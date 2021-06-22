Ekonomi İlk günden rezervasyonlarda patlama yaşandı Bu yıl turist sayısı 20 milyonu aşacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İlk günden rezervasyonlarda patlama yaşandı: Bu yıl turist sayısı 20 milyonu aşacak!

Koronavirüs salgınına karşı aşı çalışmasında rekor kırılırken turizm sektörüne yönelik müjdeler de peş peşe geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan turizm sektörüne yönelik katma değer vergisi indirimi desteğinde sürenin 31 Temmuz'a kadar uzatıldığını açıklarken, Rusya'dan beklenen ilk turist kafilesi bu sabah Antalya'ya geldi. Sektör temsilcileri alınan uygulamaya konulan tedbirlerin ve alınan kararların ardından Türk sahillerine müthiş talep olduğuna ve rezervasyon patlaması olduğuna dikkat çekerken, hava trafiğinde ise daha ilk günden yüzde 30 artış yaşandığını dile getiriyor. Öte yandan geçen sene 16 milyon turist gelirken bu yılki beklenti ise şimdiden 20 milyon bandını aşmış durumda.

Haber Merkezi AA
İlk günden rezervasyonlarda patlama yaşandı: Bu yıl turist sayısı 20 milyonu aşacak!
Rusya'nın uçuş yasağını kaldırmasının ardından ilk Rus turist kafilesi bu sabah geldi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılamada tüm dünyaya örnek bir başarı gösterdiğini belirtti.

Güvenli otel sertifikası uygulaması ve aşılama performansıyla yurt dışına Türkiye'nin güvenli olduğunun gösterildiğini ifade eden İşler, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla Rusya'dan uçuşlar başladı. Bu bizim için çok önemli çünkü Antalya doluluk oranına ulaştığı taktirde diğer destinasyon merkezilerine kaymalar olacaktır. Bu da tüm Türkiye'de ekonomik olarak eşit bir dağılımı ve pazardan daha fazla pay almamızı sağlayacaktır. Rusya'nın uçuşlara izin kararı aynı anda etkisini gösterdi. Türk sahillerine müthiş talep oldu. Hava trafiğimiz ilk günden yüzde 30 arttı. Geçen sene 16 milyon turist geldi, biz bu sene 20 milyon bandını aşacağımıza inanıyoruz. Bu da, rekabetçi ortamda Türkiye turizm pazarının ne kadar çok cazip ve çekici olduğunu gösteriyor. Ayrıca Rusya'dan geçen sene 2 milyon turist gelmişti, bu sene 3 milyon bekliyoruz. 3 milyona yakın Rus, 6 milyona yakın Rusya'da çevresindeki bağımsız devletlerden bir beklentimiz var. Sonuç itibarıyla rezervasyon patlaması var. Bunun ileriki günlerde daha da çok artacağını bekliyoruz."

BİR MÜJDE DAHA ALDIK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın turizm sektörüne yönelik katma değer vergisi indirimi desteğinde sürenin 31 Temmuz'a kadar uzatıldığını açıkladığına değinen İşler, "Bu, turizmciler için nisan, mayıs, hazirandaki yaralarını sarmak için destek olacaktır. Sektörümüz bunu çok olumlu karşıladı. Bizim için bir müjdeydi. Müjdeli haberler arka arkaya geliyor. Rusya'nın haberinden sonra ikinci müjdeli haber KDV'ydi." ifadelerini kullandı.

İşler, turizmcilerin gözünü İngiltere'ye çevirdiğini dile getirerek, İngiltere'nin de Rusya gibi Türkiye'nin salgında sahada yakaladığı başarı ve tedbirleri göz ardı etmeyerek 21 Temmuz'dan önce uçuş yasağını kaldıracağına inandığını söyledi.

Beklenen ilk uçak Antalya'ya indi: Beş milyon Rus turistin gelmesi bekleniyor
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Koronavirüs önlemleri kapsamında Rusya, Türkiye'ye olan uçuşlara 15 Nisan tarihinden itibaren kısıtlama getirdi. Türkiye'de alınan önlemlerle birlikte düşen vaka sayılarının ardından Rus hükümeti tedbirleri yerinde incelemek için geçen hafta Antalya'ya heyet gönderdi. 7 kişiden oluşan heyet, Antalya Havalimanı, Manavgat ve Belek bölgesindeki turizm tesislerinde incelemeler yaptı. Otellerde alınan tedbirlerin salgını kontrol altında tutma noktasında yeterli olduğunu düşünen Rus heyet, hazırladıkları olumlu raporu Rusya hükümetine 18 Haziran Cuma günü sundu ve kısıtlamalar kaldırıldı.
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. Vücut ısıları da termal kameralarla ölçülen Rus tatilciler daha sonra kendilerini bekleyen tur operatörlerine ait araçlarla konaklayacakları tesislere gitti.
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Bu karar turizm sektöründe sevinçle karşılandı. Her yıl ortalama 5-7 milyon arası Rus turistin geldiği Türkiye'ye kısıtlamanın kaldırılmasıyla birlikte yalnızca Antalya'ya günde ortalama 15-20 bin turistle sezon sonunda 5 milyon civarı Rus turistin gelmesi bekleniyor.
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Beklenen ilk uçak Antalya'ya indi: Beş milyon Rus turistin gelmesi bekleniyor
İki aylık uçuş kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte Rusya'dan 132 kişilik ilk turist kafilesi Antalya'ya geldi. Günde ortalama 15-20 bin turistle sezon sonunda 5 milyon civarı Rus turistin gelmesi bekleniyor.

SEZON UZAYACAK

Mehmet İşler iklimlerdeki değişiklik ve sahadaki talep nedeniyle bu sene sezonun uzayacağını değerlendirdiklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Normalde kasımın ortalarına kadar gelen sezon bu sene ocağa kadar gidecek gibi gözüküyor. Bu da turizmcilerin nisan, mayıs kayıplarını kasım ayında kendisini dengeleyeceğini bize gösteriyor. Kasım aralıkta iklim koşulları ve Türkiye'nin ekonomik tatil sunmasından dolayı yabancı turistler sezonu aralık ayına kadar uzatacak gibi gözüküyor. Belki de yılbaşını bile hep birlikte geçirebiliriz. İklim şartlarının değişmesi, küresel iklim değişikleri yüzünden mevsimler kaydığında dolayı Türkiye bu açıdan sezonu artık sadece kasım ayına kadar değil kasım aralığı da içine alabilecek kadar bir mevsimsel avantajı yakalamış gibi gözüküyor. Dolayısıyla da bu sezon uzayacakmış gibi gözüküyor. Çünkü hem sahada gelmek isteyen ülke vatandaşları, iş yapmak isteyen tur operatörleri, iş yapmak isteyen otelciler ve turizmciler var."

'2023 HEDEFİ İÇİN ARZULUYUZ'

İşler, devletin salgın döneminde kısa çalışma ödeneği, KDV indirimi, diğer destek ve teşvikler verdiğini ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür etti.

Sektörün 2023 yılındaki 60 milyon turist hedefini yakalamaya arzulu ve iştahlı olduğunu anlatan İşler, "Kötü günde devletin yanında olduğunu görüp, iyi günler için üzerimize düşeni fazlasıyla yapıp, 2023'teki 60 milyon turist hedefini yakalamak için çalışacağız. Bu ülkeden bu potansiyel, fırsat var." dedi.

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