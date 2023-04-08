İletişim Başkanlığı'ndan Türkiye Varlık Fonu'nun Katar'a satıldığı iddiasına yalanlama

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin hayata geçirilmesinin ardından yaklaşık 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı doğdu. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren emekli olmak için başvuru yapanların sayısı 1,6 milyona ulaştı. Başvurularını tamamlayanların ilk aylıkları bu ay hesaplara yatırılacak.