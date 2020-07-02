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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte imalatta siparişler yükselişe geçti

İmalatta siparişler yükseldi: Normalleşmeyle üretim canlandı

Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Haziran'da 53,9'a yükselerek, şubat ayından bu yana ilk kez eşik değer 50'nin üzerinde gerçekleşti. Koronavirüs salgınında normalleşme Haziran'da imalatçıların hacimlerini arttırmasını sağladı ve üç aylık yavaşlama dönemi sona erdi. Yeni siparişlerde de artışlar başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’nin salgın sürecinde 1 Haziran itibariyle adım attığı ‘Yeni Normal’ süreci imalata da olumlu yansıdı. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda 53,9'a yükselerek, şubat ayından bu yana ilk kez eşik değer 50'nin üzerinde gerçekleşti. İSO Türkiye Sektörel PMI haziran verilerine göre, eşik değer 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar, sektörde iyileşmeye işaret etti. Mayısta 40,9 ölçülen manşet PMI, haziranda 53,9'a yükseldi. Salgın kısıtlamalarının kaldırılıp normale yaklaşılması, haziranda imalatçıların üretim hacimlerini artırmasına imkan sağladı ve böylece üç aylık yavaşlama dönemi sona erdi. Müşterilerin faaliyetlerine yeniden başlamasıyla birlikte yeni siparişler de büyüme bölgesine geçerken, yabancı müşterilerin bir bölümünün kapalı kalması nedeniyle yurt dışından alınan yeni siparişlerdeki artış, siparişlere göre düşük kaldı.

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TEDARİK ZİNCİRİ SALGIN ETKİSİNDE

Üretimdeki artışı desteklemek için mevcut stokların kullanılması, girdi stoklarının azalmasına neden olurken, teslimat sürelerindeki artışın anket geçmişindeki en yüksek oranlardan birinde gerçekleşmesi, tedarik zincirindeki aksamaların devam ettiğini gösterdi. Enflasyon oranı mayısa göre azalmakla birlikte seri ortalamasının üzerinde gerçekleşirken, girdi maliyetlerindeki yükseliş artan satış fiyatları olarak müşterilere yansıtıldı. Böylece nihai ürün fiyatları belirgin şekilde yükseldi .

SEKTÖRLERİN ÇOĞU TOPARLANDI

  • Verilere göre imalat sektörlerinin çoğu haziranda toparlanma kaydetti.
  • Takip edilen 10 sektörün yedisinde faaliyet şartları yeniden iyileşmeye başlarken, bunlardan bazılarında toparlanma güçlü gerçekleşti. Üretim, üç sektör dışında tüm sektörlerde artarken, artışın oldukça hızlı olduğu kara ve deniz taşıtları, elektrikli ve elektronik ürünler ile ağaç ve kağıt ürünleri sektörleri, nisan ve mayıs aylarındaki sert daralmanın ardından güçlü toparlanma sergiledi. Üretim, makine ve metal ürünler sektöründe istikrar kazanırken gıda ürünleri ile giyim ve deri ürünleri sektörlerinde düştü. Gıda sektöründe, salgın krizinin başlarında stoklama eğilimi nedeniyle güçlü artış gösteren talep geri çekilirken, giyim sektörü de talep eksikliğinden olumsuz etkilendi.

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KISITLAMALAR İHRACATI ETKİLİYOR

Yeni siparişlerdeki eğilimler genellikle imalat ile uyumlu bir görünüm sergilerken, on sektörden yedisinde yeni ihracat siparişleri yavaşladı. Bu durum, ülkeler arası geçişlere yönelik kısıtlamalar ve salgının bazı ihracat pazarlarında etkili olmaya devam etmesinden kaynaklanırken, yedi sektör istihdam düzeyini yükseltti ve istihdam artışına giden sektörlerin sayısı mayısa göre arttı.

EKONOMİYE GÜVEN ARTIYOR

Berat Albayrak
  • Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İSO PMI’daki toparlanmanın hedeflere doğru daha güçlü adımlar atılmasına imkan sağladığını belirterek, “Reel kesim, tüketici ve ekonomi güven endeksindeki yükseliş bugünün dünden, haziranın mayıstan daha pozitif olduğunun göstergesidir” ifadelerini kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, haziranda 53,9’a yükselen İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi’nin (PMI), Şubat 2018’den beri en yüksek değere ulaştığını ve Türkiye’nin, verisi açıklanan tüm ülkeleri geride bıraktığını bildirdi.

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GÖSTERGELER UMUT VERİCİ

Erdal Bahçıvan
  • İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, salgının Türkiye sanayii üzerindeki olumsuz etkilerinin, sanayi ve imalat ayağında her geçen gün daha olumluya döndüğünü ve umut verici olduğunu belirtti. Bunun ilk önemli işaretlerini İSO Türkiye İmalat PMI Haziran ile İSO Türkiye Sektörel PMI Haziran raporlarındaki sıçramalarda gördüklerini aktaran Bahçıvan, sanayi ve üretimdeki olumlu göstergelerin umut verdiğini bildirdi.

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