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Ekonomi

İletişim Başkanlığı'ndan Türkiye Varlık Fonu'nun Katar'a satıldığı iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Tele1'deki bir programda dillendirilen Türkiye Varlık Fonu'nun yüzde 40'ının Katar'a satıldığı iddiasını yalanladı.

09:01 . 8/04/2023 Cumartesi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı

CHP yandaşı Tele1'de ekrana gelen bir programda Türkiye Varlık Fonu'nun yüzde 40'ının Katar'a satıldığı öne sürüldü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamayla bu iddia yalanlandı.

İddianın ortaya atıldığı programının görseli ile yapılan paylaşımda, "2020 yılında Türkiye Varlık Fonu ile Katar Yatırım Fonu arasında Sadece Borsa İstanbul Anonim Şirketi'nin yüzde 10'luk devri için mutabakat anlaşması imzalanmıştır" sözleri kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca Türkiye Varlık Fonu'nun hali hazırda yüzde 80,6'lık payıyla Borsa İstanbul'un en büyük pay sahibi konumunda olduğu belirtildi.



#Varlık Fonu
#İletişim Başkanlığı
#Katar
1 saat önce
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