İmar avcıları sahaya indi

Belediyelerin yıkım yapmadığı ve göz yumduğu yerler artık tarih olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kararlı tutumuyla başlatılan kaçak yapılarla mücadelede yeni bir döneme girildi. Halihazırda sayıları bin 100 olan imar denetçileri sayısı Murat Kurum’un talimatıyla 2 bin 100’e çıktı. Kadroya yeni atanan bin kişi bugün ve yarın Bakan Kurum’un da iştirak edeceği eğitimin ardından Türkiye’nin dört bir yanında sahaya inecek.

DENETMENE TAM YETKİ

Denetçiler şehirlerde, yaylalarda, doğal sit alanlarında kaçak yapıların tespitinde görev alacak. Denetimler sonucunda yapı tatil tutanağı tanzim edilebilecek. İmar timleri mühürleme ve yıkım kararına ilişkin rapor da düzenleyebilecek. Kaçak yapı tespitlerinde şikayetler ve ihbarlar da dikkate alınacak. İmar denetçileri yapılacak denetimin konusuna uygun mesleklerden seçildi. Mimari denetim, mimarlar tarafından, statik denetim inşaat mühendisleri tarafından, aplikasyon denetimi harita mühendisleri tarafından, plan denetimleri de planın grubuna uygun müelliflik karnesi olan meslek mensupları tarafından yapılacak.

850 BİNAYA KEPÇE GİRDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de imara uymayan 21 bin kaçak yapı tespit edildiğini belirterek, “Bunların 8 bini sahilde yer alıyor. 850’ye yakınını yıktık. 21 bin yapının yıkımını gerçekleştireceğiz” dedi. Bin kişilik yeni imar timinin de tespitleriyle sayının daha artması bekleniyor.

KURUM: YIKIM İÇİN DÜZENLEMELER HAZIR

Ülkemizin neresinde olursa olsun kaçak yapı yapılmasına müsaade etmeyeceklerini belirten Bakan Kurum, “Buna müsaade eden belediye başkanımız dahil kim varsa gerekli cezai işlemi yapacağız. Bu şehirler hepimizin, korumak durumundayız. Bu şehirlerimizi koruyarak, gelecek nesillerimize aktarmak durumundayız. Bu noktada benim de eksikliğim varsa, ben de cezamı çekmeye razıyım. Mevzuata, kanuna, imara aykırı yapıların tespitleri hızla yapılacak. Biz de kararlılıkla yıkım sürecini gerçekleştireceğiz. Meclis’imizde imarla alakalı hem kaçak yapı ile mücadele hem de bunların yıkımı noktasında düzenlemeler de hazırlandı” bilgisini verdi.

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KARARLI DURUŞUN SONUÇLARI NET OLDU

Kaçak yapılara sıfır tolerans konusunda atılan adımların somut sonuçları da görülmeye başladı. Bodrum’da 2 bin 100 birimi olan 11 otel ve 19 projede yıkımlar tamamlanmak üzere. Yıkım kararı alınan 19 projeden 10’unu proje sahipleri yıkarken, 9 proje ise bakanlık gözetiminde Bodrum Belediyesi’nce düzeltildi. Gümbet, Bitez, Ortakent, Akyarlar, Turgutreis, Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Göltürkbükü, Torba ve Yalıçiflik mahallelerinde bulunan kaçak bölümlerin yıkım işlemleri de sürüyor.

AYKIRILIKLAR GİDERİLİYOR

VARYAP: Otel binası içerisinde bulunan A ve G blokların üst tabiyelerinde yıkım devam ediyor. Yıkım işlemlerinin %95'i tamamlandı.

EPIQUE ISLAND: Tesis içerisinde bulunan kıyı şeridine inşa edilmiş 1 adet betonarme Spa Merkezi, 2 adet ahşap Spor Salonu, 1 adet ahşap WC, 2 adet ahşap Masaj Salonu, 1 adet ahşap Çocuk Kulubünün yıkımı tamamlandı. Zemin düzeltmeleri yapıldı. Ahşap olarak inşa edilmiş olan restaurant ve bar binasının yıkımı devam ediyor.

BESA Asansör kulesi

BESA: Asansör Kulesi yıkıldı. Diğer konut yapılarında yıkım çalışmaları ise %45 oranında tamamlandı.

DENİZ GYO: Otel binaları yıkımı yüzde 45 oranında tamamlandı.

RÜZGAR POINT: 8 adet konut yapısının tamamı yıkıldı.

MANDARİN ORIENTAL: D Blokta yıkım yüzde 60 oranında devam ediyor.

MESA: Ahşap iskele ve tesis içerisinde bulunan yapıların yıkımı tamamlandı.

FOURSEASONS: Çelik olarak inşa edilmiş 6 adet yapının tamamı yıkıldı.

MURATAŞ: Sosyal tesisin yıkımı tamamlandı. Havuz ve ticari alanda yıkım işlemleri sürüyor.

NEF GÖKÇEBEL: Çelik iskelelerin tamamı yıkıldı. Mendirek yıkımı ise yüzde 45 oranında devam ediyor.

MASANDA AKFEN: Restaurant binasının yıkımı tamamlandı. 4 adet iskele yıkımının ise yüzde 45'i tamamlandı.

NEF GÖLKÖY: 1 adet iskelenin yıkımı tamamlandı.