sevkiyatlarının kesintisiz devam ettiği belirtildi.

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Haber Merkezi AA
İktidarı hedef alan haber siteleri Pelit üzerinden algı operasyonu yaptı: Yalanlama geldi
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İktidarı hedef alan haber siteleri tarafından dolaşıma sokulan asılsız iddia ve yazışmalar Pelit Şirketler Grubu tarafından yalanlandı. Haber siteleri, Pelit'in satış ve sevkiyatları durdurduğunu öne sürmüştü.

'Gerçeği yansıtmıyor'

  • Şirketin iddiaları yalanladığı açıklamada, bazı basın-yayın organlarının yanı sıra sosyal medya ve WhatsApp gruplarında yer alan Pelit şirketlerine ait üretim, satış ve sevkiyatların durdurulduğuna dair yazının gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Yalan haberi dolaşıma sokan sitelerden herhangi bir özür açıklaması gelmedi.
Yalan haberi dolaşıma sokan sitelerden herhangi bir özür açıklaması gelmedi.

"Kesintisiz devam ediyor"

  • Açıklamada, "Tüm üretim, satış ve sevkiyatlarımız önceden olduğu şekilde kesintisiz olarak devam etmektedir." denildi.
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