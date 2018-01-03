İmalat sektörü güçlü büyüyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) aralık ayında 54,9’a yükseldi. İSO Türkiye ve İstanbul İmalat PMI anketlerinin Aralık 2017 dönemi sonuçları açıklandı. Eşik değer olan 50,0 üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, kasım ayında 52,9 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, aralık ayında 54,9’a yükselerek Türk imalat sektörünün faaliyet koşullarında çok güçlü iyileşme yaşandığını gösterdi. Endeks uzun dönem ortalamasının belirgin bir şekilde üzerinde ölçülürken, iyileşme eğilimi üst üste onuncu aya taşındı.

YENİ SİPARİŞLER HIZLANDI

Aralık ayında yeni ihracat siparişlerinde Şubat 2011’den beri gözlenen en yüksek artışın gerçekleşmesiyle toplam yeni siparişlerdeki büyüme hızlandı. Yeni siparişlerdeki büyümenin etkisiyle Türk imalat sektörünün üretimi üst üste on birinci ay ve son üç ayın en yüksek düzeyinde olacak şekilde arttı. Yeni siparişlerdeki güçlü eğilim, firmaları aralık ayında satın alma faaliyetlerini artırmaları konusunda da cesaretlendirdi.

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