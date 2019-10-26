Ekonomi İmar avcıları sahaya indi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İmar avcıları sahaya indi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı imara aykırı yapılaşmalara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Denetimci sayısı ilave edilen bin kişiyle 2 bin 100’e çıktı. 100’ü İstanbul’da olmak üzere tüm Türkiye’de imar timleri kaçağa göz açtırmayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Belediyelerin yıkım yapmadığı ve göz yumduğu yerler artık tarih olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kararlı tutumuyla başlatılan kaçak yapılarla mücadelede yeni bir döneme girildi. Halihazırda sayıları bin 100 olan imar denetçileri sayısı Murat Kurum’un talimatıyla 2 bin 100’e çıktı. Kadroya yeni atanan bin kişi bugün ve yarın Bakan Kurum’un da iştirak edeceği eğitimin ardından Türkiye’nin dört bir yanında sahaya inecek.

DENETMENE TAM YETKİ

Denetçiler şehirlerde, yaylalarda, doğal sit alanlarında kaçak yapıların tespitinde görev alacak. Denetimler sonucunda yapı tatil tutanağı tanzim edilebilecek. İmar timleri mühürleme ve yıkım kararına ilişkin rapor da düzenleyebilecek. Kaçak yapı tespitlerinde şikayetler ve ihbarlar da dikkate alınacak. İmar denetçileri yapılacak denetimin konusuna uygun mesleklerden seçildi. Mimari denetim, mimarlar tarafından, statik denetim inşaat mühendisleri tarafından, aplikasyon denetimi harita mühendisleri tarafından, plan denetimleri de planın grubuna uygun müelliflik karnesi olan meslek mensupları tarafından yapılacak.

850 BİNAYA KEPÇE GİRDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de imara uymayan 21 bin kaçak yapı tespit edildiğini belirterek, “Bunların 8 bini sahilde yer alıyor. 850’ye yakınını yıktık. 21 bin yapının yıkımını gerçekleştireceğiz” dedi. Bin kişilik yeni imar timinin de tespitleriyle sayının daha artması bekleniyor.

KURUM: YIKIM İÇİN DÜZENLEMELER HAZIR

Ülkemizin neresinde olursa olsun kaçak yapı yapılmasına müsaade etmeyeceklerini belirten Bakan Kurum, “Buna müsaade eden belediye başkanımız dahil kim varsa gerekli cezai işlemi yapacağız. Bu şehirler hepimizin, korumak durumundayız. Bu şehirlerimizi koruyarak, gelecek nesillerimize aktarmak durumundayız. Bu noktada benim de eksikliğim varsa, ben de cezamı çekmeye razıyım. Mevzuata, kanuna, imara aykırı yapıların tespitleri hızla yapılacak. Biz de kararlılıkla yıkım sürecini gerçekleştireceğiz. Meclis’imizde imarla alakalı hem kaçak yapı ile mücadele hem de bunların yıkımı noktasında düzenlemeler de hazırlandı” bilgisini verdi.

KARARLI DURUŞUN SONUÇLARI NET OLDU

Kaçak yapılara sıfır tolerans konusunda atılan adımların somut sonuçları da görülmeye başladı. Bodrum’da 2 bin 100 birimi olan 11 otel ve 19 projede yıkımlar tamamlanmak üzere. Yıkım kararı alınan 19 projeden 10’unu proje sahipleri yıkarken, 9 proje ise bakanlık gözetiminde Bodrum Belediyesi’nce düzeltildi. Gümbet, Bitez, Ortakent, Akyarlar, Turgutreis, Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Göltürkbükü, Torba ve Yalıçiflik mahallelerinde bulunan kaçak bölümlerin yıkım işlemleri de sürüyor.

AYKIRILIKLAR GİDERİLİYOR

  • VARYAP: Otel binası içerisinde bulunan A ve G blokların üst tabiyelerinde yıkım devam ediyor. Yıkım işlemlerinin %95'i tamamlandı.
  • EPIQUE ISLAND: Tesis içerisinde bulunan kıyı şeridine inşa edilmiş 1 adet betonarme Spa Merkezi, 2 adet ahşap Spor Salonu, 1 adet ahşap WC, 2 adet ahşap Masaj Salonu, 1 adet ahşap Çocuk Kulubünün yıkımı tamamlandı. Zemin düzeltmeleri yapıldı. Ahşap olarak inşa edilmiş olan restaurant ve bar binasının yıkımı devam ediyor.
  • BESA Asansör kulesi
  • BESA: Asansör Kulesi yıkıldı. Diğer konut yapılarında yıkım çalışmaları ise %45 oranında tamamlandı.
  • DENİZ GYO: Otel binaları yıkımı yüzde 45 oranında tamamlandı.
  • RÜZGAR POINT: 8 adet konut yapısının tamamı yıkıldı.
  • MANDARİN ORIENTAL: D Blokta yıkım yüzde 60 oranında devam ediyor.
  • MESA: Ahşap iskele ve tesis içerisinde bulunan yapıların yıkımı tamamlandı.
  • FOURSEASONS: Çelik olarak inşa edilmiş 6 adet yapının tamamı yıkıldı.
  • MURATAŞ: Sosyal tesisin yıkımı tamamlandı. Havuz ve ticari alanda yıkım işlemleri sürüyor.
  • NEF GÖKÇEBEL: Çelik iskelelerin tamamı yıkıldı. Mendirek yıkımı ise yüzde 45 oranında devam ediyor.
  • MASANDA AKFEN: Restaurant binasının yıkımı tamamlandı. 4 adet iskele yıkımının ise yüzde 45'i tamamlandı.
  • NEF GÖLKÖY: 1 adet iskelenin yıkımı tamamlandı.

Ticari faizlerde düşüş beklentisi
EKONOMİ
Ticari faizlerde düşüş beklentisi
Tel Abyadda yeni hayat

Tel Abyad'da yeni hayat

Tel Abyad halkının ihtiyaçları için Türk askeri seferberlik ilan etti.
Ceplerine günde2 milyon dolar girecek

Ceplerine günde
2 milyon dolar girecek

ABD petrolden vazgeçmedi: Gelirleri YPG'ye verilecek.
6 yıl sonra evinde

6 yıl sonra evinde

Bebek katilinin posterleri ve örgütün paçavrası duvarlardan indirildi.
10 teröriste bedel

10 teröriste bedel

​​Teröristler için saygı duruşunda bulunan HDP'li başkan tutuklandı.
Rusya'dan<br>sınıra Çeçen taburu

Rusya'dan
sınıra Çeçen taburu

​Rusya PKK'nın çekilişini denetlemek için sınıra 300 asker gönderdi.
Hala aynı kafada

Hala aynı kafada

​Akıncı, Türkiye'ye Mısır'daki darbeci Sisi yönetimi ile diyalog tavsiye etti.
Washington'a<br>Şahin notası

Washington'a
Şahin notası

Türkiye, Aktütün Karakolu saldırısının sorumlularından olan teröristin iadesini istedi.
Siyaset ve liderlik okulunu açacak

Siyaset ve liderlik okulunu açacak

Devlet Bahçeli tedavisinin ardından siyaset sahasına bugün geri dönüyor.
Irak kan gölü

Irak kan gölü

Güvenlik güçleri gerçek mermi, gaz bombası ve tazyikli su kullandı.
Altın üçgen

Altın üçgen

​Üç ülkenin sınırını çizen eşsiz ada.

Petrol bekçisine<br>tank geliyor

Petrol bekçisine
tank geliyor

​ABD, PKK'lı teröristleri Suriye'deki kuyuların başına bekçi yaptı.
Bor için temel atıldı

Bor için temel atıldı

250 kişinin istihdam edileceği fabrika 2 yıl sonra açılacak.
Osmanlı eserlerine Yunan zulmü

Osmanlı eserlerine Yunan zulmü

​Türkiye, Yunanistan'ın tescili nedeniyle tarihine sahip çıkamıyor.
TRT'den stratejik hamle

TRT'den stratejik hamle

TRT Deutsch, Almanca yayın hayatına başlıyor.
Mehmetçiğe 'Pınar'lı teşekkür

Mehmetçiğe 'Pınar'lı teşekkür

Hastaneye yetiştirilen anne, bebeğine 'Pınar' adını verdi.
'PYD partidir'

'PYD partidir'

​'PYD terör örgütü değildir' diyen Aksünger'den yeni açıklama.
Aşık Veysel doğalı 125 yıl oldu
Hayat

Aşık Veysel doğalı 125 yıl oldu

20. yüzyıl aşık halk edebiyatının önemli temsilcilerinden biri olan Aşık Veysel, doğumunun 125. yılında anılıyor. Sivas'ta dünyaya gelen ve sazıyla vatan sevgisi, kardeşliği, birlik, beraberlik, sevgi mesajı veren Aşık Veysel deyişleriyle bugünün sanatçılarına da hocalık yapmıştı. 7 yaşında çiçek hastalığı yüzünden gözlerini kaybeden Aşık Veysel, babasının oyalanması için aldığı sazıyla 20.yüzyıl aşık halk edebiyatında "unutulmaz" bir isim oldu.
İnsani yardımda Türkiye'nin tek rakibi kendisi
Hayat

İnsani yardımda Türkiye'nin tek rakibi kendisi

Suriyelilere yönelik oluşturulan misafir algısından vazgeçilip bir an önce kalıcı söylemler kurulması gerektiğini söyleyen İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Ayşegül Kayaoğlu sahada yaptığı araştırmalardan yola çıkarak gözlemlediği sorun ve çözüm önerilerini sıraladı. “Suriyelilerin büyük bir kısmı Türkiye’de kalacak” diyen Kayaoğlu, “Türkiye AB ülkeleriyle kıyaslanamayacak derecede 4 milyona yakın Suriyeliyi barındırarak onlara sağlık ve eğitim hizmetleri verdi. Şu an ülke olarak insani yardımlardan kalkınma politikalarına geçen bir aşamadayız. Bu konuda tek rakibimiz kendimiziz. Bu yüzden hep beraber uyumlu bir şekilde yaşamanın yolunu da bulmalıyız” ifadelerini kullandı.
Obezite kader değildir
Hayat

Obezite kader değildir

Sağlıklı bir yaşam tarzını oluşturmak için veya ciddi sağlık problemleri oluşturabilecek hastalıklara maruz kalmamak için yaşam tarzı alışkanlıklarımızı yeniden oluşturmak ve bunu sağlıklı bir zemine oturtmak gayemiz olmalı. Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi, Endokronoloji ve Metabolizma Hastalıkları bölümünden, Prof. Dr. Haluk Sargın, sağlıklı bir yaşamın, sağlıklı beslenme ve kişiye özel egzersiz programları uygulamakla mümkün olabileceğine dikkat çekiyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.