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Ekonomi

'İlk Evim Arsa'da tapu müjdesi

TOKİ’nin ‘İlk Evim Arsa’ projesinde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 29 ilde arsa tapu tescil belgeleri erişime açıldı. Kampanya kapsamında 29 ilde 1 milyon altyapılı konut amaçlı arsanın elektrik, su, doğal gaz altyapıları ve planları inşaata hazır hale getirildi.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 22/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 05:13 - 22/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

TOKİ'nin uygun fiyatlı arsa ve konut sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için başlattığı "İlk Evim Arsa" projesinde önemli bir aşamaya gelindi. Yoğun ilgi gören ve rekor başvuru sayısına ulaşan proje kapsamında, arsa teslim tarihlerinin nisan ayında netleşmesinin ardından dün de arsa tapu tescil belgeleri erişime açıldı.


E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULANABİLİR

Kampanya kapsamında 29 ilde 1 milyon altyapılı konut amaçlı arsa elektrik, su, doğal gaz altyapıları ve planları tamamlanarak inşaat yapmaya hazır hale getirildi. Dün itibariyle Ankara’da 100 bin İstanbul’da 50 bin, İzmir’de 25 bin, Antalya’da 23 bin başta olmak üzere toplam 29 ilde hazır hale getirilen arsaların tapu tescil belgeleri erişime açıldı. Vatandaşlar kendilerine verilecek arsa tapu tescil belgesini ve tapu bilgilerini e-Devlet kapısı üzerinden sorgulayabilecekler.


KONUT İÇİN 2 YIL ŞARTI

Arsa tapu tescil belgesini alan vatandaşlar konutlarının inşasına başlayabilecek. 350 ile 500 metrekarelik arsalardaki konutlar en fazla brüt 150 metrekare olacak. Zemin artı 4 ve artı 5 katı geçmeyecek. Kampanyanın açıklandığında arsaların 2 yıl içerisinde teslim edileceği vaat edilmişti. Böylece 2 yıl dolmadan arsalar teslim edilmiş olacak. Konut için de 2 yıl şartı olacak. İki yılda konutu bitiremeyen hak sahiplerinden arsası, ödemiş olduğu paranın yüzde 10’u kesilerek geri alınacak.


İlk kez ev alacaklara 1,20 düşük faizli kredi verilecek! İlk evim konut kredisi kampanyası ne zaman başlayacak son durum ne?

İlk evim konut kampanyası, ilk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara devlet desteği sağlayan bir konut projesidir. Düşük faizli ilk evim konut kredisi başvurusu ne zaman? sorusunun cevabı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İlk evim konut kampanyası ile ev sahibi olmak isteyenler başvuruların ne zaman başlayacağının araştırmasını yapıyor. Ev sahibi olma hayalinizi gerçeğe dönüştürmek için devletin desteğiyle sunulan "İlk Evim Konut Kampanyası" hakkında merak edilen tüm detayları bu yazıda bulabilirsiniz. Peki, ilk evim konut kredisi kampanyası ne zaman başlayacak? 1.20 faiz oranlı kredi başvuru şartları neler?

#Ekonomi
#İlk Evim Arsa
#tapu
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