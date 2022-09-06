İlk defa koyulacak olan Eskişehir-İstanbul seferinden vatandaş mutlu

Hızlı tren seferleri 10 Eylül’den tarihinden itibaren 44’ten 56’ya çıkarılacak. Eskişehir-İstanbul arasına da ilk defa sefer konulacak. Sabah saat 06.00’da Eskişehir’den İstanbul’a, akşam saat 20.40’ta İstanbul’dan Eskişehir’e hızlı tren seferleri olacak.



Vatandaş memnun

Tren seferlerinin başlayacak olmasından İstanbul’a bilet bulmakta zorlanan Eskişehirliler memnuniyetlerini dile getirdiler. Hem maddi açıdan hem de zamandan tasarruf etmek için ulaşım aracı olarak hızlı treni kullanan vatandaşlar, seferlerin sıklaşmasıyla birlikte daha kolay yolculuk edebileceklerini belirttiler.

GÜNDEM Bakan Karaismailoğlu: Hızlı tren seferlerini 44'ten 56'ya çıkarıyoruz

Eskişehir’den, İstanbul’a sık sık Fenerbahçe maçı için gittiğini söyleyen Sadri Akın Çaprak, yeni seferle birlikte daha rahat yolculuk yapabileceğini ifade etti.

Vatandaş için iyi olduğunu vurgulayan Çaprak, “Ben Fenerbahçeliyim. Maç günleri işten çıkar çıkmaz Kadıköy’e gitmek istiyorum. Gidiş bulup dönüş bulamadığımda sıkıntı oluyor. Seferler arttırılmadan önce en az iki hafta öncesinden yer ayırttırıyorduk. Bu kararla birlikte bu sorun kalkabilir” diye konuştu.

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"Seferlerin arttırılması biz emekliler için iyi olur"

Özel aracıyla seyahat ettiğinde daha fazla masraf yaptığını belirten Etem Özbayır, hızlı tren kullanmanın tasarruflu olduğunu belirtti.

Yurtdışından oğlu geldiğinde İstanbul’dan gelmekte zorlandığını söyleyen Özbayır, “Memnun oluruz, bizim için ne kadar hızlı olursa o kadar iyi. Seferlerin arttırılması biz emekliler için iyi olur. Ben aracımla gelsem 2 bin lira yakar. Yurtdışından oğlum geldi, İstanbul’a gezmeye gideceklerdi gidiş bileti buldu ama dönüş bulamadı mecburen uçakla dönmek zorunda kaldı” dedi.

FOTOĞRAF 7 Ankara ile Kars arasındaki 1310 kilometrelik yolu bir günde tamamlayan Doğu Ekspresi’nde yoğun ilgi nedeniyle 17 Ağustos’a kadar yer olmadığı belirtildi. Doğu Ekspresi ile 'ucuz' veya 'nostaljik' bir yolculuk yapmak isteyenler, biletlerini haftalar öncesi almak zorunda kalıyor.<br>Ankara’dan hareket eden 371 yolcu kapasiteli Doğu Ekspresi, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum'u geçip son durağı olan Kars'a 1310 kilometrelik yolculuğunu bir günde tamamlıyor. Doğu Ekspresi Anka’dan her gün saat 18.00'de Kars’tan ise saat 08.00'de hareket ediyor. Yataklı vagonları sayesinde rahatlığı ve yol boyu izlenen eşsiz manzara nedeniyle tren yolculuğu 7'den 70'e birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Uçak ve otobüs biletlerinin pahalı bulan, ya da masalsı bir yolculuk yapmak isteyenlerin ilgi gösterdiği Doğu Ekspresi'nde 17 Ağustos'a kadar yer olmadığı bildirildi. Ailesi ile Erzurum'dan Ankara'ya giden Nuri Kali, \"Erzurumluyum, Ankara'da görev yapıyorum. Treni denemek istedik. Bir de basında çok haberler çıkıyor. Rahat olduğunu düşünüyoruz. Deneyip nasıl gittiğini göreceğiz. Şu anda 3 kişi gidiyoruz. Fiyatlar da gayet makul, uçaklarla mukayese etmek mümkün değil. Bir de trenin emniyet açısından önemi var. Bir diğeri de bir anlamda hızlı trene yolcu sayısı olarak kapasiteyi göstermek açısından bir yatırım olacağını düşünüyoruz. Ciddi anlamda hızlı tren istiyoruz. Türkiye'nin gelişmesi, hatta doğu- batı arasındaki gelişmişlik farkının kapanmasında en önemli bir ihtiyacın lojistik destek olduğuna inanıyorum. Bu da hızlı tren\" diye konuştu. Doğu Ekspresi ile yolculuk yapmak için haftalar öncesinden yer ayırttığını söyleyen Demet Gülel, \"Artvin'de yaşıyorum. Kızımla kara yoluyla buraya geldik. Buradan Sivas'a trenle gideceğiz. Tren yolculuğunu ilk kez deneyeceğiz. Sivas'a biletler tek kişi 73, öğrenci ise 63 lira oluyor. Otobüs fiyatının nerede ise dörtte bir fiyatı\" dedi. Treni ucuz olduğu için tercih ettiğini belirten Yakup Akcaba ise \"Ankara'ya gidiyoruz. Tren daha ucuz, daha imkanlı, 700-800 TL olmuş bir otobüs bileti, biz onu nereden verelim? Trenle tek kişi 132 liraya gidiyoruz. Arada en az 600 lira fark var. 600 lirayı gider orada yeriz\" diye konuştu. Yapımına 1920'li yıllarda başlanan, Ankara ile Kars arasındaki demir yolunun Ankara ve Erzurum arası 1949'da tamamlandı ve ilk yataklı vagonla yolculuk gerçekleştirildi. İstanbul- Erzurum arası başlayan Doğu Ekspresi, Kars bölgesinde Ruslardan kalma hattın birleşmesiyle birlikte 1973’te İstanbul- Kars arasında hizmete başladı. Uzun yıllar Haydarpaşa'dan Kars'a yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan tren, Ankara-İstanbul hızlı treninin faaliyete geçmesiyle 2012'den itibaren Ankara ile Kars arasında seferlere başladı. ( Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi Ankara ile Kars arasındaki 1310 kilometrelik yolu bir günde tamamlayan Doğu Ekspresi'nde yoğun ilgi nedeniyle 17 Ağustos'a kadar yer olmadığı belirtildi. Doğu Ekspresi ile 'ucuz' veya 'nostaljik' bir yolculuk yapmak isteyenler, biletlerini haftalar öncesi almak zorunda kalıyor.

Ankara'dan hareket eden 371 yolcu kapasiteli Doğu Ekspresi, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum'u geçip son durağı olan Kars'a 1310 kilometrelik yolculuğunu bir günde tamamlıyor. BiP'te paylaş

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"Hem öğrenci için hem de vatandaş için güzel bir karar"

Hızlı tren dışında ulaşım aracı kullandığında masraflı olduğunu dile getiren öğrenci Ahmet Faruk Kurt, hem Eskişehir’de yaşayan öğrenciler için hem de vatandaş için doğru bir karar olduğunu söyledi.

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Bilet bulamadığı için “Business” klastan almak zorunda kaldığını belirten Kurt, “İstanbul değil en basit Konya’ya bile bilet bulmakta zorlanıyorum. Öğrenci olduğum halde “Business’ta” gitmek zorunda kalıyorum. Bu da beni ekonomik olarak zorluyor. Hem öğrenci için hem de vatandaş için güzel bir karar” diye konuştu.

Hızlı tren ile yolculuk etmenin zaman tasarrufu açısından da iyi olduğunu ve 2 buçuk saatte İstanbul’a gidildiğini vurgulayan Fatih Akın ise, “Otobüsle veya şahsi araçla yolculuk etmektense hızlı tren daha avantajlı. İki buçuk saatte İstanbul’da oluyorsun. İstanbul’daki evimde tren istasyonuna çok yakın. Benim içinde güzel bir karar. Bu karar yoğunluğu azaltır” dedi.