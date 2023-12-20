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Ekonomi

İmzalar atıldı: Türk Dünyasının iş birliği kalkınma alanında da güçleniyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türk Devletleri Teşkilatı arasında çeşitli alanlarda iş birliği yapılmasını içeren “İşbirliği Mutabakat Zaptı” TDT İstanbul Sekretarya Binasında düzenlenen törenle imzalandı.

Büşra Soyal
Büşra Soyal
20:13 - 20/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 20:19 - 20/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanychbek Omuraliyev ile TİKA Başkanı Serkan Kayalar açıklama yaptı.
Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanychbek Omuraliyev ile TİKA Başkanı Serkan Kayalar açıklama yaptı.

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanychbek Omuraliyev ve TİKA Başkanı Serkan Kayalar tarafından imzalanan mutabakat zaptı ile kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi amaçlanıyor.

İmza töreninde konuşan Büyükelçi Omuraliyev; zaptın, işbirliğini teşvik etmeyi, bilgi paylaşımını ve deneyim alışverişini amaçlayan stratejik bir ortaklığın başlangıcına işaret ettiğini söyledi.

TDT ve TİKA arasında bölgesel kalkınmaya yönelik ortak çıkar ve isteklerin örtüştürüldüğü kapsamlı bir çerçeve belirlendiğini aktaran Omuraliyev, şöyle devam etti:

"Bu mutabakat zaptının amacı açıktır. İşbirliğini güçlendirmek, bölgesel kalkınma ortaklıklarını geliştirmek ve üye devletlerimizin karşılaştığı zorluklara birlikte ortak çözümler geliştirmek. Bu işbirliği sayesinde, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri de dahil olmak üzere uluslararası düzeyde kabul görmüş kalkınma hedeflerine katkıda bulunmayı ve bölgenin sosyoekonomik manzarası üzerinde olumlu etki yaratacak sinerjiler oluşturmayı hedefliyoruz."

Omuraliyev, mutabakat zaptının sağlıktan eğitime, ticaretten çevreye kadar çok sayıda işbirliği sahasında kalkınmanın çeşitli yönlerini ele alma kararlılığını yansıttığını, geniş kapsamlı olduğunu ve işbirliği ruhunu somutlaştırdığını belirtti.

"Önemli bir adımı attık"

İmza töreninde konuşan TİKA Başkanı Kayalar; TİKA'nın kuruluş öyküsünün başladığı coğrafya olarak Türk dünyasının ayrı bir önemi olduğunu ifade etti.

TİKA'nın 1992'den itibaren bağımsızlığına kavuşan Türk dünyası ülkelerinde hızlı şekilde kurumsallaşarak ofisler kurduğunu ve 30 yılı aşkın süredir Türk dünyasının refahı için projelerini sürdürdüğünü söyleyen Kayalar, bugün Türk dünyasının gerek kurumsal gerek bölgesel anlamda bambaşka bir seviyeye ulaştığını, hem ekonomik hem de dünya meselelerine katkısı bakımından Türk dünyasının ulaştığı düzeyin sevindirici olduğunu kaydetti.

TDT’nin Türk dünyası için oldukça büyük öneme sahip olduğunu dile getiren Kayalar; "
Gerek devlet başkanları olsun gerek dışişleri bakanları düzeyinde olsun gerek sekretarya olsun Türk devletleri için çok değerli çalışmalara imza atıyorlar. Bizim de TİKA olarak, bütün ülkelerde, gerek üye ülkelerde gerek gözlemci ülkelerde ofisimiz var. Ofislerimiz yoluyla sahadayız ve aynı zamanda bugün bu işbirliği mutabakat zaptıyla da TDT üyesi ülkelerde kalkınma işbirliğine dair, kalkınmanın tüm alanlarına dair yapılabilecek ortak projeler üzerine inşallah önemli bir adımı attık."

“Türk Dünyası 2040 Vizyonu” na atıf yapan Kayalar, söz konusu mutabakat zaptı çerçevesinde hayata geçirilecek projelerin bu vizyona ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.

Kayalar, işbirliğinin derinleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için çabalarının devam edeceğini söyledi.

İmzalanan protokol ile; başta sağlık, eğitim, kırsal kalkınma ve yoksulluğun azaltılması, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi, ulaşım, ticaret, enerji, su ve sanitasyon, sanayi ve KOBİ, tarım ve gıda güvenliği ile turizm, kentsel gelişim, iklim değişikliği ve çevrenin korunması gibi birçok alanda kurumlar arası bilgi alışverişi ve tecrübe paylaşımının sağlanmasının yanı sıra bölgesel kalkınmayı teşvik etmek amacıyla da çeşitli iş birliği ve kalkınma ortaklıklarının kurulması ve “Sürdürülebilir Kalkınma” hedefleri doğrultusunda üye devletlerinin iş birliğinin güçlendirilmesi üzerine çalışmalar yapılması planlanıyor.



#Türk dünyası
#Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
#TİKA
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