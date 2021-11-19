Ekonomi IMFden ABD dahil birçok ülkeye uyarı Enflasyon kalıcı olabilir
DÜNYA EKONOMİSİ

IMF'den ABD dahil birçok ülkeye uyarı: Enflasyon kalıcı olabilir

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, tedarik zinciri aksamalarının devam etmesi veya enflasyon beklentilerinin kısa dönemli fiyat hareketleriyle bozulması durumunda dünyanın bazı bölgelerinde enflasyonun daha kalıcı hale gelebileceğini belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
IMFden ABD dahil birçok ülkeye uyarı: Enflasyon kalıcı olabilir
IMF'den dünyanın bazı bölgelerinde enflasyonun daha kalıcı hale gelebileceği uyarısı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, düzenlediği basın toplantısında, enflasyonist baskıların birçok ülkede yaygınlaştığını ve arz-talep dengesizliklerinin planlanandan daha uzun sürdüğünü ifade etti.

Enflasyon beklentilerinin çoğu ekonomide genel olarak sabitlendiğini vurgulayan Rice, "Ancak arz kesintileri devam ederse veya enflasyon beklentileri bozulursa, enflasyon daha kalıcı hale gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Rice, ABD'de enflasyonun 2022'de düşmesinin beklendiğini aktararak politika yapıcıların yukarı yönlü riskler karşısında tetikte olmaları gerektiğini kaydetti.

IMF Sözcüsü Rice, ABD'de yüksek seyreden enflasyonun hem ABD hem de küresel ekonomi için sistemik bir olumsuzluk teşkil edecek önden yüklemeli bir politika tepkisini gerektirebileceğini belirtti.

Doğal gaz fiyatlarının dünyanın bazı yerlerinde rekor seviyelere yükseldiğine dikkati çeken Rice, ısıtma talebindeki düşüş ve arzın ayarlanmasıyla enerji fiyatlarının gelecek yıl daha normal seviyelere dönmesinin beklendiğini aktardı.

IMF Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 9’a yükseltti
EKONOMİ
IMF Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 9’a yükseltti

IMF'den usulsüzlük soruşturmasında Başkan Georgieva'ya destek
EKONOMİ
IMF'den usulsüzlük soruşturmasında Başkan Georgieva'ya destek

IMF Başkanı Georgieva'nın da adının karıştığı usulsüzlük iddialarına inceleme
EKONOMİ
IMF Başkanı Georgieva'nın da adının karıştığı usulsüzlük iddialarına inceleme

Şahap Kavcıoğlu döneminde faizde ibre tersine döndü: Dört puanlık indirime gidildi
EKONOMİ
Şahap Kavcıoğlu döneminde faizde ibre tersine döndü: Dört puanlık indirime gidildi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
EKONOMİ
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Cesaretim sayesinde yaşıyorum

'Cesaretim sayesinde yaşıyorum'

​Ayı saldırısından güreşerek kurtuldu.
Saadet zinciri vurgunu

'Saadet zinciri' vurgunu

​3 bin 200 mağdur, 60 milyon TL haksız kazanç.
Küçük Müslümeden acı haber

Mersin'de kaybolan küçük kız 10 gündür aranıyordu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.