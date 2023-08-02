İnegöl’deki yangında zarar gören 10 fabrika için “Acil Destek Kredisi” devreye alınacak

Bursa'daki yangında 10 fabrika zarar gördü
Bursa’nın İnegöl ilçesinde orman ürünleri fabrikasında başlayan ve aynı kompleks içerisinde bulunan diğer işletmelere de sıçrayan yangında hasar gören işletmeler için KOSGEB Acil Destek Kredisi devreye alınacak. KOSGEB, yangında hasar gören tesislerin ihtiyaçlarını karşılayarak faaliyetlerine hızla dönmesi amacıyla Acil Destek Paketi’nin devreye almak için çalışmalara başladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Daha önce deprem ve sel felaketlerinde uyguladığımız KOSGEB Acil Destek Kredisini, İnegöl’de yaşanan yangından etkilenen işletmelerimiz için de devreye alacağız. Sanayicilerimize ve çalışanlarımıza geçmiş olsun. Allah ülkemizi her türlü afetten korusun” ifadelerini kullandı.