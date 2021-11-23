İktidarı hedef alan haber siteleri Pelit üzerinden algı operasyonu yaptı: Yalanlama geldi Birbirine yakın saatlerde organize bir şekilde manipülasyon gerçekleştirmeye çalışan haber sitelerinin yalanı elinde patladı. Siteler, Pelit Şirketler Grubu'nun satış ve sevkiyatları durduğunu iddia ederek aslı olmayan bir yazışmayı dolaşıma soktu. Bunun üzerine Pelit'ten yapılan açıklamada ise tüm üretim, satış ve sevkiyatlarının kesintisiz devam ettiği belirtildi.

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