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Ekonomi

İnegöl’deki yangında zarar gören 10 fabrika için “Acil Destek Kredisi” devreye alınacak

Bursa’nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında hasar gören işletmeler için “Acil Destek Kredisi” devreye alınacak. İşletmeler, ilk 12 ayı ödemesiz olmak üzere toplamda 36 ay taksitli, sıfır faizli kredi kullanabilecek.

08:41 . 2/08/2023 Çarşamba
IHA
Bursa'daki yangında 10 fabrika zarar gördü

Bursa'daki yangında 10 fabrika zarar gördü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde orman ürünleri fabrikasında başlayan ve aynı kompleks içerisinde bulunan diğer işletmelere de sıçrayan yangında hasar gören işletmeler için KOSGEB Acil Destek Kredisi devreye alınacak. KOSGEB, yangında hasar gören tesislerin ihtiyaçlarını karşılayarak faaliyetlerine hızla dönmesi amacıyla Acil Destek Paketi’nin devreye almak için çalışmalara başladı.

Yangının hasar verdiği tesislerin ihtiyaçlarına yönelik kullanacakları kredilerin kâr payı ve faizinin tamamı KOSGEB eliyle karşılanacak. Böylelikle işletmeler ilk 12 ayı ödemesiz olmak üzere toplamda 36 ay taksitli, sıfır faizli kredi kullanabilecek. Kredi başvuru sürecinde teminat sıkıntısı yaşayan işletmelere, Kredi Garanti Fonu da teminat sağlayacak. Acil Destek Kredisi daha önce de deprem ve sel bölgelerinde devreye alınmıştı.
“KOSGEB kredisini İnegöl’de yaşanan yangından etkilenen işletmelerimiz için de devreye alacağız”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Daha önce deprem ve sel felaketlerinde uyguladığımız KOSGEB Acil Destek Kredisini, İnegöl’de yaşanan yangından etkilenen işletmelerimiz için de devreye alacağız. Sanayicilerimize ve çalışanlarımıza geçmiş olsun. Allah ülkemizi her türlü afetten korusun” ifadelerini kullandı.




#Bursa
#Fabrika yangını
#Yangın
#Acil Destek Kredisi
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