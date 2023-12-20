İmzalar atıldı: Türk Dünyasının iş birliği kalkınma alanında da güçleniyor

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanychbek Omuraliyev ve TİKA Başkanı Serkan Kayalar tarafından imzalanan mutabakat zaptı ile kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi amaçlanıyor.
TDT ve TİKA arasında bölgesel kalkınmaya yönelik ortak çıkar ve isteklerin örtüştürüldüğü kapsamlı bir çerçeve belirlendiğini aktaran Omuraliyev, şöyle devam etti:
Omuraliyev, mutabakat zaptının sağlıktan eğitime, ticaretten çevreye kadar çok sayıda işbirliği sahasında kalkınmanın çeşitli yönlerini ele alma kararlılığını yansıttığını, geniş kapsamlı olduğunu ve işbirliği ruhunu somutlaştırdığını belirtti.
"Önemli bir adımı attık"
İmza töreninde konuşan TİKA Başkanı Kayalar; TİKA'nın kuruluş öyküsünün başladığı coğrafya olarak Türk dünyasının ayrı bir önemi olduğunu ifade etti.
TİKA'nın 1992'den itibaren bağımsızlığına kavuşan Türk dünyası ülkelerinde hızlı şekilde kurumsallaşarak ofisler kurduğunu ve 30 yılı aşkın süredir Türk dünyasının refahı için projelerini sürdürdüğünü söyleyen Kayalar, bugün Türk dünyasının gerek kurumsal gerek bölgesel anlamda bambaşka bir seviyeye ulaştığını, hem ekonomik hem de dünya meselelerine katkısı bakımından Türk dünyasının ulaştığı düzeyin sevindirici olduğunu kaydetti.
“Türk Dünyası 2040 Vizyonu” na atıf yapan Kayalar, söz konusu mutabakat zaptı çerçevesinde hayata geçirilecek projelerin bu vizyona ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.
Kayalar, işbirliğinin derinleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için çabalarının devam edeceğini söyledi.
İmzalanan protokol ile; başta sağlık, eğitim, kırsal kalkınma ve yoksulluğun azaltılması, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi, ulaşım, ticaret, enerji, su ve sanitasyon, sanayi ve KOBİ, tarım ve gıda güvenliği ile turizm, kentsel gelişim, iklim değişikliği ve çevrenin korunması gibi birçok alanda kurumlar arası bilgi alışverişi ve tecrübe paylaşımının sağlanmasının yanı sıra bölgesel kalkınmayı teşvik etmek amacıyla da çeşitli iş birliği ve kalkınma ortaklıklarının kurulması ve “Sürdürülebilir Kalkınma” hedefleri doğrultusunda üye devletlerinin iş birliğinin güçlendirilmesi üzerine çalışmalar yapılması planlanıyor.