IMF'den Ukrayna'ya 900 milyon dolarlık ödeme

IMF'den yapılan açıklamada, İcra Direktörleri Kurulu'nun Ukrayna'ya ilişkin 4. madde konsültasyonunu ve 4 yıllık finansman paketi kapsamındaki ikinci incelemesini tamamladığı aktarıldı.





Açıklamada, ikinci incelemenin tamamlanmasının, yaklaşık 900 milyon dolar tutarında bir ödeme yapılmasına olanak tanıyacağı kaydedildi.





Ukraynalı yetkililerin zorlu koşullar altında finansman paketi kapsamındaki taahhütleri doğrultusunda "güçlü" ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, savaşa bağlı yüksek belirsizliğe rağmen Ukrayna ekonomisinin kayda değer bir dayanıklılık göstermeye devam ettiği vurgulandı.





IMF İcra Direktörleri Kurulu, 31 Mart'ta, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna için toplam 122 milyar dolarlık destek paketinin bir parçası olarak 48 ay süreli 15,6 milyar dolarlık finansman paketini onaylamıştı.





IMF Başkanı Georgieva, Zelenskiy ile görüştü





Öte yandan IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile IMF Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yazılı açıklama yaptı.





Görüşmede, savaşın "muazzam bedeline" rağmen Ukrayna halkının dikkate değer dayanıklılığından bahsettiklerine işaret eden Georgieva, Ukrayna ekonomisinin güçlü bir performans sergilediğini ve ülke ekonomisinin büyümesinin bu yıl en az yüzde 4,5'e ulaşmasının beklendiğini, enflasyonun ise kasımda yıllık yüzde 5,1'e gerilemeye devam ettiğini aktardı.





Georgieva, IMF'nin Ukrayna'ya yönelik finansman paketinin makroekonomik ve finansal istikrarın korunması ve devam eden toparlanmanın desteklenmesi açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.





Ukrayna'nın uluslararası toplumdan ihtiyaç duyduğu destekle güçlü ekonomik politikaları uygulayabildiğini ve sürdürebildiğini belirten Georgieva, Ukraynalı yetkililerin ise yönetişim ve yolsuzluk sorunlarıyla mücadele konusunda kararlılık göstermeye devam ettiğini dile getirdi.



















