IMF yeni başkanını nisan sonuna kadar seçmeyi planlıyor

Yeni başkanın Fon Guvernörü veya İcra Direktörü tarafından aday gösterilebileceği ve geçmişteki uygulamalarda olduğu gibi oy birliğiyle karara varılmasının hedeflendiği anlatılan açıklamada, sürecin nisan sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı aktarıldı.