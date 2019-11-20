Ekonomi İlk defa Dalaman Havalimanında uygulanmaya başlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İlk defa Dalaman Havalimanı’nda uygulanmaya başlandı

Dalaman Havalimanı'nda Türkiye’de ilk defa uygulanacak olan "hareket kabiliyeti kısıtlı yolculara ilaveten; bebekli, hamile, yaşlı ve hasta yolculara da öncelik sağlanma" projesi bugün başlatıldı.

Haber Merkezi İHA
Dalaman Havalimanı
IHA
Dalaman Havalimanı
Dalaman Havalimanı
IHA
Dalaman Havalimanı
Dalaman Havalimanı
IHA
Dalaman Havalimanı
Dalaman Havalimanı
IHA
Dalaman Havalimanı

YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Cengiz Tuğrul Ayaz, “Devlet Hava Meydanları İşletmesi öncülüğünde, havalimanlarında hareket kabiliyeti kısıtlı yolculara ilaveten; bebekli, hamile, yaşlı ve hasta yolculara da öncelik sağlanmaya başlandı” dedi.

HER ENGEL DIŞARIDAN FARK EDİLMEZ

Genel Müdür Cengiz Tuğrul Ayaz,Türkiye’de İlk defa Dalaman Havalimanı’nda uygulanacak olan projenin müjdesini vererek, şu bilgileri paylaştı:

“Devlet Hava Meydanları İşletmesi öncülüğünde, havalimanlarında hareket kabiliyeti kısıtlı yolculara ilaveten; bebekli, hamile, yaşlı ve hasta yolculara da öncelik sağlanmaya başlandı. Biz Dalaman Havalimanı’nda ek olarak Gizli Engelli misafirlerimize de öncelik tanıyoruz. Her engel dışarıdan belli olmayabilir, fakat Otizm, Aspenger Sendromu, Öğrenme Güçlüğü, Demans Hastalığı, MS, ME, Eklem İltihabı gibi hareket kabiliyetini kısıtlayan hastalıklar, doğum bozukluğu, kronik ağrılar, görme ve duyma bozuklukları Diyabet gibi rahatsızlıklar yolculuk konforunu etkilemektedir. Ekibimiz her zaman destek olmak için hazırdır. Gizli Engelli misafirlerimiz, Havalimanı çalışanlarının kendilerini tanıyabileceği özel boyun askılarını Danışma Bankolarımızdan temin edebilirler.

  • Bu proje Türkiye’de ilk defa YDA Dalaman Havalimanı’nda uygulanacaktır. Bu proje ile amacımız Gizli Engelli yolcuların seyahat öncesinde ve seyahat sırasında kendilerini daha rahat ve güvenli hissetmelerini sağlamaktır.

İngiltere’de birçok havalimanında uygulanan program, İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi tarafından onaylanmıştır. Erişilebilirlik projeleri kapsamında Ülkemizde de kısa zamanda yaygınlaşacağını düşünüyorum. Sadece Havalimanlarında değil, toplu taşıma, alışveriş merkezleri ve marketlerde de kolaylıkla uygulanabilir.
Herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına, personelimize bu konuda eğitim verip, kısa seminerler ile tüm Havalimanı çalışanlarında farkındalık yaratmayı hedefliyoruz.”

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