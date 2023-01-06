İlk Togg’lar kurayla: 2023 adet yerli otomobile NFT’li açık artırma

Togg, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023’te yarından sonrasının mobilitesine ilişkin vizyonunu sergiledi. Beyond X adıyla gösterilen ve mobiletinin yarından sonrasına ilişkin ipuçları veren alanda ziyaretçiler duyularını harekete geçiren benzersiz bir mobilite deneyimine dahil oldular. Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş yaptığı konuşmada şubatta ön siparişe açılacak yerli ve milli otomobil için ipucu verdi.

TRUMORE ÜZERİNDEN YARIŞMA YAPACAĞIZ

Karakaş, “Togg’un doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV’un ön siparişi dünya çapında yenilikçi bir yöntemle satışa açılacak. Kullanıcılarımız Trumore platformu üzerinden katılacakları bir yarışma veya kura yöntemiyle de Togg akıllı cihazlarına ön sipariş verme hakkını elde edebilecekler. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına özel olarak üretilecek ve açık artırma ile satışa sunulacak NFT koleksiyonu, 2023 adet akıllı cihazın ön siparişine katılma hakkı ve sıralama önceliği sunacak” diye konuştu.

REKLAM

SATIŞI KENDİMİZ ORGANİZE EDECEĞİZ

Satış stratejilerinde kullanıcıyla doğrudan temas yöntemini seçtiklerini hatırlatan Karakaş, şöyle konuştu: “Akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla doğrudan buluşturacak, satışları kendimiz organize edeceğiz. Dijital ve fiziksel deneyimi harmanlayan yapıda hizmet vereceğiz. Şubat ayında siparişleri açıp, ilk çeyrek sonunda ilk cihazları kullanıcılarıla buluşturacağız. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz.”