Ekonomi IMF Başkanına göre küresel ekonomi senkronize yavaşlama ile karşı karşıya
DÜNYA EKONOMİSİ

IMF Başkanı'na göre küresel ekonomi 'senkronize yavaşlama' ile karşı karşıya

Uluslararası Para Fonu Başkanı Georgieva, küresel ekonominin artan ticaret ihtilafları nedeniyle “senkronize yavaşlama” ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Haber Merkezi AA
IMF Başkanı Kristalina Georgieva
IMF Başkanı Kristalina Georgieva

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, 1 Ekim'de IMF başkanı olarak göreve başlamasından sonra ilk değerlendirmesini IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları öncesi Washington'da yaptı.

IMF'nin yeni başkanı, yaptığı konuşmada ticari ihtilafların küresel ekonomi üzerindeki etkisine yönelik uyarılarda bulundu.

Ticaret savaşlarının kazananının olmayacağını vurgulayan Georgieva, "Ticaret ihtilaflarının küresel ekonomiye kümülatif etkisi 2020 yılında 700 milyar dolar tutarında azalma veya gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 0,8'inin kaybedilmesi olabilir. Bu yaklaşık olarak İsviçre ekonomisinin büyüklüğü kadar.” dedi.

  • Georgieva, bu yıl dünya ekonomilerin yaklaşık yüzde 90'ında daha yavaş büyüme beklediklerini ifade ederek, küresel ekonominin artan ticaret ihtilafları nedeniyle "senkronize yavaşlama" ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Konuşmasında dünyada artan özel sektör borcuna da değinen Georgieva, “Yeni analizimiz, büyük bir ekonomik gerileme olursa, temerrüt riski altında olan özel sektör borç stokunun 19 trilyon dolara yükselebileceğini veya sekiz büyük ekonomideki toplam borcun yüzde 40'ını bulabileceğini gösteriyor. Bu, finansal kriz döneminde görülen seviyelerin üzerinde.” değerlendirmesinde bulundu.

Sürdürülebilir küresel ticaret için birlikte çalışma çağrısı

Birçok gelişmiş ekonomide faiz oranlarının çok düşük veya negatif olmasının merkez bankalarına sınırlı bir manevra alanı sağladığını belirten Georgieva, düşük faiz oranlarının, yatırımcıların gelişmekte olan pazarlarda daha yüksek getiri aramasına neden olduğunu ve bunun da birçok küçük ekonominin ani sermaye çıkışlarına maruz kalmasına sebep olduğunu kaydetti.

Ülkelerin fikri mülkiyet hakları ve teknoloji transferi gibi yasal ticaret konularını görüşmesi gerektiğini belirten Georgieva, devletlere küresel ticaretin daha sürdürebilir hale gelmesi için birlikte çalışma çağrısı yaptı.

  • IMF İcra Kurulu 25 Eylül'de IMF Başkanlığına Bulgar asıllı Kristalina Georgieva'nın seçildiğini duyurmuştu. Georgieva görevine 1 Ekim'de başlamıştı.

Trump'ın tehdidi ile yükselen dolarda son durum
EKONOMİ
Trump'ın tehdidi ile yükselen dolarda son durum

4 banka alacaklarını sattı, kredi ve kart borcunda indirim yolu açıldı
EKONOMİ
4 banka alacaklarını sattı, kredi ve kart borcunda indirim yolu açıldı

Ev fiyatına tay satıldı
EKONOMİ
Ev fiyatına tay satıldı
Her an yıkılabilir

Her an yıkılabilir

​Unkapanı Köprüsü alt geçidi çürümeye terk edildi, tehlike saçıyor.
Kredi ve kartborcunda indirim yolu açıldı

Kredi ve kart
borcunda indirim yolu açıldı

​Bankalar 9 ay içinde 5 milyar liralık alacağını sattı.
PKKnın kış yapılanmasına darbe

PKK'nın kış yapılanmasına darbe

Operasyonlarda 109 terörist etkisiz hale getirildi.
Katili hakim karşısında

Katili hakim karşısında

​Emine Bulut kızının gözü önünce öldürülmüştü.
İlk adım atılıyor

İlk adım atılıyor

​Bina ve tesisler yıkılarak millet bahçesi yapılacak.
Cezaevi müdürü<br>ve polis de var

Cezaevi müdürü
ve polis de var

Çek senet tahsilatı ve PKK propagandası yapan 74 kişiye baskın.
Vurulacak<br>hedefler belli

Vurulacak
hedefler belli

PKK ​'lı teröristler mezarları olacak mevzileri kazıyor.
Yola çıktılar

Yola çıktılar

14 bin asker ağır silahlarla Türkiye'ye geliyor.
Yolumdan çekil

Yolumdan çekil

​ABD basını Trump-Erdoğan görüşmesinin detaylarını yazdı.
Torino kancası

Torino kancası

​​Galatasaraylı yıldıza İtalya'dan talip var.
2. İsrail<br>olacaktı itirafı

2. İsrail
olacaktı itirafı

​Suriye'nin kuzeyindeki proje devlet planı deşifre edildi.
Batı medyası<br>terörle omuz omuza

Batı medyası
terörle omuz omuza

​Türkiye'yi ve Trump'ı karalama kampanyaları devam ediyor.
Tek isteğimiz istikrar ve barış

Tek isteğimiz istikrar ve barış

​Erdoğan: Bosna Hersek'teki hükümet sorunu artık halledilmeli.
Onların<br>temsilcisi misin?

Onların
temsilcisi misin?

Gazi Parkı olaylarının organizatörü Kavala'ya mahkemede zor soru.
HDP binasında<br>10 gün kaldım

HDP binasında
10 gün kaldım

​Eski PKK'lı terörist örgüte katılım sürecini anlattı.
Ekonomik<br>sınıfta uçanlar dikkat

Ekonomik
sınıfta uçanlar dikkat

​Uçaklarda artık koltuk seçimi için de ücret ödenecek.
Türkiye'nin Suriye planı desteklenmeli

Türkiye'nin Suriye planı desteklenmeli

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında Suriye sınırını geçecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.