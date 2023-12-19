Bankacılık sektöründe krediler artmaya devam ederken, varlık kalitesinin göstergesi olan takibe dönüşüm oranı ise yüzde 1,5 ile tarihi düşük seviyelerde. BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, “Türk bankacılık sektörü 21,8 trilyon TL'lik bir aktif büyüklüğe erişti. Toplam kredileri de 11 trilyon TL'ye ulaştı” dedi.