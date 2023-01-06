Ekonomi İlk Togglar kurayla 2023 adet yerli otomobile NFTli açık artırma
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İlk Togg’lar kurayla: 2023 adet yerli otomobile NFT’li açık artırma

Togg CEO’su Gürcan Karakaş, şubat ayında ön siparişe açılacak yerli otomobilin satışıyla ilgili ipucu verdi: “Kullanıcılarımız Trumore platformu üzerinden katılacakları bir yarışma veya kura yöntemiyle Togg akıllı cihazlarına ön sipariş verme hakkını elde edebilecek.”

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İlk Togg’lar kurayla: 2023 adet yerli otomobile NFT’li açık artırma
​Togg, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023’te yarından sonrasının mobilitesine ilişkin vizyonunu sergiledi.

Togg, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023’te yarından sonrasının mobilitesine ilişkin vizyonunu sergiledi. Beyond X adıyla gösterilen ve mobiletinin yarından sonrasına ilişkin ipuçları veren alanda ziyaretçiler duyularını harekete geçiren benzersiz bir mobilite deneyimine dahil oldular. Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş yaptığı konuşmada şubatta ön siparişe açılacak yerli ve milli otomobil için ipucu verdi.

TRUMORE ÜZERİNDEN YARIŞMA YAPACAĞIZ

Karakaş, “Togg’un doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV’un ön siparişi dünya çapında yenilikçi bir yöntemle satışa açılacak. Kullanıcılarımız Trumore platformu üzerinden katılacakları bir yarışma veya kura yöntemiyle de Togg akıllı cihazlarına ön sipariş verme hakkını elde edebilecekler. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına özel olarak üretilecek ve açık artırma ile satışa sunulacak NFT koleksiyonu, 2023 adet akıllı cihazın ön siparişine katılma hakkı ve sıralama önceliği sunacak” diye konuştu.

SATIŞI KENDİMİZ ORGANİZE EDECEĞİZ

Satış stratejilerinde kullanıcıyla doğrudan temas yöntemini seçtiklerini hatırlatan Karakaş, şöyle konuştu: “Akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla doğrudan buluşturacak, satışları kendimiz organize edeceğiz. Dijital ve fiziksel deneyimi harmanlayan yapıda hizmet vereceğiz. Şubat ayında siparişleri açıp, ilk çeyrek sonunda ilk cihazları kullanıcılarıla buluşturacağız. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz.”

Kızılelma ve Togg’a yerli çip: Türkiye üretim üssü olacak
EKONOMİ
Kızılelma ve Togg’a yerli çip: Türkiye üretim üssü olacak
Çok namaz kıl ki secdelerin çoğalsın

Çok namaz kıl ki secdelerin çoğalsın

​Kulun Rabbine en yakın olduğu an.
Kuru soğuk geliyor

Kuru soğuk geliyor

​Uzman isim tarih verip uyardı.
81 ildeki bütün sıfır konutlar kampanyaya dahil

81 ildeki bütün sıfır konutlar kampanyaya dahil

​Geliri düşük olana daha fazla destek.
Seçim tarihi öne çekilebilir

Seçim tarihi öne çekilebilir

​Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Yine aday çıkmadı

Yine aday çıkmadı

​10'uncu kez bir araya geldiler istişare kararı aldılar.
Erdoğan telefonda Putin ve Zelenski ile görüştü

Erdoğan telefonda Putin ve Zelenski ile görüştü

​Rus ordusu ateşkes uygulanması talimatı verdi.

HDP'nin Hazine yardımına bloke

HDP'nin Hazine yardımına bloke

​Örgütle bağı devam ediyor.

Fethi Sekin anıldı

Fethi Sekin anıldı

​100 yıl sonra da hatırlanacak.

İlk Togg'lar kurayla

İlk Togg'lar kurayla

​2023 adet yerli otomobile NFT'li açık artırma.
İngiliz sarayında kavga

İngiliz sarayında kavga

​Prens William kardeşi Prens Harry'yi dövmüş.
Ateş cinayetinde dört tutuklama

Ateş cinayetinde dört tutuklama

​Kilit isim otelde yakalandı.
Meclis zam mesaisinde

Meclis zam mesaisinde

​15 Ocak öncesine yetişme çabası.
Uzmanlar devreye giriyor

Uzmanlar devreye giriyor

​Suriye ile normalleşme diplomasisi hızlandı.
Fırtına evinde çok farklı

Fırtına evinde çok farklı

​Trabzonspor, sahadan '3' puanla ayrıldı ve zirve takibini sürdürdü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.