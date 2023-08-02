İnegöl’deki yangında zarar gören 10 fabrika için “Acil Destek Kredisi” devreye alınacak

Yangının hasar verdiği tesislerin ihtiyaçlarına yönelik kullanacakları kredilerin kâr payı ve faizinin tamamı KOSGEB eliyle karşılanacak. Böylelikle işletmeler ilk 12 ayı ödemesiz olmak üzere toplamda 36 ay taksitli, sıfır faizli kredi kullanabilecek. Kredi başvuru sürecinde teminat sıkıntısı yaşayan işletmelere, Kredi Garanti Fonu da teminat sağlayacak. Acil Destek Kredisi daha önce de deprem ve sel bölgelerinde devreye alınmıştı.

“KOSGEB kredisini İnegöl’de yaşanan yangından etkilenen işletmelerimiz için de devreye alacağız”