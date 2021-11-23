İktidarı hedef alan haber siteleri Pelit üzerinden algı operasyonu yaptı: Yalanlama geldi

İktidarı hedef alan haber siteleri tarafından dolaşıma sokulan asılsız iddia ve yazışmalar Pelit Şirketler Grubu tarafından yalanlandı. Haber siteleri, Pelit'in satış ve sevkiyatları durdurduğunu öne sürmüştü.
'Gerçeği yansıtmıyor'
- Şirketin iddiaları yalanladığı açıklamada, bazı basın-yayın organlarının yanı sıra sosyal medya ve WhatsApp gruplarında yer alan Pelit şirketlerine ait üretim, satış ve sevkiyatların durdurulduğuna dair yazının gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.
"Kesintisiz devam ediyor"
- Açıklamada, "Tüm üretim, satış ve sevkiyatlarımız önceden olduğu şekilde kesintisiz olarak devam etmektedir." denildi.